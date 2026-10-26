Elon Musk a lansat primul episod din „Odiseea” generat de Grok, la câteva luni după ce promitea un lungmetraj „fidel istoric”

sursa foto: captură video X / Grok

La câteva luni după ce Elon Musk promitea că instrumentul său de inteligență artificială Grok Imagine va crea o versiune de lungmetraj a „Odiseei”, generată integral de AI, miliardarul din tehnologie și-a respectat, parțial, promisiunea, scrie Variety.

Vineri, compania a publicat pe X primul episod al serialului „Odiseea”, cu o durată de șapte minute și generat în întregime de inteligența artificială. Contul a atribuit „colaborarea creativă” studioului Wonder Studios și regizorului Dev Walker, ambii specializați în filme realizate cu ajutorul AI.

În iulie, Musk anunțase că vrea să realizeze un lungmetraj „fidel istoric” după poemul antic grecesc al lui Homer. El spunea atunci că „Odiseea” sa, generată de AI, va fi gata până la sfârșitul lui 2026.

Watch Episode 1 of our Odyssey series made with Grok Imagine. Let us know in the comments if you'd like a full breakdown of how it was done! Creative collaboration with @WonderStudiosX and director Dev Walker @glumlot_ https://t.co/xpgpkqSCpq — Grok Imagine (@imagine) October 23, 2026

„Înainte de sfârșitul acestui an, Grok Imagine va face un film de lungmetraj după «Odiseea», fidel istoric și fidel artei lui Homer”, scria Musk, distribuind un scurtmetraj de trei minute generat de AI după „Odiseea”, postat de un utilizator al platformei X.

La momentul respectiv, Scott Derrickson, regizorul filmelor „Doctor Strange” și „The Black Phone”, nu și-a ales cuvintele și i s-a adresat direct lui Musk pe rețelele sociale, criticând absurditatea proiectului.

„Evident, @elonmusk habar n-are de cinema și s-a lăsat de citit pe la 20 de ani”, a scris Derrickson chiar pe platforma lui Musk, X. „Părerile lui despre artă nu valorează nimic”.

Deși episodul generat de AI nu a fost însoțit de nicio altă declarație – și nici mesajul inițial al lui Musk despre realizarea unei versiuni „fidele istoric” a „Odiseei” –, gestul vine după ce trilionarul din tehnologie a criticat în repetate rânduri filmul „Odiseea” al lui Christopher Nolan, înainte de lansarea acestuia, în special alegerea lui Elliot Page în rolul lui Sinon și a Lupitei Nyong’o în rolul Elenei din Troia.

Musk a susținut că Nolan i-a ales pe cei doi actori pentru a îndeplini standardele de reprezentare și incluziune impuse de Academia Americană de Film pentru eligibilitatea la Oscar.

În martie, el scria că „Chris Nolan este un rasist anti-albi”, susținând că regizorul a distribuit-o pe Nyong’o doar pentru că „vrea premiile”.