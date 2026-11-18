Veste proastă pentru tinerii români care vor să muncească sau să studieze în Marea Britanie. Noul acord cu UE ar putea fi amânat

3 minute de citit Publicat la 12:18 18 Noi 2026 Modificat la 12:18 18 Noi 2026

Noul program de mobilitate pentru tineri, negociat de Marea Britanie și Uniunea Europeană după Brexit, ar putea deveni pe deplin funcțional abia în 2030. Foto: Getty Images

Noul program de mobilitate pentru tineri, negociat de Marea Britanie și Uniunea Europeană după Brexit, ar putea deveni pe deplin funcțional abia în 2030, scrie The Guardian. Asta înseamnă că tinerii sub 30 de ani, care sperau să poată călători, munci sau studia mai ușor pe teritoriul celeilalte părți începând de anul viitor, ar putea avea de așteptat încă trei ani.

Ambasadorii statelor membre UE urmează să discute miercuri, la Bruxelles, cea mai recentă versiune a declarației comune, în condițiile în care negocierile privind mobilitatea tinerilor continuă până în ultimul moment.

„Ne propunem să aplicăm acest acord cel târziu în 2028 și să facem tot posibilul pentru ca tinerii noștri să poată beneficia de oportunitățile oferite de program cel târziu în ianuarie 2030”, se arată într-un proiect de document convenit de negociatorii de la Londra și Bruxelles.

Ce taxe ar putea plăti studenții europeni la universitățile britanice

Marea Britanie și UE vor să ajungă și la o înțelegere separată privind taxele de studii pe care cetățenii europeni trebuie să le plătească la universitățile britanice.

Acesta rămâne unul dintre cele mai dificile puncte ale negocierilor, iar documentul include deocamdată două variante: fie studenții din UE vor beneficia de taxe reduse față de cele plătite în mod obișnuit de studenții internaționali, fie vor achita aceleași sume ca studenții britanici. Cele două părți speră să ajungă la un acord separat în următoarele șase luni.

Calendarul negocierilor este legat și de legislația europeană „Made in Europe”, care ar putea ajunge la votul final în Parlamentul European abia în aprilie 2027. Aceasta urmărește să favorizeze furnizorii și lanțurile de aprovizionare din UE, inclusiv în industria auto.

Prin legarea celor două dosare, Londra încearcă să obțină garanții că acordul final privind mobilitatea tinerilor nu va fi semnat fără ca interesele britanice să fie luate în calcul în legislația „Made in Europe”.

Aproximativ 100.000 de tineri ar putea beneficia anual de noul program

Potrivit unor surse citate de The Guardian, mai multe țări europene, printre care Germania, ar fi dispuse să primească un număr nelimitat de tineri britanici prin acest program.

Informațiile apărute în timpul negocierilor arată că Londra și Bruxelles-ul ar putea conveni asupra unui plafon de aproximativ 100.000 de participanți pe an, care să poată călători, lucra sau studia pe teritoriul celeilalte părți.

Guvernul britanic insistă ca numărul cetățenilor europeni care intră în Regatul Unit prin acest program să fie limitat, pentru a evita o creștere puternică a migrației. În schimb, unele state membre UE au transmis că nu vor să impună aceleași restricții tinerilor britanici și că ar fi dispuse să îi primească fără un plafon numeric.

Numărul de locuri ar urma să fie stabilit separat pentru fiecare țară. Statele mai mici, precum Malta și Luxemburg, nu vor însă ca repartizarea să se facă în funcție de populația fiecărui stat membru.

Proiectul declarației, consultat de The Guardian, arată și că noul acord privind comerțul cu produse agricole și alimentare nu ar urma să fie încheiat înainte de 1 martie 2028.

Un alt posibil rezultat al negocierilor ar fi începerea unor discuții pentru eliminarea obstacolelor cu care se confruntă artiștii britanici aflați în turneu în Europa. Măsura ar ajuta în special trupele muzicale și companiile de teatru care susțin spectacole în mai multe state membre UE și ar reprezenta un progres pentru premierul Andy Burnham.

Declarația comună, care cuprinde 72 de puncte, deschide și calea unor noi acorduri între Marea Britanie și Uniunea Europeană în domeniul oțelului.

Cele două părți nu au ajuns însă la o înțelegere privind posibilitatea ca Marea Britanie să își alinieze automat măsurile de protecție comercială la cele ale UE, inclusiv taxele vamale aplicate mașinilor importate din China.

Premierul britanic spune că nu se grăbește să decidă cum va arăta relația cu UE

Noile detalii au apărut în contextul în care Andy Burnham a declarat că „nu este nicio grabă” în stabilirea relației pe termen lung dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană. Premierul se confruntă inclusiv cu presiuni din propriul partid pentru a încetini ritmul discuțiilor despre o apropiere de Bruxelles.

Burnham a spus că va analiza situația după summitul de vineri, de la Bruxelles, unde speră să obțină acorduri privind agricultura, comerțul cu produse alimentare și sistemul de comercializare a certificatelor de emisii.

Într-un interviu acordat Sky News, premierul a recunoscut că nu va prezenta toate variantele pentru o relație mai strânsă cu UE decât în decembrie. El a negat însă că ar face un pas înapoi în privința angajamentelor sale de a îmbunătăți relațiile cu Bruxelles-ul.