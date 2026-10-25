110 roboți au intrat în Cartea Recordurilor cu un dans sincron. China se laudă cu performanța

În timpul demonstrației, roboții au efectuat fără probleme mișcări sincronizate, inclusiv repoziționări, sărituri, răsturnări și schimbări de formație. Foto: Profimedia Images

Industria roboților umanoizi din China trece de la demonstrații „solo”, la implementarea pe scară largă, după ce, pe 24 octombrie, 110 roboți umanoizi au stabilit un record mondial Guinness pentru cel mai mare număr de roboți umanoizi care dansează sincron, în Jinan, provincia Shandong din estul Chinei, scrie, duminică, publicația Global Times.

Cei 110 roboți umanoizi Expedition A3, dezvoltați de firma chineză AgiBot, au executat miscări de dans sincronizate și schimbări de formație folosind platforma de control al clusterelor LinkBots a companiei și tehnologia de poziționare în bandă ultra-lată, care permite o precizie de ordinul centimetrilor.

„Provocarea a testat capacitatea sistemului de a coordona un număr mare de roboți, menținând în același timp o poziționare precisă”, a declarat compania.

În timpul demonstrației, roboții au efectuat fără probleme mișcări sincronizate, inclusiv repoziționări, sărituri, răsturnări și schimbări de formație, ceea ce demonstrează progresele înregistrate în capacitățile de mișcare spațială ale roboților umanoizi.

După eveniment, roboții vor fi utilizați în spectacole culturale și turistice, servicii publice, cercetare științifică și educație, printre alte contexte, a declarat compania.

#ChinaNeoMake 110 robots, one epic dance party! ?? A total of 110 Chinese humanoid robots showed off their moves in Jinan, East China's Shandong Province, on October 24, setting a Guinness World Records title for the most humanoid robots dancing simultaneously! https://t.co/654F0XCEpN — Global Times (@globaltimesnews) October 25, 2026

Semnificația unor astfel de demonstrații cu mai mulți roboți se extinde dincolo de stabilirea de recorduri. Pe măsură ce companiile chineze îmbunătățesc controlul mișcării, poziționarea și coordonarea multi-roboți, principala provocare este transformarea acestor capabilități în aplicații fiabile în lumea reală. Mai multe companii explorează acum implementarea la scară largă în medii industriale și de servicii.

La Conferința Mondială a Roboticii de la Beijing din august, firmele chineze de robotică au prezentat roboți umanoizi care sortează colete, manipulează componente și ambalează telefoane mobile. Robotera a declarat că a implementat peste 100 de roboți de sortare a coletelor în 15 depozite, în timp ce DexForce a raportat că a implementat roboți într-o fabrică Lens Technology pentru a ambala dispozitive mobile pe o linie de asamblare.

Wang Peng, cercetător asociat la Academia de Științe Sociale din Beijing, a declarat duminică pentru Global Times că o posibilă coordonare la scară largă va fi o direcție majoră pentru roboții umanoizi.

Abordarea poate ajuta la reducerea costurilor de operare per unitate, permițând roboților să partajeze capacitățile operaționale și experiențele dobândite prin scenarii de utilizare în lumea reală.

China's humanoid robot industry is moving from single-machine demonstration toward large-scale coordinated deployment, as 110 humanoid robots set a Guinness World Records title for the most humanoid robots dancing simultaneously in Jinan, East China's Shandong Province, on October 24. https://t.co/654F0XCEpN — Global Times (@globaltimesnews) October 25, 2026

Cu toate acestea, multe aplicații rămân în stadiul pilot sau în stadiul comercial incipient, fiabilitatea, adaptabilitatea și eficiența costurilor rămânând provocări majore pentru o adoptare mai largă. Analiștii din industrie au declarat că efortul Chinei este de a accelera comercializarea și implementarea la scară largă a roboților umanoizi și a inteligenței artificiale (AI) întruchipate.

China a lansat în iunie o inițiativă de instruire în lumea reală, menită să promoveze implementarea roboților umanoizi și a produselor de inteligență artificială încorporate în producția reală și în contextele de zi cu zi, accelerând adoptarea lor la scară largă. Inițiativa își propune să dezvolte peste 100 de scenarii de aplicații de mare valoare și să dezvolte capacitatea de implementare la scară largă a zeci de mii de roboți până la sfârșitul anului 2026.

Într-o conferință de presă din 19 octombrie, un oficial al Ministerului Industriei și Tehnologiei Informației a declarat că firmele chineze au dezvoltat peste 400 de modele de roboți umanoizi și au produs peste 40.000 de unități în prima jumătate a anului 2026.

„Se așteaptă ca producția anuală să depășească 100.000 de unități, în timp ce peste 300 de scenarii prioritare sunt vizate pentru testare și implementare în lumea reală”, potrivit Biroului de Informații al Consiliului de Stat.

În cele din urmă, implementarea pe scară mai largă va necesita îmbunătățiri continue în adaptarea la condițiile imprevizibile din lumea reală. Schimbările de lumină, suprafețele solului și obstacolele neașteptate pot afecta performanța roboților, în timp ce erorile mici se pot acumula în timpul sarcinilor prelungite, cu mai mulți pași.

„Îmbunătățirea fiabilității operaționale și asigurarea unei performanțe constante rămân domenii importante pentru dezvoltare ulterioară”, a spus Wang.