„Vă rugăm, fără surprize”. Merz se teme de ce va face Trump la întâlnirea cu Putin din China: „Continuați să jucați în echipa Europei”

1 minut de citit Publicat la 16:44 13 Noi 2026 Modificat la 16:47 13 Noi 2026

Merz îi cere lui Trump să nu facă înțelegeri surpriză cu Putin în China. Foto: Profimedia Images

Cancelarul german Friedrich Merz i-a cerut vineri președintelui american Donald Trump să nu ia decizii neașteptate în timpul discuțiilor pe care ar urma să le aibă săptămâna viitoare, în China, cu Vladimir Putin, despre războiul din Ucraina. Merz a avertizat că liderii europeni se tem de o repetare a situației de la summitul Trump-Putin din Alaska și a insistat că SUA trebuie să continue să colaboreze îndeaproape cu Europa și Ucraina în negocierile de pace, relatează Reuters.

„Unii dintre cei aflați aici, la Dublin, se tem că am putea avea un al doilea moment Anchorage”, a declarat cancelarul german, referindu-se la summitul dintre Trump și Putin desfășurat în Anchorage, Alaska, pe care liderii europeni îl consideraseră un moment posibil decisiv pentru încheierea războiului din Ucraina.

Merz a transmis un mesaj direct administrației americane, cerându-i să nu ia prin surprindere aliații europeni în discuțiile cu Moscova.

„De aceea, vreau să transmit foarte clar mesajul nostru către Statele Unite: vă rugăm, fără surprize. Continuați să jucați în echipa Europei și în echipa Ucrainei”, a declarat cancelarul german.

Merz cere sprijin pe termen lung pentru Ucraina. Negocierile de pace ar putea începe în următoarele săptămâni

Merz încearcă să obțină un angajament din partea liderilor UE pentru continuarea sprijinului acordat Ucrainei, în cadrul negocierilor privind viitorul buget pe termen lung al blocului comunitar.

Cancelarul german a declarat că propunerea sa beneficiază de un sprijin larg din partea statelor membre, însă a recunoscut că până la un acord final mai este mult de negociat.

Merz a vorbit și despre perspectivele încheierii războiului din Ucraina. Potrivit acestuia, după întâlnirile dintre reprezentanții Statelor Unite și ai Rusiei, desfășurate săptămâna aceasta la Abu Dhabi, negocierile de pace propriu-zise ar urma să înceapă în următoarele săptămâni. Pentru prima dată, la discuții ar urma să participe și reprezentanți europeni.

Cancelarul german a respins însă solicitările Rusiei ca negocierile să se concentreze asupra arhitecturii de securitate a Europei. În opinia sa, aceasta există deja și este reprezentată de NATO.

Merz spune că principala problemă care trebuie discutată este modul în care poate fi garantată securitatea Ucrainei după încheierea războiului, astfel încât pacea să fie una durabilă.

„Discuțiile care urmează trebuie să se concentreze asupra unei întrebări esențiale: în ce cadru poate fi garantată securitatea Ucrainei odată ce pacea va fi obținută? Mai întâi, însă, trebuie să ajungem efectiv la această pace”, a declarat Friedrich Merz.