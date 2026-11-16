Val uriaș de sancțiuni împotriva Rusiei. UE sancționează 13% din producția de petrol a Moscovei și un număr mare de afaceriști ruși

1 minut de citit Publicat la 16:09 16 Noi 2026 Modificat la 16:09 16 Noi 2026

Foto: Profimedia Images

Uniunea Europeană a impus sancțiuni împotriva a două dintre cele mai mari rafinării din Rusia, Omsk și Kiriși, care reprezintă împreună 13% din capacitatea totală de rafinare a țării, echivalentul a 43 de milioane de tone de materie primă pe an. Restricțiile țintesc și rafinăriile din Habarovsk, Orsk, Ilski, Saratov, Novoșahtinsk și Slaviansk.

Alături de acestea, UE a inclus pe lista de sancțiuni companiile care administrează sau dețin rafinării, precum Volhov-Eko, Enisei, Balciug Petroleum, Gazprom Neftehim Salavat și TAIF-NK. De asemenea, au fost sancționate terminalul petrolier din Sankt Petersburg și companiile RusHimAlians, RusGazDobîcia, NNK – Severnaia Neft, NNK-Sahalinmorneftegaz și Tatneft-NAO.

În sectorul financiar, restricțiile au fost impuse împotriva a 47 de bănci rusești și a două organizații de credit nebancare, YooMoney și Centrul de Decontări din Sankt Petersburg.

Printre băncile incluse pe lista de sancțiuni se numără Alef-Bank, Agropromkredit, Bank 131, Guta-Bank, Mejdunarodnîi Finansovîi Klub, Interprogressbank, Morskoi Bank, Rosnarbank, SPB Bank, Svoi Bank, Unistream, Solid Bank și Avtotorgbank. Sancțiunile țintesc și 12 persoane fizice.

Printre acestea se numără Tatiana Kim, fondatoarea Wildberries, a cărei platformă de comerț electronic funcționează, potrivit deciziei Consiliului UE, „ca o rețea de aprovizionare a forțelor armate ruse, facilitând vânzarea de produse militare și bunuri cu dublă utilizare”.

Pe listă a fost inclus și Serghei Matvienko, fiul Valentinei Matvienko, pe care UE îl descrie drept „unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din Rusia”. Potrivit Consiliului UE, compania sa, Megalit – Ohta Group, „aduce o contribuție financiară importantă la bugetul” Rusiei.

De asemenea, au fost sancționați Aleksandr Ceaciava, dezvoltatorul My.Games și coproprietar al Yandex, Ruslan Baisarov, principalul acționar al companiei Iujuralzoloto, Vitali Eliseev, prezentatorul emisiunii „Vremea” de la Pervîi Kanal, bloggerul militar Iuri Podoliaka, prezentatorul postului REN TV Piotr Marcenko, comentatorul Sputnik Letonia Aleksei Stefanov, bloggerul militar Daniil Bezsonov și jurnalistul irlandez al RT Chay Bowes.

Pe lista de sancțiuni au mai fost incluse Agenția pentru Proiectare Socială și 24 dintre angajații acesteia. Cu o zi înainte, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, anunțase intenția de a extinde sancțiunile împotriva Rusiei.

În octombrie, țările UE au aprobat al 22-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, cel mai amplu din 2022, care a vizat 1.600 de persoane fizice și juridice.