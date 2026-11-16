Investitorii dau în judecată gigantul american de cipuri Intel după prăbușirea acțiunilor cu 29% într-o singură zi

1 minut de citit Publicat la 12:50 16 Noi 2026 Modificat la 12:50 16 Noi 2026

Intel este unul dintre cei mai mari producători de cipuri din lume. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Gigantul american Intel, unul dintre cei mai mari producători de cipuri din lume, este dat în judecată de propriii acționari, care acuză compania că a ascuns amploarea declinului vânzărilor de calculatoare personale (PC-uri), fapt care a provocat o prăbușire de aproape 29% a prețului acțiunilor într-o singură zi, potrivit BBC.

Miliarde de dolari au fost șterse din valoarea de piață a companiei după ce aceasta a prognozat venituri dezamăgitoare, înainte de publicarea celui mai recent raport financiar.

Acționarii susțin că Intel a făcut declarații „semnificativ false și înșelătoare”, prin care nu a dezvăluit încetinirea vânzărilor de PC-uri și impactul proiectelor sale din domeniul centrelor de date, potrivit unei acțiuni colective propuse, depuse la o instanță din San Jose, California.

BBC a contactat Intel pentru a solicita un punct de vedere.

„O încetinire dramatică” a veniturilor trimestriale

În octombrie, compania Intel a anunțat că vânzările de hardware pentru calculatoare au scăzut puternic în cele trei luni încheiate în septembrie.

Potrivit procesului, acest raport a contrazis declarațiile anterioare ale producătorului de cipuri, potrivit cărora cererea începuse să se redreseze, provocând o prăbușire a acțiunilor Intel.

Acționarii au susținut că „cererea scăzută pentru PC-uri” a provocat „o încetinire dramatică” a veniturilor trimestriale – o scădere de 9%, echivalentă cu aproximativ 800 de milioane de dolari, până la 8,1 miliarde de dolari.

Procesul a fost intentat de firma de avocatură Robbins Geller Rudman & Dowd, în numele investitorilor care au deținut acțiuni ordinare Intel în perioada 23 iulie – 29 octombrie a acestui an. Acțiunea în instanță îi vizează pe producătorul de cipuri, pe directorul său general, Tan Lip-Bu, și pe alți membri ai conducerii companiei.

„Criză fără precedent a memoriilor”

Intel a investit sume uriașe în extinderea capacităților de producție, pentru a face față cererii imense de putere de calcul necesară inteligenței artificiale (AI).

Pe măsură ce tot mai mulți semiconductori sunt direcționați către centrele de date, cipurile destinate calculatoarelor personale și altor dispozitive electronice au devenit mai scumpe.

Directorul Intel, Tan, le-a spus analiștilor că industria se confruntă cu o „criză fără precedent a memoriilor”, care a dus la o penurie de cipuri destinate calculatoarelor personale.

„Trebuie să abordăm aceste provocări cu maximă urgență”, a declarat Tan în octombrie.

Acțiunile Intel au scăzut puternic în ultima lună, pierzând 37,5% din valoare, deși prețul acestora înregistrează în continuare o creștere de 51% de la începutul acestui an.