Angajații din întreaga lume sunt monitorizați de inteligența artificială la locul de muncă

1 minut de citit Publicat la 13:00 14 Noi 2026 Modificat la 13:00 14 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Angajații sunt supravegheați tot mai atent la locul de muncă, iar unele sisteme bazate pe inteligență artificială (AI) pot evalua inclusiv modul în care aceștia vorbesc cu clienții. Un astfel de exemplu este compania britanică Co-op, care folosește o tehnologie ce înregistrează și acordă punctaje apelurilor telefonice ale unor angajați, potrivit The Guardian.

Co-op este un grup britanic care operează supermarketuri și oferă servicii funerare, de asigurări și juridice.

Recent, compania a introdus un sistem automatizat care analizează apelurile telefonice dintre unii angajați și clienți și le acordă un punctaj.

Concret, sistemul înregistrează și analizează conversațiile dintre angajați și persoanele care solicită informații despre succesiuni, testamente și moșteniri. Ulterior, la finalul convorbirii, angajatul primește un scor.

Unul dintre angajații companiei a declarat pentru sursa citată că se simte supravegheat tot timpul și a descris sistemul ca fiind unul „opresiv și distopic”.

Reprezentanții Co-op au respins însă criticile și au precizat că angajații care oferă consultanță juridică sunt implicați la locul de muncă.

În unele cazuri, angajații se tem pentru că, susțin ei, și schimbările minore de comportament pot influența evaluările profesionale ale acestora.

California ia măsuri pentru a interzice monitorizarea angajaților

Nemulțumirile legate de monitorizarea la locul de muncă au început să ducă și la schimbări legislative.

Zilele trecute, guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a promulgat legi care interzic anumite forme de supraveghere a angajaților.

Măsurile vizează inclusiv tehnologiile care urmăresc deplasările salariaților și măsoară timpul petrecut în anumite locuri, cum ar fi toaletele.

Nu este însă singurele cazuri în care angajații se simt monitorizați. Anul trecut, angajații din depozitele Amazon au criticat monitorizarea pauzelor la toaletă, iar asistentele medicale de la Kaiser Permanente, un lanț de spitale din California, au afirmat că sistemele automate le evaluează tonul vocii în timpul conversațiilor cu pacienții.