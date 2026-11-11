Job neobișnuit în Silicon Valley: Se caută om care să aibă grijă de roboți peste noapte. Salariul ajunge la 45 de dolari pe oră

3 minute de citit Publicat la 23:06 11 Noi 2026 Modificat la 23:06 11 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

O companie din Silicon Valley, evaluată la 39 de miliarde de dolari, caută un om care să aibă grijă de roboții ei peste noapte. Figure AI oferă între 40 și 45 de dolari pe oră pentru un coordonator care să supravegheze roboții umanoizi între 22:30 și 7:00, să le repare defecțiunile și, la nevoie, să-i opereze chiar el, deși aceeași companie promite că, într-o zi, roboții vor ajunge să-i înlocuiască complet pe oameni, scrie Business Insider.

În Silicon Valley se caută un nou tip de „bonă”.

Startup-ul de robotică Figure AI vrea să angajeze un coordonator pentru tura de noapte la Santa Clara, care să supravegheze roboții umanoizi ai companiei, dar și oamenii care îi operează.

Postul, cu contract pe perioadă determinată și posibilitate de angajare permanentă, presupune organizarea programului și pregătirea echipei, rezolvarea defecțiunilor roboților și a problemelor de siguranță, iar uneori chiar operarea mașinilor, potrivit unui anunț de angajare publicat recent. Plata este de 40–45 de dolari pe oră, programul este de la 22:30 la 7:00 și include o tură în weekend.

Postul este și solicitant din punct de vedere fizic. Coordonatorul va sta în picioare cea mai mare parte a timpului și trebuie să poată ridica, transporta și manevra în siguranță echipamente sau componente ale roboților umanoizi de până la 23 de kilograme, se arată în anunț.

Această oportunitate neobișnuită de carieră apare în contextul în care tot mai multe startup-uri se întrec să aducă roboții umanoizi în casele oamenilor și în companii. Săptămâna trecută, unul dintre rivalii Figure, Agility Robotics, s-a listat la bursă printr-o fuziune cu o companie de achiziții cu scop special (SPAC).

Investitorii au pompat 33,4 miliarde de dolari în companiile de robotică și de inteligență artificială fizică din întreaga lume în prima jumătate a acestui an, arată datele PitchBook.

Suma depășește cu mult cele 28,7 miliarde de dolari atrase de sector pe tot parcursul lui 2025 și reprezintă un salt uriaș față de 2020, când astfel de companii au strâns puțin sub 5 miliarde de dolari.

Postul de coordonator pentru tura de noapte nu este singurul pentru care Figure caută oameni care să-i țină roboții în funcțiune. Compania caută și operatori de roboți umanoizi, care să lucreze direct cu mașinile pentru a testa și valida noi comportamente și abilități.

Fondată în 2022, Figure anunța în urmă cu puțin peste un an că a ajuns la o evaluare de 39 de miliarde de dolari, după ce a atras un miliard de dolari într-o rundă de finanțare Seria C condusă de Parkway Venture Capital.

Potrivit site-ului său, Figure se concentrează pe furnizarea de resurse pentru locurile de muncă pe care oamenii nu vor să le facă. Compania începe cu posturi din industrii precum producția, transporturile și logistica, depozitarea și comerțul cu amănuntul, unde, spune ea, lipsa forței de muncă este deosebit de acută. Firma se așteaptă ca mașinile sale să preia inițial munca structurată și repetitivă, urmând ca, în timp, să preia și sarcini mai complexe.

„Roboții care pot gândi, învăța, raționa și interacționa cu mediul lor vor fi, în cele din urmă, capabili să îndeplinească sarcini mai bine decât oamenii”, se arată pe site-ul Figure. „În timp, oamenii ar putea ieși complet din ecuație, pe măsură ce roboții vor deveni capabili să construiască alți roboți, ceea ce va reduce și mai mult prețurile”.

Deocamdată, însă, Figure are încă nevoie de un coordonator în carne și oase pentru tura de noapte.

„Vei stabili prioritățile, vei ține roboții în funcțiune pentru utilizări comerciale reale, vei rezolva problemele pe măsură ce apar și vei preda echipei de zi o imagine clară și exactă a ceea ce s-a întâmplat peste noapte”, se arată în anunțul de angajare. „Tu vei fi cel care ia deciziile”.