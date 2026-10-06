Zeci de tone de aur rusesc inundă Hong Kong-ul. Cum a reușit Moscova sa ocolească toate sancțiunile

3 minute de citit Publicat la 22:39 06 Oct 2026 Modificat la 22:39 06 Oct 2026

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Aurul rusesc intră în Hong Kong într-un ritm record. Fenomenul arată cum sancțiunile occidentale au deturnat lingourile care mergeau înainte spre Londra către China și alte piețe din Asia, scrie CNBC.

Hong Kongul a importat 112,7 tone de aur de origine rusească în primele șapte luni din 2026, potrivit unei analize a firmei de investiții în metale prețioase BullionVault, pe baza datelor Departamentului de Recensământ și Statistică din Hong Kong.

Importurile au depășit deja recordul de 92,1 tone înregistrat pe tot anul 2025. În 2021, înainte de invazia Rusiei în Ucraina, erau de doar 3,3 tone.

Explozia arată cum comerțul cu aur al Rusiei a fost redirecționat după ce invazia din 2022 i-a scos pe producătorii ruși de pe marile piețe occidentale, au explicat analiștii pentru CNBC.

Aurul rusesc a reprezentat aproape 15% din importurile de aur nemonetar ale Hong Kongului în primele șapte luni ale anului. În 2021, ponderea era de doar 0,6%.

„Hong Kongul a devenit un nod important pentru comerțul dintre Rusia și China de la invazia pe scară largă”, a declarat Vita Spivak, consultant senior la Gatehouse Advisory Partners.

„Cea mai mare parte a aurului ajunge în China continentală, pentru că aceasta nu a impus sancțiuni asupra aurului rusesc”, a spus ea pentru CNBC.

„În cazul lingourilor, Hong Kongul oferă și avantaje care depășesc ocolirea sancțiunilor. Oferă acces direct la cea mai mare piață de consum de aur din lume”, a subliniat Spivak.

Asociația Pieței de Lingouri din Londra (LBMA) a suspendat, în martie 2022, toate cele șase rafinării rusești de aur și argint de pe listele sale „Good Delivery”.

Statele Unite, Marea Britanie și alte țări occidentale au impus apoi restricții asupra aurului rusesc. Practic, s-au închis piețele care fuseseră până atunci principalele destinații pentru lingourile Rusiei.

Înainte de război, industria rusă a aurului devenise puternic dependentă de Londra. Între 2019 și 2021, exporturile de aur ale Rusiei către Marea Britanie au echivalat cu aproximativ două treimi din producția minieră a țării, potrivit datelor BullionVault.

„Faptul că datele oficiale ale Hong Kongului arată clar o creștere abruptă a importurilor de aur rusesc reflectă tipul de sprijin și de comerț bilateral pentru care Putin i-a mulțumit în repetate rânduri lui Xi”, a declarat Adrian Ash, director de cercetare la BullionVault.

„Exporturile de aur ale Rusiei către Marea Britanie și alte state care au impus sancțiuni s-au prăbușit, desigur”, a adăugat Ash.

De ce Hong Kong

Hong Kongul e o alternativă firească. Orașul a fost multă vreme poarta de intrare a lingourilor în China continentală, cel mai mare consumator de aur din lume. Iar acum își extinde rapid infrastructura de depozitare, decontare și tranzacționare.

„Hong Kongul a fost dintotdeauna un punct de tranzit important pentru aurul care intră în China”, a declarat Rhona O'Connell, șefa analizei de piață pentru EMEA și Asia la StoneX.

Deși Shanghaiul a câștigat teren în ultimii ani, Hong Kongul se află acum într-o „cursă cu Singapore pentru supremația de hub și are un avans de aproximativ șase luni în materie de infrastructură”, a spus ea.

Istoric, Hong Kongul a fost principala poartă de intrare pentru importurile de aur ale Chinei. Între timp, Beijingul a deschis și alte centre de import, printre care Shenzhen și Beijing, ceea ce a redus ponderea orașului, potrivit S&P Global.

Fluxurile de aur rusesc sosesc exact când China se află ea însăși într-o adevărată frenezie a achizițiilor de aur.

China a declarat aurul „mineral strategic” și a promovat lingourile ca formă de economisire pentru populație. În paralel, Banca Populară a Chinei a continuat să își mărească rezervele.

Potrivit datelor S&P Global, rezervele oficiale de aur ale Chinei au crescut cu peste 40 de tone în prima jumătate a anului 2026, de peste două ori mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

„Știm că, fie că e vorba de Banca Populară a Chinei, fie de consumatorii chinezi, toți au cumpărat destul de mult aur”, a declarat pentru CNBC Charles Chang, responsabil pentru companii în Marea Chină la S&P Global Ratings.

„În perioade de incertitudine ridicată, consumatorii tind să vrea să își protejeze economiile și văd aurul ca pe o modalitate de a face asta”, a explicat el.