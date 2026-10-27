Ecranele noului iPhone Duo au început să crape la doar câteva zile de la lansare. Este cel mai scump telefon din istoria Apple

Ecranele noului iPhone Duo au început să crape la doar câteva zile de la lansare. Foto: Getty Images

Apple a recunoscut că unele dintre telefoanele sale iPhone Duo au probleme cu ecranul, la doar câteva zile după ce mult așteptatul smartphone pliabil a fost pus în vânzare. În fotografiile publicate pe rețelele sociale apar linii pe ecranele primului telefon pliabil lansat de Apple, al cărui preț pornește de la aproximativ 2.400 de euro.

Compania a transmis că știe despre „o problemă care afectează ecranul interior al unui număr mic” de telefoane și i-a îndemnat pe utilizatorii afectați să o contacteze pentru înlocuirea dispozitivelor, scrie BBC.

Lansarea iPhone Duo, care a atras săptămâna trecută mulțimi de cumpărători în magazinele Apple din întreaga lume, reprezintă o încercare a companiei de a aduce un suflu nou gamei sale de telefoane și de a concura cu modelele pliabile produse de rivali.

Unii proprietari de iPhone Duo au publicat și fotografii cu fisuri apărute de-a lungul pliului din mijlocul ecranului, în timp ce alții au spus că aud un zgomot de trosnet atunci când deschid telefonul.

Reports are mounting that Apple’s foldable #iPhoneDuo devices are experiencing serious display failures, with screens reportedly malfunctioning along the hinge crease after just days of use. https://t.co/0TZg686npc — ☻ (@NoExtraFeelings) October 25, 2026

Unul dintre utilizatori, Justin Lokos, a publicat o imagine cu telefonul său, pe partea dreaptă a ecranului fiind vizibile mai multe linii. Ulterior, acesta a postat o fotografie în care apăreau atât dispozitivul defect, cât și cel nou, mulțumind unui magazin Apple din New York pentru ajutor.

Deocamdată, nu este clar cât de răspândită este problema. Apple nu a precizat câte telefoane sunt afectate, iar unele dintre imaginile cu dispozitive defecte care circulă online ar putea fi generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Many iPhone Duo users are reporting a critical issue where the phone's inner screen shatters after just a few folds. People are getting their $2000 phone only for it to almost immediately break, and it will take months to replace them. https://t.co/kQU5kqnks7 — Pubity (@pubity) October 25, 2026

Francisco Jeronimo, analist în domeniul tehnologiei la compania de cercetare de piață IDC, a atras atenția că aceste informații trebuie privite cu prudență înainte de a trage concluzii despre întreaga serie de telefoane.

Totuși, el a subliniat că primele probleme raportate arată că „până și o companie cu resursele de inginerie și disciplina lanțului de aprovizionare ale Apple se confruntă cu o curbă abruptă de învățare în domeniul telefoanelor pliabile”.

Cel mai scump iPhone lansat vreodată de Apple

iPhone Duo are un ecran interior de 7,6 inci (19,3 centimetri), care se pliază cu ajutorul unei balamale centrale. Este un mecanism complicat din punct de vedere tehnic, iar probleme asemănătoare au apărut în trecut și la telefoanele pliabile ale altor producători.

Primul telefon pliabil de la Samsung, Galaxy Fold, a avut parte de un debut dificil în 2019, după ce mai mulți jurnaliști care testau dispozitivul au semnalat că ecranele acestuia se defectau.

Utilizatorii de Android au deja la dispoziție numeroase modele de telefoane pliabile, o tehnologie la care Apple a lucrat ani întregi înainte de lansarea iPhone Duo.

Noul model este cel mai scump iPhone lansat vreodată de companie, prețul ajungând până la 3.800 de euro pentru versiunile cu cele mai performante dotări.

Francisco Jeronimo consideră că, având în vedere că Apple a prezentat iPhone Duo drept o „alternativă premium” la telefoanele pliabile deja existente, modul în care compania gestionează problemele primei generații va influența încrederea cumpărătorilor în această categorie de produse, dincolo de propriile vânzări.

„Apple are o bază de clienți fideli și o rețea de magazine care poate înlocui dispozitivele pe loc, dar, având în vedere lansarea în alte 28 de piețe pe 30 octombrie, compania trebuie să clarifice rapid condițiile de garanție”, a explicat analistul.

iPhone Duo marchează prima schimbare majoră de design a iPhone-ului din aproape două decenii. Telefonul a fost prezentat de noul director general al Apple, John Ternus, care a preluat conducerea companiei de la Tim Cook în septembrie.

Atunci când este pliat, iPhone Duo seamănă cu un iPhone obișnuit, dar mai lat. Odată deschis, dispozitivul capătă forma unei tablete de mici dimensiuni.

„Alții au creat telefoane pliabile care par pur și simplu două telefoane lipite stângaci unul de celălalt”, a declarat Ternus luna trecută, în fața publicului reunit la sediul Apple din California.

Potrivit acestuia, iPhone Duo urma să „redefinească experiența utilizării unui telefon pliabil”.