Cum poți folosi telefonul pentru a descoperi camerele video ascunse

5 minute de citit Publicat la 08:00 14 Noi 2026 Modificat la 08:00 14 Noi 2026

În 10 ani Airbnb a primit aproximativ 35.000 de solicitări de asistență care aveau legătură cu dispozitive de supraveghere. Foto: Getty Images

Camerele de supraveghere pot fi mascate în obiecte obișnuite, precum detectoare de fum, încărcătoare sau rame foto. Telefonul mobil te poate ajuta să verifici dacă există astfel de dispozitive în camera în care te cazezi, folosind câteva metode simple, potrivit engadget.com.

Cazarea într-un loc necunoscut vine uneori și cu o grijă în plus: posibilitatea ca proprietatea să fie dotată cu camere video ascunse, care să înregistreze fără știrea oaspeților. Riscul este asociat în special apartamentelor închiriate în regim hotelier, dar nici hotelurile nu sunt complet ferite de astfel de situații.

Amploarea fenomenului este greu de stabilit. Un raport CNN din 2024 arăta că, în decursul unui deceniu, Airbnb primise aproximativ 35.000 de solicitări de asistență care aveau legătură cu dispozitive de supraveghere.

Platforma permite instalarea camerelor de securitate la exterior, inclusiv a soneriilor video, cu respectarea regulilor sale de informare a oaspeților. În schimb, dispozitivele de înregistrare amplasate în interiorul proprietăților sunt interzise.

Potrivit informațiilor prezentate de Airbnb la momentul publicării raportului, mai puțin de 0,1% dintre proprietățile listate pe platformă făcuseră obiectul unor reclamații privind siguranța, categorie care includea și sesizările referitoare la camerele video.

Chiar dacă astfel de cazuri sunt relativ rare, temerile turiștilor nu sunt nejustificate. Camerele moderne pot fi foarte mici și greu de observat, fiind ascunse în obiecte aparent banale, precum detectoare de fum, încărcătoare, rame foto sau alte dispozitive electronice.

Există însă câteva verificări pe care le poți face chiar cu telefonul mobil.

Cum verifici dacă există camere ascunse cu ajutorul telefonului

Una dintre cele mai simple metode este folosirea lanternei telefonului. Închide perdelele, stinge luminile și plimbă fasciculul luminos prin încăpere, urmărind eventualele reflexii neobișnuite.

Lentilele camerelor video pot reflecta lumina, iar unele dispozitive au și mici indicatoare LED care pot deveni vizibile în întuneric.

Verifică în special detectoarele de fum, televizoarele, purificatoarele de aer, corpurile de iluminat și obiectele electronice amplasate în cameră. Acordă atenție zonelor în care intimitatea este esențială, precum dormitorul și baia.

O altă zonă care merită verificată este cea a oglinzilor. Poți îndrepta lanterna către suprafața acesteia și observa reflexia. Totuși, această verificare nu este suficientă pentru a stabili dacă o oglindă este una obișnuită sau una cu vizibilitate dintr-o singură direcție.

Există și testul cu degetul: așază vârful unui deget direct pe oglindă și urmărește reflexia. La o oglindă obișnuită, între deget și imaginea reflectată se observă, de regulă, un mic spațiu. La unele oglinzi cu vizibilitate dintr-o singură direcție, reflexia poate părea că atinge degetul. Testul nu este însă o metodă sigură de identificare.

Cum poți detecta camerele cu vedere pe timp de noapte

Unele camere de supraveghere folosesc infraroșu pentru a înregistra imagini în întuneric. Lumina infraroșie nu este vizibilă cu ochiul liber, dar anumite camere de telefon o pot detecta.

Pentru a verifica dacă telefonul tău are această capacitate, îndreaptă camera către o telecomandă de televizor și apasă câteva butoane. Dacă pe ecran apare o lumină albă sau violetă în zona emițătorului, înseamnă că telefonul poate detecta cel puțin o parte din radiația infraroșie.

Este posibil ca această funcție să fie disponibilă mai ales pe camera frontală, folosită pentru selfie-uri, dar merită să încerci și camera principală.

Dacă testul funcționează, poți verifica încăperea în întuneric, urmărind pe ecran eventualele puncte luminoase care ar putea indica surse de infraroșu.

Metoda nu garantează identificarea unei camere ascunse, dar poate ajuta la descoperirea unor dispozitive care folosesc iluminare infraroșie pentru filmarea pe timp de noapte.

Ce aplicații te pot ajuta să identifici camerele ascunse

O parte dintre camerele de supraveghere transmit imaginile prin Wi-Fi. Din acest motiv, anumite aplicații pentru telefon pot fi folosite pentru a scana rețeaua wireless și pentru a identifica dispozitivele conectate la aceasta.

Printre aplicațiile care oferă astfel de funcții se numără Fing, Net Analyzer și WiFiman.

După instalarea unei aplicații de acest tip, conectează-te la rețeaua Wi-Fi a locului în care te-ai cazat și pornește scanarea. Verifică lista dispozitivelor conectate și urmărește denumirile pe care nu le recunoști.

Unele camere pot apărea sub nume care conțin termeni precum „cam” sau „camera”. Altele pot fi identificate prin numele producătorului, de exemplu Wyze, Blink sau TP-Link.

Aplicații precum Fing pot afișa și adrese MAC sau tipul dispozitivelor conectate, informații care te pot ajuta să verifici mai atent echipamentele necunoscute.

Totuși, rezultatele trebuie interpretate cu atenție. În aceeași listă pot apărea televizoare, imprimante și alte aparate conectate la internet, care nu au nicio legătură cu supravegherea video.

În plus, unele camere își pot crea propria rețea wireless. De aceea, este util să verifici și lista rețelelor Wi-Fi disponibile pe telefon, căutând denumiri neobișnuite sau care sugerează existența unui dispozitiv de înregistrare.

O altă posibilitate este conectarea prin Bluetooth. Poți deschide direct setările Bluetooth ale telefonului și verifica dispozitivele detectate în apropiere. Și în acest caz, simpla apariție a unui dispozitiv necunoscut nu înseamnă automat că este vorba despre o cameră ascunsă.

Ce faci dacă descoperi o cameră video ascunsă

Dacă ai identificat un dispozitiv suspect în camera în care ești cazat, încearcă să verifici din nou situația prin mai multe metode: inspectarea fizică a obiectului, verificarea eventualelor emisii infraroșii și scanarea rețelei.

Dacă suspiciunea se confirmă, nu demonta și nu atinge dispozitivul. Fotografiază-l din mai multe unghiuri, păstrează dovezile și contactează poliția. Anunță, de asemenea, platforma prin care ai făcut rezervarea.

Airbnb interzice camerele de supraveghere amplasate în interiorul proprietăților, indiferent dacă sunt conectate sau nu. În cazurile semnalate, platforma a eliminat definitiv unele gazde și a oferit rambursări integrale oaspeților afectați.

Și Vrbo interzice dispozitivele de înregistrare în proprietățile închiriate și le recomandă clienților să raporteze imediat orice situație de acest fel. În funcție de circumstanțe, persoanele afectate pot avea dreptul la rambursarea banilor.

Raportul CNN din 2024 a atras atenția și asupra faptului că nu exista o procedură strictă care să oblige angajații Airbnb să contacteze poliția în astfel de situații. Prin urmare, dacă descoperi un dispozitiv de supraveghere și te simți în pericol, este important să anunți direct autoritățile.

Nicio metodă de verificare cu telefonul nu oferă garanția că vei descoperi toate camerele ascunse. Unele înregistrează imaginile direct pe carduri de memorie și nu transmit date prin Wi-Fi sau Bluetooth, astfel că nu pot fi detectate prin scanarea rețelelor.

Combinarea verificării cu lanterna, a testului pentru infraroșu și a scanării rețelei wireless poate însă crește șansele de a identifica un dispozitiv suspect înainte de a-ți petrece vacanța într-un spațiu în care intimitatea nu îți este respectată.