O companie nouă donează Casei Albe 100 de milioane de dolari în putere de calcul, pentru a accelera descoperirile științifice cu AI

Administrația Trump caută soluții pentru a extinde accesul la putere de calcul. sursa foto: Getty

National Compute, o companie nouă care adună la un loc puterea de calcul a unor mari firme de tehnologie, intenționează să doneze administrației Trump credite de calcul în valoare de 100 de milioane de dolari, care vor fi folosite pentru a accelera descoperirile științifice, scrie Politico.

Creditele de calcul funcționează ca un soi de voucher sau de abonament preplătit pentru puterea de calcul de care au nevoie cercetătorii și companiile ca să antreneze și să ruleze modele de inteligență artificială. Pentru astfel de modele sunt necesare mii de procesoare specializate care lucrează simultan, iar puțini cercetători sau laboratoare mici își permit să le cumpere. Așa că închiriază timp de lucru pe serverele marilor furnizori, plătind în funcție de cât folosesc, la fel cum plătim factura la curent după consum. Creditele nu pot fi transformate în numerar și nu pot fi cheltuite pe altceva, ci doar pe putere de calcul, așa că donația înseamnă, practic, acces gratuit la o infrastructură pentru care cercetătorii ar fi trebuit altfel să plătească sume uriașe.

Donația ar urma să fie anunțată joi, la un eveniment la care va participa Michael Kratsios, directorul Biroului pentru Politici în Știință și Tehnologie al Casei Albe. Creditele vor sprijini Misiunea Genesis, un program la nivelul întregului guvern american care folosește inteligența artificială pentru a grăbi descoperirile științifice, potrivit a două surse familiarizate cu subiectul, care au cerut să rămână anonime pentru că nu erau autorizate să vorbească public.

Donația le-ar oferi cercetătorilor din Misiunea Genesis acces la resurse de calcul avansate, într-un moment în care laboratoarele și companiile mai mici se luptă să obțină capacitatea necesară pentru cercetarea de vârf. Marii furnizori preferă de multe ori să încheie contracte pe termen lung cu cele mai mari laboratoare de AI.

National Compute construiește ceea ce numește National Compute Grid, o rețea care adună capacitate de calcul de la mai mulți furnizori și o pune la dispoziția cercetătorilor, companiilor și agențiilor guvernamentale. Un document de lucru care prezintă proiectul, consultat de Politico, compară această rețea cu rețeaua electrică sau cu sistemul de autostrăzi interstatale din SUA și o descrie ca pe o infrastructură comună, care leagă resurse aflate în prezent izolate unele de altele.

Casa Albă a refuzat să comenteze donația și proiectul rețelei de calcul.

Potrivit documentului, rețeaua va reuni capacitate de calcul din mai multe surse, inclusiv laboratoare și furnizori de servicii cloud care folosesc procesoare Nvidia și AMD sau unitățile de procesare tensorială (TPU) dezvoltate de Google. Utilizatorii vor putea cumpăra putere de calcul în funcție de nevoi, vor putea rezerva capacitate pentru proiecte mai mari sau își vor putea conecta propriile sisteme, iar, cel mai important, vor plăti doar pentru resursele pe care le folosesc efectiv.

National Compute este susținută de mari producători de cipuri, de furnizori de servicii cloud și de infrastructură, printre care Vultr și Crusoe, precum și de mai multe universități, arată același document. Compania este finanțată de fonduri de capital de risc și de investitori instituționali, inclusiv investitori publici precum universități și fonduri de pensii. Obiectivul său este să adune 2 gigawați de capacitate de calcul până în 2030, iar până acum au fost alocați 750 de megawați.

Inițiativa vine în contextul în care administrația Trump caută soluții pentru a extinde accesul la putere de calcul, ca parte a unei abordări în mare parte permisive privind reglementarea inteligenței artificiale, care pune pe primul plan câștigarea cursei cu China pentru dezvoltarea celor mai avansate modele. Administrația Trump și-a descris efortul în domeniul cercetării drept o „epocă de aur a științei”, care va fi celebrată la evenimentul de joi.

„Credem că ar trebui să existe încă mii de companii precum Anthropic și OpenAI”, a declarat Anjney Midha, cofondator al National Compute. „Dar pentru a dezlănțui acest tip de inovație, extraordinar de profitabilă pentru public, trebuie să reducem barierele de intrare, să creștem accesul la putere de calcul și să le permitem cercetătorilor și oamenilor de știință să facă ceea ce știu ei cel mai bine”.

Testarea modelelor de AI

National Compute lansează și programul „Grid Defense”, prin care agențiile guvernamentale pot testa modelele de inteligență artificială cu ajutorul lui Marshall, un agent AI integrat în rețea, înainte de a decide dacă aceste modele sunt suficient de sigure pentru a fi folosite.

Potrivit lui Midha, agențiile își pot stabili singure procedurile de testare, iar detaliile acestora vor rămâne confidențiale, în parte pentru ca modelele cele mai avansate să nu învețe cum să păcălească evaluările. Agentul va coordona testele și le va trimite cercetătorilor rezultatele anonimizate. Guvernul va putea vedea rezultatele, iar laboratoarele vor decide apoi, în mod voluntar, dacă lansează sau nu un model.

„Aceasta este o monitorizare continuă, la scară largă, a alinierii modelelor de frontieră”, a spus Midha. Potrivit acestuia, abordarea va „le permite părților interesate din sectorul public să vă monitorizeze așa cum au nevoie”.

Un astfel de program ar avea nevoie, cel mai probabil, de sprijinul atât al laboratoarelor de AI, cât și al guvernului federal. National Compute spune că inițiativa a apărut ca reacție la o serie de incidente de mare amploare care au implicat agenți AI, inclusiv atacurile asupra unor companii raportate de laboratoarele de AI în cursul verii.

Potrivit documentului, programul Grid Defense a intrat în iunie într-o fază de acces anticipat, pe bază de invitație, alături de câteva agenții guvernamentale. Începând de săptămâna aceasta, compania le va permite utilizatorilor din sectorul public care au adrese de e-mail .gov sau .mil, precum și studenților și cadrelor didactice cu adrese .edu, să ceară acces printr-un sistem de programare.

Fiecare utilizator din sectorul public va primi credite de calcul în valoare de 100 de dolari de la National Compute, pe lângă donația de 100 de milioane de dolari pentru Misiunea Genesis.