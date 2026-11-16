Ursula von der Leyen își dorește o Uniune mai mare, dar cu reguli stricte pentru noii membri: „Nu ne putem permite să fim mai lenți”

2 minute de citit Publicat la 13:59 16 Noi 2026 Modificat la 13:59 16 Noi 2026

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Foto: Getty Images

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat luni că Uniunea Europeană nu își poate pierde puterea decizională, pe măsură ce se extinde, și a cerut garanții mai puternice pentru a se asigura că noii membri respectă regulile odată ce aderă la blocul comunitar, informează EFE, potrivit Agerpres.

„O Uniune mai mare trebuie să rămână o Uniune care poate acționa”, a spus Von der Leyen la deschiderea celui de-al Doilea Forum privind Extinderea, la care au participat mai mulți miniștri de externe din statele membre și lideri ai țărilor candidate.

„Nu ne putem permite să fim mai lenți”, a adăugat ea, într-un moment în care Europa trebuie să răspundă rapid la „atât de multe provocări globale”.

Von der Leyen a cerut valorificarea instrumentelor deja oferite de Tratate pentru a eficientiza procesul decizional. În octombrie, Comisia Europeană a propus înlocuirea unanimității cu majoritate calificată pentru majoritatea deciziilor de aderare, cum ar fi deschiderea blocurilor de negociere tematice („clustere”), care grupează adaptarea candidatului la normele europene.

Șefa executivului european a explicat că Bruxelles-ul lucrează totodată la modernizarea modului în care țările candidate aderă la UE, cu două obiective: să promoveze beneficiile integrării și să garanteze respectarea regulilor comune după aderare.

Bruxelles-ul dorește ca țările candidate să participe în domenii precum energia, transporturile, tehnologia digitală și apărarea înainte de aderare, cu acces condiționat și reversibil, și ca această aderare să depindă de „alinierea strategică”, care include securitatea economică și politica externă a UE.

„Angajamentele asumate înainte de aderare trebuie să rămână în vigoare și după aceea, și de aceea Comisia propune garanții postaderare mai stricte”, a subliniat ea.

Aceste garanții ar permite, în cele mai grave cazuri, suspendarea drepturilor de vot în Consiliu ale unui nou stat membru care încalcă valorile UE.

Pentru a apăra bilanțul extinderilor, Von der Leyen a reamintit că, în cei 20 de ani care au urmat extinderii din 2004, când zece țări au aderat la Uniunea Europeană, exporturile spaniole către noile state membre s-au dublat.

Președinta Comisiei Europene a pus, de asemenea, întrebarea ce s-ar fi întâmplat fără extindere: dacă Europa ar fi fost mai bine pregătită pentru agresiunea rusească, dacă ar fi fost mai sigură și dacă ar fi avut mai multă influență în lume.

„Răspunsul este un 'nu' clar”, a declarat ea.

La rândul său, comisarul pentru extindere, Marta Kos, care a deschis forumul, a subliniat că prezența președinților, prim-miniștrilor și miniștrilor transmite „un mesaj puternic lumii”: „politica a revenit la extindere”.

Kos a văzut „multe paralele” cu anii 1990 și începutul anilor 2000, când aderarea a 13 noi state membre a fost răspunsul Europei la sfârșitul Războiului Rece.

„Anul acesta am obținut mai multe rezultate decât în orice alt an din ultimii 25”, a lăudat ea ritmul procesului de extindere.

Kos a avertizat, însă, asupra unui mediu geopolitic „mult mai competitiv”, cu adversari precum Rusia, care încearcă să „inverseze procesul de unificare europeană”.

La rândul său, președintele Finlandei, Alexander Stubb, a susținut că extinderea „nu este un exercițiu tehnic”, ci mai degrabă „o alegere strategică”.

Stubb a susținut că „puterea înseamnă și dimensiune” și a cerut să se imagineze o UE cu 40 de membri până în 2040.

De asemenea, el a deschis ușa către revenirea Regatului Unit: „Aș fi primul care îi va primi înapoi cu brațele deschise”.

Totodată, Stubb a susținut explorarea de către Comisie a unor modele de parteneriat mai apropiate de aderarea deplină cu țări precum Canada, Norvegia, Islanda și Regatul Unit.