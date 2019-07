Care sunt cele mai apreciate imprimante 3D în anul 2019?

Imprimantele 3D câștigă tot mai mult în popularitate, ele pot fi folosite atât acasă cât și la birou, sau la serviciu unde activitatea de imprimare este cu volum mai mare. Având în vedere gama variată de modele apreciate în anul 2019, este de înțeles că alegerea imprimantei potrivite poate fi destul de dificilă.

Imprimantele multifuncționale, complexe, sunt în general mai scumpe, de aceea este bine să vă familiarizați cu modelele actuale, pentru a putea selecta un produs util și suficient de performant, dar care să nu fie neapărat cel mai scump de pe piață. Prețurile celor mai ieftine imprimante 3D sunt destul de scăzute pentru a putea fi achiziționate de oricine dorește să aibă un astfel de dispozitiv acasă.



Vă sugerăm să urmăriți un clasament al celor mai apreciate imprimante 3D din anul 2019, acest lucru ar putea ajuta în luarea deciziei atunci când achiziționați o imprimantă de calitate la un preț cât mai avantajos. Un astfel de clasament ar putea fi următorul:



Canon imageRUNNER 2520 este o imprimantă de calitate superioară



Această imprimantă multifuncțională este foarte eficientă pentru activități intense, cu volum mare de lucru. Imprimanta Canon imageRUNNER 2520 realizează următoarele funcții: scanare, copiere, imprimare, xeroxare, trimiterea faxurilor. Permite imprimarea pe hârtii în format A3, A4, A4R, A5R. Afișajul este cu ecran tactil, iar capacitatea maximă este de 2.000 coli hârtie. Imprimarea alb-negru sau color se poate face cu viteză de până la 20 ppm.

Dispune de o funcție de securitate, prin care fișierele sunt stocate 100 odată, acestea nu pot fi vizualizate și accesate până când se aplică un cod PIN. Imprimanta se poate conecta la rețea, este compatibilă cu PCL, are opțiunea PostScript.



Samsung Xpress M2675F realizează imprimări de calitate





Această imprimantă multifuncțională cu laser are un procesor puternic cu nucleu Cortex-A5, de 600 MHz, memorie 128 MB, este perfectă pentru a fi folosită acasă sau la job. Are capacitatea de a imprima documente complexe cu viteza de 26 pagini/minut, deci este un dispozitiv performant, rapid, care oferă și o calitate foarte bună a imprimării. Are funcții scaner și copiator, în plus poate transmite faxuri rapide pe dispozitive mobile, viteza de transmisie fax fiind de 33.6 kbps. Funcția fax este inclusă în imprimantă, astfel nu mai trebuie să cumpărați un fax separat.



Dispune de o serie de funcții importante: control digital, scanarea automată tip ADF, scanare față-verso Duplex manual, transmitere rapidă fax. Are un software numit Easy Eco Driver prin care se face economie la toner cu 20%, dar și la consumul de energie. După ce imprimanta este conectată la PC, driverele sunt găsite destul de repede, apoi o puteți folosi.



Cu butonul Eco One-Touch se poate reduce cantitatea de resurse folosită pentru imprimare. De asemenea, acest buton permite și selectarea imprimării de tip Duplex sau N-in-1, astfel se poate alege o singură foaie sau mai multe, se face economie la hârtia utilizată.



Dispozitivul Samsung Xpress M2675F poate imprima în formatele A4, A5, B5 ISO și JIS, Oficio, A6, Envelope C5 și DL.



Are dimensiunile destul de mici: L x l x h = 401 mm x 362 mm x 366 mm.



Imprimanta dispune și de un software Easy Printer Manager prin care se pot face anumite setări la dispozitiv, se pot da comenzi consumabilelor și altele.

Imprimanta OKI MC563dn folosește tehnologia laser

Despre imprimanta color OKI MC563dn sunt multe recenzii pozitive. Aceasta oferă posibilitatea realizării unor operații foarte rapide de imprimare, scanare, copiere, trimitere fax. Imprimanta este de calitate excepțională, are funcții de siguranță prin care se poate menține confidențialitatea documentelor salvate. Cu ajutorul acestui dispozitiv se pot printa un număr de 60.000 de pagini pe lună. Oferă posibilitatea de a imprima, xeroxa, scana documente alb-negru sau color. Are capacitatea maximă de 880 coli hârtie, capacitatea de memorie de 1024 MB.



Imprimanta este compatibilă cu numeroase sisteme de operare: Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux și multe altele. Are limbajul de printare PCL , PCL 5c, XPS, PDF 1.7, Emulare Epson FX, Emulare PostScript 3, IBM PRO Printer.



Imprimanta funcționează cu toner, nu ocupă foarte mult loc, are dimensiunile L x l x h = 427 mm x 472 mm x 576 mm.



Viteza de copiere sau de printare alb-negru sau color este de 30 ppm, tehnologia este laser, rezoluția DPI este 600 x 600, parametrii zoom sunt de 25-400%.



Imprimanta Prusa i3 MK2S poate construi obiecte tridimensionale





Prusa i3 MK2S a ajuns să fie considerată una din cele mai populare imprimante 3D din lume.



Această imprimantă este utilă și acasă și la birou, are dimensiunile L x l x h = 380 mm x 420 mm x 420 mm, iar greutatea de 7 kg. Comparativ cu alte imprimante, aceasta poate imprima obiecte tridimensionale din materiale diferite: ABS, PLA, ASA, HIPS, Nylon, PETG.



Imprimanta are tehnologia de printare 3D, este un produs distribuit de IRIS Robotics. Poate fi folosită acasă și la birou, are suport de printare din sticlă. Viteza de printare minimă este 100 mm³/s, iar viteza maximă de printare este de 150 mm³/s.



Imprimanta este compatibilă cu sistemele de operare Microsoft Windows 7, 8, 8.1 și 10.



Dacă sunteți în căutare de imprimante 3d și accesorii pentru acestea, puteți găsi online cele mai bune oferte într-un singur loc. După cum deja se știe când lucrați cu o imprimantă 3D aveți nevoie și de accesorii, fărăa de care lucrul cu acest dispozitiv este aproape imposibil. Toate accesoriile se pot cumpăra online, sunt de calitate ridicată și au preț avantajos. Produsele sunt prezentate pe categorii, au toate caracteristicile prezentate și astfel pot fi selectate ușor și adaptate fiecărui echipament de imprimantă 3D, în funcție de cerințele ei. Prețul produselor cumpărate în magazinul online este mult mai scăzut decât cel al produselor din alte magazine de profil din oraș.