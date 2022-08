Un avion Wizz Air aproape că le-a luat capetele turiștilor de pe insula greacă Skiathos

Aparatul, identificat drept un Airbus A321, venea la aterizare dinspre mare.

Apropiindu-se cu un zgomot specific, aeronava a coborât atât de mult înainte de contactul cu pista, încât i-a silit pe martorii aflați în zona plajei - vecină cu aeroportul - să-și plece capetele sau să se ghemuiască, de teamă să nu fie loviți.

Oamenii țipă de groază când Airbusul trece la doar câțiva metri deasupra lor.

Wizz A321 with a very low landing in Skiathos! ✈️ #skiathos #planespotting #Airbus pic.twitter.com/68w9U6jxkV