Xi Jinping a exclus din partid un număr record de lideri. Ultima ședință a avut cele mai multe scaune goale din istorie

Președintele Chinei, Xi Jinping. Foto: Hepta

Un număr record de 33 de membri au fost excluși din Partidul Comunist Chinez la încheierea unei importante reuniuni politice anuale, care a înregistrat cel mai mare număr de locuri goale din istorie. La cea de-a cincea ședință plenară au participat 279 de membri ai Comitetului Central, comparativ cu 315 la cea de-a patra ședință plenară din octombrie 2025 și 364 la cea de-a treia, din iulie 2024. BBC News scrie că nu este clar cu ce acuzații specifice se confruntă acești membri, dincolo de „încălcări disciplinare și legale grave”. Astfel de acuzații generale au devenit o normalitate în cadrul campaniei anticorupție a lui Xi Jinping.

Deși recentele plenuri s-au concentrat pe reforme economice sau probleme sociale și de dezvoltare, disciplina de partid a ocupat un loc central la reuniunea din această săptămână.

Xi Jinping a făcut din lupta împotriva corupției un pilon central al guvernării sale de când a venit la putere în 2012, numind-o „cea mai mare amenințare” la adresa partidului.

Din cei 33 de membri excluși, 16 sunt din armată, potrivit unui comunicat emis joi, care a marcat sfârșitul adunării cu ușile închise de patru zile, care a avut loc la un hotel din Beijing.

Nu este clar cu ce acuzații specifice se confruntă acești membri, dincolo de „încălcări disciplinare și legale grave”. Astfel de acuzații generale au devenit rutină în cadrul campaniei anticorupție a lui Xi.

„Acum a devenit un efort de consolidare și menținere a autorității”, spune Chong Ja Ian, cercetător nerezident la Carnegie China.

„În acest caz, campania va continua și se va extinde în funcție de cât de în siguranță se simte Xi, mai degrabă decât de orice problemă reală de corupție”, spune Ja Ian.

În declarația sa, partidul a afirmat că a „înfruntat fără ocolișuri realitatea sumbră conform căreia conducerea partidului a slăbit sau s-a golit de conținut, în anumite momente” și că va continua să „impună o autoguvernare strictă a partidului, inclusiv prin luarea de măsuri drastice la nivel intern pentru a pune capăt dezordinii”.

Ultimele excluderi aduc numărul total de membri înlăturați în timpul celui de-al treilea mandat al lui Xi la un nivel record de 51, față de 35 și, respectiv, cinci în primul și al doilea mandat.

Dincolo de plen, principalul organism de supraveghere anticorupție din China a raportat că 680.000 de persoane din aparatul partidului au fost sancționate disciplinar în primele nouă luni ale acestui an.

Aceasta este, de asemenea, prima dată în cei 14 ani de conducere ai lui Xi când prezența la plen a scăzut sub 300 de persoane. Actualul Comitet Central și-a început mandatul în 2022 cu peste 370 de membri.

Observatorii susțin că Xi consideră corupția nu doar mită, ci și impuritate ideologică și, în mod crucial, lipsă de loialitate.

În ianuarie, el a avertizat împotriva „cadrelor cu două fețe” care își declară loialitatea politică, dar sfidează ordinele și acționează în interesul lor propriu.

Cine sunt figurile cheie excluse

Printre oficialii de rang înalt excluși se numără fostul lider al partidului din Xinjiang, Ma Xingrui, și foștii generali Zhang Youxia și Liu Zhenli. Declarațiile oficiale care anunță demiterea lor din acest an au afirmat că aceștia „încalcă grav disciplina și regulile partidului”, ceea ce este interpretat pe scară largă ca un eufemism pentru corupție.

Eliminarea ierarhiei militare a fost deosebit de semnificativă, Neil Thomas, Lobsang Tsering și Shengyu Wang de la Asia Society Policy Institute descriind-o ca fiind „într-o categorie separată”.