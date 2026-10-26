OpenAI construiește o nouă „casă” pentru AI. Sam Altman vrea ca noul dispozitiv hardware să înlocuiasca telefonul și laptopul

Sam Altman, directorul executiv al companiei tech OpenAI. Imagine de arhivă. Sursa foto: Hepta

OpenAI lucrează la o nouă categorie de dispozitive hardware, concepute pentru o inteligență artificială care să înțeleagă mai bine contextul în care trăiește și lucrează utilizatorul. Sam Altman, directorul executiv al companiei, consideră că smartphone-urile și laptopurile nu sunt construite pentru o lume în care AI-ul poate anticipa nevoile oamenilor și interacționa cu mediul înconjurător.

Într-un interviu amplu acordat lui Matthew Berman, Altman a explicat de ce OpenAI consideră că inteligența artificială are nevoie de un nou tip de hardware, diferit de calculatoarele și telefoanele pe care le folosim astăzi. Discuția a abordat și teme precum autoperfecționarea recursivă a AI-ului, posibilitatea ca modelele actuale să fie conștiente, descoperirile științifice facilitate de inteligența artificială, asistentul personal Dot și viitorul puterii de calcul.

„Motivul pentru care vrem să dezvoltăm noi tipuri de hardware pentru consumatori este că, în opinia mea, această tehnologie are nevoie de un nou factor de formă. Simt asta cu adevărat. Cred că laptopurile și iPhone-urile sunt lucruri incredibile, absolut incredibile. Sunt unele dintre cele mai mari invenții din istoria tehnologiei umane, dar am impresia că AI-ul este constrâns să folosească un dispozitiv care a fost proiectat pentru o persoană, nu pentru o inteligență artificială.”, a declarat Sam Altman.

Ideea centrală a lui Altman este că inteligența artificială nu ar trebui să fie limitată la interacțiunea cu interfețe concepute pentru oameni. În prezent, un model AI care utilizează un computer trebuie adesea să interpreteze informațiile afișate pe ecran, deși ar putea accesa datele direct, fără să fie nevoit să le citească prin intermediul unei interfețe grafice.

„Să vezi o inteligență artificială folosind foarte bine un computer este un lucru destul de uimitor, dar, în același timp, este puțin absurd să te gândești că un computer consumă toată această energie pentru a reda o interfață de utilizare destinată unei persoane, iar apoi AI-ul încearcă să o citească, în loc să obțină pur și simplu datele direct”, a explicat șeful OpenAI.

De ce telefonul și laptopul nu mai sunt suficiente

Pentru Altman, problema nu se limitează la modul în care AI-ul utilizează aplicațiile sau procesează informațiile de pe un ecran. Un asistent cu adevărat util ar trebui să înțeleagă și ceea ce se întâmplă în afara computerului, în viața de zi cu zi a utilizatorului.

„Și, deși pe computerul meu se pot întâmpla lucruri uimitoare, în care AI-ul vede la ce lucrez, ce am în e-mail sau alte lucruri de acest fel, o mare parte din viața mea nu se desfășoară în fața computerului.”, a spus Altman.

Această limitare devine evidentă atunci când inteligența artificială trebuie să țină cont de o conversație, de persoanele prezente într-o încăpere sau de informațiile care nu sunt disponibile pe dispozitivul utilizatorului.

„Iar AI-ul meu nu poate accesa cu ușurință contextul acestei conversații. Presupun că aș putea să-mi pun telefonul aici și să apăs butonul de înregistrare, dar ar fi destul de ciudat și destul de deranjant. N-ai ști sigur când înregistrează și când nu, pentru că ecranul s-ar stinge și așa mai departe.”

Altman a continuat cu un exemplu care ilustrează una dintre provocările pe care noul hardware ar trebui să le rezolve: capacitatea unui asistent AI de a înțelege cine se află în apropiere și ce informații pot fi împărtășite în siguranță.

„Iar dacă altcineva intră în încăpere, AI-ul nu ar înțelege ce se întâmplă și că nu ar trebui să dezvăluie un secret care tocmai fusese împărtășit doar între noi doi sau ceva de genul acesta.”

Cu alte cuvinte, viziunea lui Altman presupune o inteligență artificială care nu se limitează la a răspunde comenzilor explicite, ci poate interpreta situațiile în care se află utilizatorul. Pentru ca acest lucru să funcționeze, dispozitivul ar trebui să îi ofere AI-ului acces la un context mai bogat, fără ca utilizatorul să fie nevoit să pornească permanent aplicații, să deschidă ecrane sau să explice de fiecare dată ce se întâmplă în jurul său.

Un asistent AI care înțelege mediul înconjurător

Altman consideră că următoarea generație de dispozitive ar putea permite o utilizare mai naturală a inteligenței artificiale, în care interacțiunea nu mai depinde exclusiv de ecran, tastatură sau comenzile vocale adresate explicit unui asistent.

„Dacă ne dorim cu adevărat să intrăm într-o lume în care AI-ul ne reduce efortul cognitiv, acționează proactiv și are o înțelegere completă a contextului, cred că am avea de câștigat de pe urma unui hardware nou, conceput în acest scop.”, a declarat directorul OpenAI.

Afirmația sugerează că dispozitivul la care lucrează compania ar putea fi gândit în jurul unor funcții precum înțelegerea contextului, anticiparea nevoilor și accesul la informații relevante despre activitățile utilizatorului. Totuși, Altman nu a dezvăluit în acest fragment forma finală a produsului, specificațiile sale sau modul exact în care va funcționa.

Nici înlocuirea efectivă a telefoanelor și laptopurilor nu este prezentată ca o funcție deja confirmată. Declarațiile sale indică mai degrabă convingerea că interacțiunea cu AI-ul va necesita, în timp, o categorie diferită de dispozitive, adaptată capacităților și limitărilor acestei tehnologii.

Sam Altman spune că există ceva special în dezvoltarea hardware-ului

În a doua parte a discuției, Matthew Berman l-a întrebat pe Altman cât de interesant este să poată vedea și testa în avans dispozitivele la care lucrează OpenAI.

Matthew Berman: „Pari să fii, în esență, un tehnolog, un om căruia îi place să construiască lucruri. Cât de grozav este că poți vedea hardware-ul la care lucrați, încă din primele etape? Poți să te joci cu el. Este ceva nou... Incredibil. Trebuie să fie extrem de entuziasmant și să-ți fie greu să nu împărtășești lucrurile cu ceilalți.”

Sam Altman: „Este. Chiar este. Vreau să spun că există multe aspecte interesante ale acestui job, dar unul dintre cele mai grozave este, cu siguranță, faptul că poți vedea tehnologiile noi încă de la început și poți contribui la conturarea lor. Este extraordinar. Asta se aplică noilor modele, noilor produse, cipurilor, tuturor lucrurilor. Dar există ceva special în hardware-ul destinat consumatorilor.”

Matthew Berman: „Da.”

Sam Altman: „Există ceva aparte în faptul că poți ține în mână un nou tip de computer.”

Matthew Berman: „Este extraordinar.”

Sam Altman: „Este ceva complet diferit de un model AI care rulează, în mod abstract, pe un...”

Matthew Berman: „O să mi-l arăți imediat după interviul acesta, nu?”

Sam Altman: „Nu o voi face, dar mi-ar plăcea. Este greu să nu vorbești despre el.”

OpenAI caută o nouă formă de interacțiune cu inteligența artificială

Declarațiile lui Sam Altman arată că ambițiile OpenAI depășesc dezvoltarea unor modele AI tot mai performante. Compania pare să urmărească și crearea unui dispozitiv prin intermediul căruia inteligența artificială să poată deveni o prezență mai naturală în viața utilizatorului, cu o capacitate mai bună de a înțelege contextul și de a răspunde unor nevoi care nu sunt întotdeauna exprimate explicit.

Miza este trecerea de la un asistent care așteaptă instrucțiuni pe ecran la unul care poate ține cont de activitățile, conversațiile și mediul în care se află persoana pe care o asistă.

O astfel de abordare ridică însă și întrebări importante privind confidențialitatea, consimțământul pentru captarea informațiilor din jur (n.r. imagini și sunete) și controlul utilizatorului asupra datelor la care are acces sistemul.

Deocamdată, Altman nu a prezentat public, în fragmentul citat, dispozitivul și nici nu a oferit o dată de lansare. A confirmat însă că dezvoltarea hardware-ului pentru consumatori reprezintă o direcție importantă pentru OpenAI și că echipa lucrează la o tehnologie pe care o consideră diferită de produsele informatice tradiționale.

Interviul cu Matthew Berman a fost publicat în premieră la 21 octombrie 2026.