Anthropic și OpenAI sunt date în judecată. ChatGPT și Claude ar fi încălcat brevetele unor inventatori din domeniul rețelelor neuronale

Modificat la 16:44 13 Noi 2026

Publicat la 16:44 13 Noi 2026

1 minut de citit Publicat la 16:44 13 Noi 2026 Modificat la 16:44 13 Noi 2026

Modelele ChatGPT și Claude, ale companiilor OpenAI și Anthropic, pe ecrane de telefon. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O companie care deține brevete pentru invențiile a doi informaticieni a dat în judecată Anthropic și OpenAI, joi, la o instanță federală din Delaware, acuzându-le de încălcarea a cinci brevete referitoare la rețelele neuronale, potrivit Reuters.

Flinn Artificial Intelligence (AI) Technologies a susținut, în plângerile depuse în instanță, că Anthropic și OpenAI și-au construit afacerile pe baza „capacităților de raționament, regăsire a informațiilor, memorie, programare, funcționare autonomă prin agenți și procesare multimodală” incluse în brevetele deținute de Steven Flinn și Naomi Moneypenny.

Reprezentanții Anthropic și OpenAI nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii cu privire la plângerile depuse.

Deși ambele companii s-au confruntat cu mai multe procese legate de utilizarea materialelor protejate prin drepturi de autor pentru antrenarea sistemelor lor, procesele privind încălcarea brevetelor au fost rare.

Flinn Artificial Intelligence Technologies a precizat în plângerile depuse că Flinn și Moneypenny au solicitat brevetele din domeniul învățării automate în 2015 și 2016.

Flinn a susținut că modelele lingvistice de mari dimensiuni Claude, dezvoltate de Anthropic, și ChatGPT, dezvoltat de OpenAI, încalcă brevetele respective și a solicitat plata unor despăgubiri financiare, fără a preciza suma.

Dosarele sunt: Flinn Artificial Intelligence (AI) Technologies LLC v. Anthropic PBC, Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul Delaware, nr. 1:26-cv-01454, și Flinn Artificial Intelligence (AI) Technologies LLC v. OpenAI Opco LLC, Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul Delaware, nr. 1:26-cv-01455.