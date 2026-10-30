Vladimir Putin, eclipsat de cel mai înalt lider din lume. Daniel Chapo are 2,03 metri. Imaginile cu cei doi preşedinţi sunt virale

Daniel Chapo, preşedintele Mozambicului, alături de soţia sa, Gueta Selemane Chapo, şi Vladimir Putin, preşedintele Rusiei. Sursa foto: Hepta

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost eclipsat de cel mai înalt lider din lume, Daniel Chapo, după ce au dat mâna la Sumitul Forumului Țărilor Exportatoare de Gaze (GECF), desfăşurat la Moscova, relatează The Independent. Președintele Mozambicului are o înălțime de 2,03 metri, iar omologul său rus măsoară aproximativ 1,70, potrivit unor estimări. Imaginile cu cei doi lideri au devenit virale, iar pe reţelele sociale au apărut numeroase ironii şi meme-uri. Internauții au modificat fotografia cu ajutorul Inteligenței Artificiale, înfățișându-l pe Chapo în postura vrăjitorului Gandalf din "Stăpânul Inelelor", în timp ce Putin a fost transformat într-un hobbit desculț.

Se crede că președintele rus este sensibil în privința înălțimii sale, luând măsuri drastice pentru a o ascunde în fotografii. Tocuri ascunse, unghiuri de filmare atent alese și gărzi de corp mai scunde – acestea sunt doar câteva dintre metodele pe care președintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, le-ar fi folosit, conform relatărilor, pentru a-și masca înălțimea reală.

Însă niciunul dintre trucurile de mai sus nu a dat roade când liderul Rusiei a trebuit să stea lângă președintele din Mozambic. Daniel Chapo are o înălțime impresionantă de 2,03 metri și se crede că este cel mai înalt lider de stat din lume, au scris jurnaliştii de la The Independent. Cu o înălțime de doar 1,70 metri, Vladimir Putin nu a putut concura cu acesta.

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Diferența de înălțime, de aproximativ 33 de centimetri, este cât se poate de vizibilă în fotografiile realizate în cadrul întâlnirii oficiale, mai ales în momentul în care cei doi lideri își strâng mâinile, iar Putin este nevoit să își ridice privirea către omologul său din Mozambic.

??Putin dio la bienvenida en Moscú a los líderes de la Cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas. El 27 de octubre, 12 países debatirán mercados energéticos y cooperación. #teleSUR Cortesía: @vioryvideo https://t.co/1erpNCgqVo — teleSUR TV (@teleSURtv) October 27, 2026

Încercarea aparentă a preşedintelui Rusiei de a-și ascunde înălțimea a fost ridiculizată pe rețelele sociale, unde utilizatorii l-au înfățișat pe Chapo drept vrăjitorul Gandalf din "Stăpânul Inelelor", iar pe Putin – drept un hobbit desculț.

5ft 7in Putin is ruthlessly mocked over a photo of him meeting Mozambique's '6ft 8in' president Vladimir Putin has been mocked over images of him shaking hands with Mozambique's president – who is more than a foot taller than him. The 5ft 7in Russian leader met Daniel Chapo, who is believed to be 6ft 8in, at a Kremlin summit on Tuesday, with social media users making fun of the height disparity between the two. Moscow initially did not publish images of the meeting despite Mr Chapo sharing a picture of himself towering over Putin. The Russian president's official photographers shared a photograph from a lower angle that made the Russian president appear taller. Putin is known to be sensitive about his stature and is said to wear high platform shoes to boost his height. After Mr Chapo shared images from the meeting, social media users poked fun at Putin's attempts to conceal his height with memes. One edited photograph depicted Mr Chapo as the Lord of the Rings wizard Gandalf and Putin as a barefoot hobbit. Another picture showed an even smaller Putin, with the caption reading: 'Why did you enlarge Putin on your photo? Here's the original.' — News News News (@NewsNew97351204) October 28, 2026

Președintele Mozambicului a distribuit imagini în care putea fi văzut dominându-l pe Vladimir Putin prin statură.

Jurnaliştii publicaţiei britanice au mai notat că imaginile distribuite de fotografii oficiali ai Kremlinului au fost realizate dintr-un unghi mai coborât, astfel încât liderul Rusiei să pară mai înalt, în timp ce publicațiile africane nu au dat importanță acestui aspect.

De-a lungul timpului, Vladimir Putin a urmărit să proiecteze imaginea unui lider puternic, dinamic și plin de vitalitate. Fotografiile în care apare călare fără cămașă, la antrenamente de judo, alături de arme sau în timpul unor activități în aer liber au făcut parte din strategia sa de comunicare publică.

În 2018, liderul rus a intrat într-un lac înghețat cu ocazia Bobotezei ortodoxe, într-un alt episod intens mediatizat, potrivit sursei citate.