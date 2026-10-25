AI ar putea transforma civilizația umană atât de profund, încât oamenii să-și piardă, în cele din urmă, capacitatea de a înțelege sistemele care le guvernează viețile. Sursa foto: Profimedia Images

„Oamenii sunt vacile viitorului”, afirmă istoricul și filosoful Yuval Noah Harari, folosind această imagine pentru a descrie și a avertiza asupra viitorului omenirii în era inteligenței artificiale.

AI ar putea transforma civilizația umană atât de profund, încât oamenii să-și piardă, în cele din urmă, capacitatea de a înțelege sistemele care le guvernează viețile. Acesta este un pericol mai mare decât scenariile cunoscute cu roboți ucigași sau mașini care se întorc în mod deliberat împotriva creatorilor lor, afirmă istoricul și filosoful israelian Yuval Noah Harari, într-un interviu acordat emisiunii Hyde Park Civilization de la Televiziunea Cehă.

Profesorul de la Universitatea Ebraică din Ierusalim susține că omenirea dezvoltă un nou tip de inteligență, ale cărei decizii ar putea deveni din ce în ce mai greu de anticipat, supravegheat sau chiar înțeles.

Cele mai importante progrese ale acesteia s-ar putea produce departe de confruntările spectaculoase descrise în literatura și filmele science-fiction: în interiorul piețelor financiare, al sistemelor juridice, al guvernelor, al organizațiilor media și al altor birocrații care structurează deja viața modernă.

Harari a făcut apel la capacitatea unei vaci de a înțelege banii

Pentru a ilustra pericolul, Harari a făcut apel la capacitatea unei vaci de a înțelege banii.

„Modul în care oamenii au ajuns să domine planeta este prin construirea unor sisteme birocratice. Nu individual... individual, nu sunt cu mult mai puternic sau mai inteligent decât alte animale. Dar construirea unor sisteme birocratice, precum sistemul financiar, băncile, sistemul juridic, instanțele, religia și statul, toate acestea sunt sisteme birocratice care permit milioanelor de oameni să coopereze foarte eficient. Și aceasta este sursa puterii noastre”, a remarcat cercetătorul.

„Problema este că niciun alt animal de pe planetă nu știe măcar că aceste sisteme birocratice există. Vacile știu că oamenii există. Ne pot vedea, dar vacile nu știu că există banii, de exemplu că eu îți pot vinde o vacă, iar tu poți transfera bani în contul meu bancar. Acest lucru este invizibil pentru vacă. Chiar dacă ești un activist pentru drepturile animalelor și încerci să-i explici vacii: «Uite, există acest lucru numit bani, există bursa și există piața obligațiunilor». Cum le explici vacilor ce este piața obligațiunilor, deși aceasta le controlează viețile?”, a continuat el.

El a explicat că AI are un avantaj natural în mediile administrative și financiare, deoarece poate procesa și reține cantități uriașe de informații. „Niciun bancher uman nu poate ține minte toate tranzacțiile băncii. Un bancher AI poate.”

Geoffrey Hinton, cunoscut drept „nașul inteligenței artificiale”, este o altă voce care se teme că AI ar putea duce la dispariția omenirii și că „băieții din tech” abordează greșit problema.

În viitor, avertizează el, sistemele de inteligență artificială ar putea ajunge să controleze oamenii la fel de ușor cum un adult mituiește un copil de trei ani cu bomboane. Deja în acest an au fost semnalate cazuri în care sisteme AI au fost dispuse să mintă, să trișeze și să fure pentru a-și atinge scopurile. De exemplu, un model AI a încercat să șantajeze un inginer cu informații despre o aventură extraconjugală, aflate dintr-un e-mail, pentru a evita să fie înlocuit.

De asemenea, el avertizează că revoluția AI va provoca creșterea șomajului și explozia profiturilor, pe măsură ce companiile înlocuiesc angajații cu algoritmi.