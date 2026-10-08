Zbor misterios al unui avion Hercules algerian cu destinația Moscova, deasupra spațiului aerian NATO. Traseul a ocolit România

Avionul militar de transport Hercules a decolat de la baza Boufarik din Algeria, pe 6 octombrie, cu destinația Moscova. Imagine de arhivă, cu caracter ilustrativ a unei aeronave Hercules din dotarea forțelor algeriene. Foto: Profimedia Images

Un avion militar de transport algerian a zburat zilele trecute prin spațiul aerian al NATO, înainte de a ateriza la un aeroport din Moscova, Rusia. Încărcătura avionului și misiunea exactă nu au fost făcute publice, deși autoritățile din Polonia au precizat că au autorizat zborul, în baza informațiilor furnizate de guvernul algerian, informează Business Insider.

Zborul a avut loc pe 6 octombrie. Aeronava militară de transport a decolat de la baza aeriană Boufarik din Algeria și a traversat Italia, Croația, Ungaria, Slovacia și Polonia, înainte de a continua apoi prin spațiul aerian al Belarusului, spre Moscova.

Avionul a fost identificat drept un Lockheed C-130H-30 Hercules, o aeronavă militară de transport. Nu se știe ce anume transporta și care a fost scopul călătoriei.

Armata poloneză spune că zborul a primit permisiunea de survol, în baza informațiilor furnizate de Algeria. Autoritățile algeriene nu au declarat materiale periculoase la bord, potrivit unui purtător de cuvânt al armatei poloneze. Astfel, nu există dovezi că avionul ar fi livrat armament în Rusia, a venit în sprijinul unor operațiuni militare în Ucraina, sau a încălcat în vreun fel sancțiunile economice impuse Rusiei.

Mai multe zboruri similare au avut loc între Rusia și Algeria, în ultima perioadă. Publicația poloneză de specialitate Defence24, citată de Wirtualna Polska și de publicația militară ucraineană Militarnîi, a monitorizat mai multe aeronave militare, precum Iliușin Il-76 sau Hercules, pe această rută.

Astfel de aeronave militare de transport pot avea la bord personal, echipamente sau provizii. Conform Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm (SIPRI), Rusia este cel mai mare furnizor de armament al Algeriei: în perioada 2020–2024, 48% din importurile militare ale Algeriei au provenit din Rusia.