Mașina viitorului, la cel mai mare eveniment auto al anului. Unde poate fi admirat vehiculul solar creat de studenți români

Foto: Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României

Poate parcurge mii de kilometri folosind energia Soarelui, a traversat deja Australia, iar acum poate fi admirată la București. SOLIS Hyperion, mașină solară dezvoltată de studenții Universității Tehnice din Cluj-Napoca, este una dintre atracțiile Salonului Auto București & Accesorii 2026. Vehiculul este expus la Romexpo, la standul Senatului Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

SOLIS Hyperion este a cincea generație de vehicul solar realizată de echipa SOLIS a Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Proiectul a început în 2018 și reunește astăzi peste 40 de studenți din domenii diferite, de la mecanică și electronică până la software, aerodinamică și design industrial.

Înainte să ajungă în fața publicului de la București, Hyperion a trecut printr-un test spectaculos la mii de kilometri distanță de România. În 2025, mașina a reprezentat țara noastră la Bridgestone World Solar Challenge din Australia, una dintre cele mai importante competiții internaționale dedicate vehiculelor solare. Hyperion a traversat continentul australian de la Darwin la Adelaide, pe un traseu de peste 3.000 de kilometri prin Outback, parcurs în numai șase zile cu ajutorul energiei solare. Performanța demonstrează cum cercetarea, ingineria și energia regenerabilă pot fi reunite într-un proiect dezvoltat integral în mediul universitar.

Acum, vizitatorii Salonului Auto București & Accesorii au ocazia să vadă de aproape vehiculul și să descopere povestea studenților care l-au construit. Hyperion este expusă între 6 și 11 octombrie la standul Senatului Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Echipa SOLIS face parte și din campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, prin care Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României aduce în atenția publicului tineri români cu rezultate și proiecte remarcabile.

Hyperion este doar unul dintre proiectele pe care publicul le poate descoperi la stand. În cele șase zile ale Salonului Auto București, spațiul devine un adevărat laborator dedicat tehnologiilor care ar putea schimba orașele în următorii ani.

Vizitatorii pot descoperi proiecte și prototipuri, pot participa la ateliere interactive cu roboți și workshopuri și pot vedea cum inteligența artificială, energia verde și noile tehnologii pot fi folosite pentru un transport mai eficient și mai puțin poluant.

Tot în cadrul Salonului Auto București & Accesorii va fi desemnat câștigătorul Bursei SAB 2026, concurs național ajuns la cea de-a IX-a ediție. Sub tema „Mobilitate inteligentă pentru un viitor verde”, competiția aduce în prim-plan idei și proiecte care încearcă să ofere soluții concrete pentru unele dintre marile probleme ale orașelor: traficul, poluarea, consumul de energie, siguranța și nevoia unor alternative inteligente de transport.

Cel mai valoros proiect va primi Bursa SAB, în valoare de 5.000 de euro, și va avea oportunitatea de a fi prezentat publicului și specialiștilor din industria auto, tehnologie și cercetare.

Până pe 11 octombrie, la Romexpo, vizitatorii pot vedea astfel nu doar automobilele prezentului, ci și tehnologii care încearcă să răspundă unei întrebări tot mai importante: cu ce și cum ne vom deplasa în orașele viitorului? Iar SOLIS Hyperion arată că o parte din răspuns ar putea veni chiar de la studenții români