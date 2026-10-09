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Violențe la Bruxelles, în timpul protestelor sindicatelor. Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă

G.M.
3 minute de citit Publicat la 13:26 09 Oct 2026 Modificat la 13:26 09 Oct 2026
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Violențe la Bruxelles
Violențe la Bruxelles, în timpul protestelor sindicatelor. Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă. FOTO: Profimedia Images/X

Sunt proteste violente, vineri, în centrul Bruxellesului în timpul unei manifestații a sindicatelor contra politicilor guvernului condus de Bart De Wever. Grupuri de tineri mascați au aruncat cu obiecte spre forțele de ordine, care au intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă și au făcut primele arestări. Mobilizarea a provocat și perturbări în transportul public, scrie 7sur7.be.

Incidentele au avut loc în apropierea Gării Centrale, unde s-au adunat sute de persoane, inclusiv membri ai Federației Generale a Muncii din Belgia (FGTB).

La marginea grupului principal de manifestanți, tineri îmbrăcați în negru, unii cu fețele acoperite, au aruncat spre polițiști cu bețe, sticle și coșuri de gunoi. Forțele de ordine, mobilizate în număr mare, au intervenit în mai multe rânduri cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă.

Sindicatele se delimitează de violențe

Președintele ABVV/FGTB, Bert Engelaar, a condamnat incidentele și a transmis că persoanele care provoacă distrugeri nu reprezintă protestul sindical.

"Cei care vor să profite de mobilizarea noastră pentru a provoca pagube și a intimida oamenii nu au ce căuta aici", a scris el pe Facebook. "Această mână de indivizi nu are nicio legătură cu mesajul transmis pe străzi de alte mii de oameni."

Violențe la Bruxelles, în timpul protestelor sindicatelor. Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă 1109541
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Sindicatele contestă politicile guvernului De Wever, susținând că scumpirile și creșterea volumului de muncă pun tot mai multă presiune asupra angajaților. Reprezentanții sindicali afirmă că oamenii consideră că au făcut deja suficiente sacrificii și cer ca nemulțumirile lor să fie ascultate.

Separat, câteva mii de persoane, potrivit organizatorilor, s-au adunat vineri dimineață în fața sediului partidului Les Engagés. Președintele formațiunii, Yvan Verougstraete, a primit o delegație a Confederației Sindicatelor Creștine (CSC), întâlnirea fiind programată pentru ora 9.30.

La manifestație au participat oameni din Bruxelles, Valonia și Flandra, între care profesori, angajați din construcții și supermarketuri, precum și lucrători feroviari.

"Nu vom renunța, vom merge până la capăt", a declarat un tânăr protestatar.

Acțiunea face parte din mobilizarea CSC în fața sediilor celor cinci partide ale coaliției federale.

Transportul public, grav afectat în Charleroi

Protestele sindicale au perturbat puternic circulația autobuzelor și a metroului din Charleroi. La primele ore ale dimineții, doar 16% dintre servicii funcționau, potrivit unui purtător de cuvânt al operatorului de transport.

Problemele au continuat după grevele de joi din mai multe orașe. Șoferii au oprit atunci lucrul pentru a protesta față de contestarea unui contract colectiv de muncă de către operatorul de transport, cu doar câteva ore înaintea unei sesiuni de negocieri cu sindicatele.

Mobilizarea de vineri are loc în timp ce guvernul federal continuă negocierile privind bugetul. Premierul Bart De Wever urmează să prezinte marți, 13 octombrie, declarația de politică generală în Parlament.

Până atunci, luni, 12 octombrie, este programată o nouă zi de greve în sectorul public.  

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Etichete: Bruxelles proteste violente Politie

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