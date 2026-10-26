„Urmează o iarnă brutală”. Miniștrii europeni ai apărării îl avertizează pe Trump că Putin nu e interesat de pace

1 minut de citit Publicat la 21:48 26 Oct 2026 Modificat la 21:48 26 Oct 2026

Kallas și Kubilius au participat la o reuniune cu miniștrii apărării din grupul E5, format din Franța, Regatul Unit, Germania, Polonia și Italia, găzduită de ministerul francez al apărării. Foto: Getty Images

Cei mai importanți miniștri europeni ai apărării și reprezentanți ai Uniunii Europene au avertizat că Ucraina se confruntă cu luni dificile și au insistat asupra necesității de a continua sprijinul pentru țara invadată, în ciuda eforturilor Statelor Unite de a iniția negocieri cu Rusia, relatează Politico.

„Există o nouă ofensivă diplomatică, dar este la fel de clar că acțiunile lui Putin spun o altă poveste”, a declarat, luni, șefa diplomației UE, Kaja Kallas, într-o conferință de presă organizată la Paris.

Kallas a precizat că se așteaptă la o „iarnă brutală” pentru Ucraina și că „nu există nicio speranță privind o pace iminentă”, reiterând necesitatea de a ajuta Ucraina „să reziste atacurilor și să crească prețul plătit de Rusia”.

Kallas și comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, au participat la o reuniune cu miniștrii apărării din grupul E5, format din Franța, Regatul Unit, Germania, Polonia și Italia, găzduită de ministerul francez al apărării.

Mesaj pentru Trump

Reuniunea a avut loc în timpul reluării eforturilor Statelor Unite de a determina Ucraina să participe la negocieri de pace cu Rusia și al îndoielilor tot mai mari privind sprijinul guvernului SUA pentru țara invadată.

Steve Witkoff a declarat săptămâna trecută că îi va propune lui Vladimir Putin negocieri directe cu Donald Trump și cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, în vederea obținerii unui armistițiu.

„Cei care vor să negocieze cu Putin nu obțin absolut niciun rezultat”, a declarat ministrul german al apărării, Boris Pistorius.

„Care sunt rezultatele? Nu se ajunge nicăieri. Nu există absolut niciun semnal că Putin urmărește obținerea păcii”.

„Deși niciunul dintre noi nu își dorește o confruntare cu Rusia [...], trebuie să fim conștienți de amenințarea reprezentată de Rusia”, a adăugat ministrul britanic al apărării.

Promițând „transparență totală” în relația cu Statele Unite, Catherine Vautrin, reprezentanta Franței, a declarat că membrii grupului E5 vor „colabora în mod concret”, concentrându-se asupra producției de armament și a interoperabilității.

„Să producem mai mult, să producem mai repede, să producem echipamente adaptate conflictelor actuale, dar trebuie să începem deja să ne pregătim pentru conflictele de mâine”, a declarat Vautrin.

„În această privință, inițiativele financiare ale UE ne pot ajuta să avansăm în această direcție”.