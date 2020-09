Mensis Agency – Servicii web design si promovare online pentru o afacere de succes!

Prezenta in mediul online poate fi cantarita in functie de cat de populara este pagina de Facebook a afacerii, ori cat de vizitat este website-ul afacerii. O pagina populara pe un cont de socializare este un indicator puternic al succesului unei afaceri. Cu cat vizibilitatea acesteia este mai mare, cu atat mai mult are de beneficiat succesul pe termen lung al brand-ului dumneavoastra.

O agentie de web design si promovare online precum Mensis, va poate ajuta sa deveniti mai cunoscuti in lumea online. Stim ca nu este usor sa incepi o afacere, dar o data porniti pe drumul anteprenoriatului, trebuie sa stim sa nu ne dam batuti usor. Promovarea eficienta va face tranzitia catre success mai usoara.

Site-ul este una din primele cerinte ale unei afaceri serioase. Noi va oferim servicii de creare site web intr-un mod profesional. In momentul in care aveti un site, acesta va putea fi usor distribuit, si prezenta sa online 24/7 va lucra pentru dumneavoastra. Este ca o carte de vizita digitala. Conteaza sa aveti un web design atragator, si sa va prezentati cat mai bine produsele si serviciile. Timpul de incarcare este de asemenea un factor foarte important, intrucat Google va penaliza site-urile lente si care ofera o experienta de navigare inferioara.

O data site-ul creat, este momentul ca acesta sa fie promovat. Costurile de promovare trebuie sa se materialieze treptat in profituri, daca sunt facute de catre o agentie seo cu experienta precum Mensis. Multi clienti inca considera ca reclamele stradale, la televizor ori radio le pot aduce clienti constant. Acest lucru se aplica in urma cu cativa ani, cand lumea nu era atat de usor distrasa de atati stimuli. Statistic, cei mai multi clienti ii poti castiga din mediul online. Era digitala este inainte, si devine tot mai profitabila pe zi ce trece. De ce sa arunci banii pe metode de promovare invechite?

Comertul online a explodat si el o data cu accesul tot mai facil la internet. Afacerile care aleg sa apeleze la crearea unui magazine online, au avut numai de castigat. Sa luam exemplul pandemiei. Profiturile Amazon au explodat, la fel si alte firme care au stiut sa este momentul sa vanda online. Inainte insa de a putea face comert electronic, trebuie sa va asigurati ca ati apelat la servicii de optimizare site, intrucat fara acestea riscati sa porniti la drum nepregatiti.

Optimizarea SEO este un process absolut necesar in ziua de azi, pentru a ajunge in topul rezultatelor pe motoarele de cautare. Multa lume crede ca daca a creat un site, acesta va fi usor pe Google. Surpriza ! Exista zeci probabil sute de afaceri care ofera aceleasi servicii si produse ca ale tale. Competitia devine din ce in ce mai mare, si daca nu te-ai urcat devreme in barca, va fi mai dificil, dar nu imposibil sa recuperzi din terenul pierdut. Agentia Mensis are experienta in promovarea online, optimizare SEO, campanii platitie PPC si promovare pe retelele de socializare.

Apeland la o firma de web design si SEO specializata, salvati timp si econimisiti bani pe termen lung. Un freelancer va poate ajuta partial, dar pe termen lung va poate incurca socotelile. De asemenea, acesta nu va putea oferii servicii complete, si va trebui sa alergati la diferite agentii, pentru servcii noi, ori mai grav… pentru a rezolva problemele facute de altii. Va invitam sa accesati site-ul Mensis.ro, si sa ne contactati pentru o oferta personalizata. Succesul este la un click distanta!