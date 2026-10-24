Zaharova îi cere Giorgiei Meloni să-l asculte pe Al Bano: „Flori pentru Rusia, nu sancțiuni”

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Purtătoarea de cuvânt a diplomației lui Putin, Maria Zaharova, a făcut un apel către Giorgia Meloni, prim-ministra Italiei, să-l „asculte” pe cântărețul Al Bano și să „redeschidă porțile Italiei către Rusia”, relatează agenția italiană ANSA. Declarația a fost făcută de reprezentanta regimului de la Kremlin pe Telegram după ce Al Bano a dat un interviu YouTube unei edituri italiene.

„Celebrul și îndrăgitul cântăreț italian Al Bano, foarte cunoscut și iubit în țara noastră, i-a adresat un apel public, extrem de sincer și emoționant, prim-ministrei Italiei, Giorgia Meloni”, a declarat Zaharova.

„Evocând profundele legături istorice și culturale dintre țările noastre, el a îndemnat-o cu multă emoție pe prim-ministră să înceteze să mai impună sancțiuni Rusiei, să redeschidă porțile către Rusia și să înceapă, în sfârșit, să depună eforturi concrete pentru obținerea unei păci durabile în Ucraina.

Dar oare vocea sa va fi ascultată la Roma?”

„Judecând după ultimele evenimente, autoritățile italiene par să aibă mari dificultăți în a accepta vocile care se abat de la discursul politic dominant”, a continuat Zaharova în mesajul său.

„Tinerii italieni protestează: se caută o pistă rusească. Cetățenii italieni își exprimă nemulțumirea: se suspectează o influență străină”, a spus reprezentanta Kremlinului, întrebându-se ironic dacă „următoarea țintă a investigațiilor serviciilor secrete italiene va fi Al Bano”. Până acum, țara în care serviciile secrete și alte organizații de forță ale statului ucid mai mult sau mai puțin direct opozanți politici și disidenți este Rusia putinistă, pe care Zaharova o reprezintă.

Adresându-se prim-ministrei în interviul său, Al Bano declarase că Rusia este o țară „care ne iubește” și în care „există mult din spiritul italian”.

„De ce să impunem sancțiuni Rusiei? Să facem gesturi pentru Rusia, să-i oferim flori Rusiei. Să facem în așa fel încât acest blestemat război să înceteze”, a declarat artistul. „Dragă Giorgia, țin la tine. Aș ține și mai mult dacă am redeschide porțile către Rusia. Eu sunt un om al păcii”.