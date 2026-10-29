Von der Leyen laudă statutul de „membru asociat” al UE pe care vrea să îl ofere Canadei, deși liderii europeni resping termenul

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Foto: Getty Images

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus, joi, că își propune să aducă relațiile UE-Canada la „cel mai înalt nivel posibil”, lăudând potențialul statut de „membru asociat” pentru Ottawa, în ciuda faptului că liderii europeni au respins acest termen, scrie Politico.

Apelul lui von der Leyen vine înaintea unui Summit important UE-Canada de la Montreal, unde ea și prim-ministrul Mark Carney urmează să anunțe planuri pentru o cooperare mai strânsă, pe fondul creșterii autocrației la nivel global și al relațiilor imprevizibile cu președintele american Donald Trump.

„Canada nu poate deveni membru cu drepturi depline al UE din cauza unor motive geografice, dar ambele dorim să aducem relația noastră la cel mai înalt nivel posibil. De aceea discutăm ideea de a acorda Canadei statutul de primul membru asociat al Uniunii Europene”, a declarat von der Leyen într-un discurs la Institutul CD Howe.

După ce von der Leyen și-a terminat discursul, cancelarul german Friedrich Merz a emis o declarație în care spunea că UE și Canada înființează o „Alianță pentru Viitor”, fără a menționa statutul de membru asociat. Germania a condus opoziția față de utilizarea termenului, potrivit diplomaților UE.

„Ne certăm între noi din cauza câtorva cuvinte pe care von der Leyen le-a scos din senin”, a declarat, miercuri, unul dintre diplomații UE pentru Politico.

„E cam absurd, în timp ce ar trebui să avem ambiție și să ne concentrăm pe alte lucruri. Acesta nu este momentul de care suntem cel mai mândri”, a spus el.

Într-un discurs ulterior, președintele Consiliului European, António Costa, a încercat să reducă diferențele prin minimizarea importanței termenului.

„Mâine, Uniunea Europeană și Canada vor lansa o Alianță pentru Viitorul Europei. Președinta von der Leyen a lansat chiar ideea îndrăzneață de a face din Canada un «membru asociat» al Uniunii Europene”, a spus el, făcând aluzie la declarația lui Merz și folosind termenul preferat de Carney pentru a descrie relația, menționând că „îi împărtășesc ambiția”.

„Indiferent dacă acesta va fi termenul ales sau nu, un lucru este clar: parteneriatul nostru va fi cel mai strâns, mai profund și mai unic de acest fel”, a adăugat el.

Președinta Comisiei a subliniat, în discursul său, că discuțiile despre statutul de membru asociat se vor concentra pe o cooperare mai profundă în domeniul inteligenței artificiale, politicii climatice și energetice, precum și pe consolidarea activității comune dintre Comisia Europeană și guvernul canadian, precum și pe relațiile „de la Parlament la Parlament” și „de la Curte la Curte”, o referință la Curtea Europeană de Justiție și la Curtea Supremă a Canadei.

„Un astfel de statut ar fi deschis doar partenerilor noștri cei mai apropiați din afara Europei, care sunt pregătiți să deschidă împreună o nouă frontieră și să traseze împreună cursul, să gândească dincolo de termenii parteneriatului nostru de astăzi, către cea mai ambițioasă viziune pe care o putem construi”, a spus ea.

Utilizarea de către von der Leyen a termenului „membru asociat”, pe care l-a menționat pentru prima dată în septembrie, este probabil să deranjeze unele capitale ale UE, după ce un grup de țări conduse de Germania s-a opus includerii unei referințe la acest termen într-o declarație comună UE-Canada, care a fost consultată de Politico și urmează să fie publicată vineri.

După zile întregi de discuții, țările UE au optat pentru un limbaj mai blând pentru a descrie viitoarele relații ale celor două părți, inclusiv „Alianța pentru Viitor”, termenul folosit de partea canadiană, precum și o „asociere și mai strânsă în absența calității de membru cu drepturi depline”.

Diplomații UE au declarat pentru Politico că deși capitalele susțin obiectivul mai larg al unor legături mai strânse cu Canada, sunt precaute în a oferi un statut care nu a mai fost propus până acum și ale cărui contururi juridice rămân nedefinite. Berlinul a propus anterior statutul de membru asociat pentru Ucraina, inclusiv privilegii specifice, cum ar fi statutul de observator în Comisia Europeană, dar acest efort a fost respins.

Reacționând la rapoartele conform cărora țările UE ar renunța la termenul de „membru asociat”, Carney a declarat marți: „Vestea bună este că nu contează denumirile specifice sau nomenclatura. Ceea ce contează este diferența pe care o va face acest lucru în viața canadienilor și în Canada, în ansamblu, devenind o națiune mai independentă, mai suverană, astfel încât să ne putem trăi viața așa cum alegem”.

Atât Carney, cât și von der Leyen au prezentat Summitul din această săptămână ca parte a unui efort mai amplu de aprofundare a legăturilor într-un moment în care atât Ottawa, cât și Bruxelles-ul s-au confruntat cu Administrația Trump, von der Leyen avertizând în discursul său despre „o decădere mai profundă a ordinii internaționale”.

„Alianțele și presupunerile care au permis prosperitatea și securitatea noastră se schimbă rapid, iar fiecare națiune sau regiune caută modalități de a-și asigura propriile interese și propria independență. Nu ne mai putem lăsa încătușați de limitele vechii ordini mondiale”, a spus ea.