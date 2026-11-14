Revolta londonezilor: „Toți avem nevoie de date, dar avem nevoie de cel mai mare centru de date din Europa chiar aici?”

8 minute de citit Publicat la 23:45 14 Noi 2026 Modificat la 23:46 14 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Un uriaș campus de centre de date, unul dintre cele mai mari din Europa, ar putea fi construit pe câmpurile din centura verde a Londrei, iar localnicii spun că proiectul le-ar distruge viața, cu ani întregi de șantier, zgomot permanent și un consum de apă și energie care pune presiune pe o rețea deja suprasolicitată. Cazul din North Ockendon arată dilema cu care se confruntă tot mai multe comunități din Europa: centrele de date sunt indispensabile vieții moderne și boom-ului inteligenței artificiale, dar aproape nimeni nu le vrea în propria curte, scrie BBC.

North Ockendon, din cartierul Havering, în estul Londrei, se află în plină centură verde a capitalei, la marginea orașului. Însă s-ar putea să nu mai facă mult timp parte din această zonă protejată, dacă dezvoltatorii își vor atinge scopul.

Aceste câmpuri sunt locul propus pentru un uriaș campus de centre de date – unul dintre cele mai mari din Europa.

Dezvoltatorul, Digital Reef, spune că proiectul ar crea locuri de muncă și ar fi cel mai sustenabil din lume, însă localnicii nu îl vor și spun că le-ar distruge viața.

Iar acest proiect ilustrează dilema și multe dintre problemele legate de centrele de date. Ele sunt indispensabile pentru o mare parte din viața modernă. Dar unde le construiești și cu ce cost?

Danny Leach, care locuiește în zonă, spune că proprietatea lui „o să fie ca centrul țintei la darts” dacă planurile vor primi undă verde.

„O să fie lucrări de construcție în următorii opt până la 20 de ani. O să fie zgomot, o să fie încă o mie de vehicule pe zi, din ce spun ei”, afirmă el.

„O să fie deranj, mizerie, iar apoi, evident, când o să funcționeze, zgomotul de fond pe care îl fac centrele de date și cantitatea de curent pe care o consumă – deja avem două pene de curent pe lună aici. Toți avem nevoie de date, dar avem nevoie de cel mai mare centru de date din Europa în locul ăsta?”, adaugă el.

Și Graham Ford se opune proiectului.

„Aici e zonă rurală. E la țară. Lăsați-o cum e”, spune el.

Emma Edmonds adaugă: „Majoritatea oamenilor nu vor deloc așa ceva. E un sacrilegiu să construiești așa ceva aici. Nu e deloc locul potrivit”.

Între timp, Ian Pirie, de la filiala locală Friends of the Earth, critică modul în care s-a desfășurat până acum procesul de autorizare, pe care îl consideră „foarte nedemocratic”.

„Nu au implicat oamenii”, spune el.

Cererea de centre de date este în creștere, în parte din cauza inteligenței artificiale, care are nevoie de tot mai multă putere de procesare.

În prezent, în Marea Britanie există aproximativ 477 de centre de date, iar firma de cercetare din construcții Barbour ABI estimează că numărul lor va crește cu aproximativ 100.

Cele mai multe vor fi construite în Londra și în sud-estul Angliei.

Datele privind autorizațiile de construcție arată că 28 dintre aceste noi centre de date se vor afla în bazinul hidrografic deservit de Thames Water, iar 14 în Slough, oraș care are deja cele mai multe centre de date din Europa.

Există îngrijorări legate de cantitatea de electricitate și de apă pe care o consumă centrele de date.

Un raport realizat pentru Autoritatea Londrei Mari (Greater London Authority), intitulat „Prognozele de creștere și perspectivele strategice ale centrelor de date din Londra”, prezintă provocările cu care se confruntă noile centre de date.

„Energia este cea mai critică constrângere pentru creșterea centrelor de date din Londra”, se arată în document. „Au apărut limitări ale capacității rețelei de transport, mai ales în vestul Londrei, iar termenele pentru noile racordări ale centrelor de date pot varia între șapte și 13 ani, comparativ cu trei până la șapte ani pe alte piețe europene”.

Potrivit raportului, consumul de apă este o altă „considerație majoră”.

„Un centru de date hyperscale de 100 MW din Marea Britanie poate consuma până la 2,5 miliarde de litri de apă pe an, echivalentul necesarului a aproximativ 80.000 de oameni, ceea ce determină trecerea la sisteme în circuit închis, cu aer și cu răcire prin imersie în lichid, pentru a reduce dependența de apa potabilă”, se mai arată în document.

În prezent, centrele de date din Londra folosesc aproximativ 5% din apa potabilă, iar procentul ar urma să crească la 7%.

Raportul mai arată că „prețurile ridicate ale terenurilor și concurența cu locuințele și cu alte sectoare industriale fac ca majoritatea parcelelor din centrul Londrei și din zonele 2-3 să fie greu de folosit și ar putea împinge noile proiecte spre marginile orașului”.

Documentul avertizează că această creștere ar putea pune o presiune și mai mare pe sistemele de apă.

Industria centrelor de date este bine consolidată în Londra, dar, dacă altădată securitatea și discreția erau prioritare, lucrurile se schimbă, pe măsură ce operatorii explică tot mai deschis de ce contează serviciile lor.

Mark Pestridge, directorul executiv al Telehouse, companie care operează centre de date în Londra, spune că acestea stau la baza multor servicii pe care oamenii se bazează zilnic, de la platformele de streaming până la orarele trenurilor.

La sediul companiei din Canary Wharf, l-am întrebat cât de repede ar observa oamenii dacă un centru de date ar ceda.

„Cred că ar observa în câteva minute”, a răspuns el.

Pestridge spune că industria trebuie să facă mai mult pentru a-și explica importanța și că există „câteva mituri pe care trebuie să le demontăm” legate de consumul de apă și energie.

„În clădirea în care ne aflăm astăzi, Telehouse South, lucrăm cu un sistem în circuit închis, care seamănă puțin cu un calorifer sau cu un frigider. Apa doar circulă în cerc, fără să fie scoasă vreodată din sistem”, explică el.

„În ceea ce privește consumul de electricitate, cred că da, folosim multă electricitate, dar cred sincer că centrele de date sunt cât se poate de eficiente în modul în care folosesc această electricitate”.

Unii cercetători îndeamnă la prudență în privința ritmului de extindere.

Liz Stephens, profesoară de riscuri climatice și reziliență la Universitatea din Reading, crede că apa suplimentară necesară centrelor de date ar putea anula orice capacitate suplimentară adusă de noile rezervoare.

„Thames Water a încercat să estimeze cererea pentru următorii 10 ani”, spune ea. „Au estimat că aproximativ 30% din această creștere a cererii vine din extinderea centrelor de date. Și cred că au recunoscut deja că subestimează cererea generată până acum de aceste centre de date”.

Matt Evans, de la Tech UK, explică însă că impactul industriei asupra mediului este adesea înțeles greșit.

„Deci, centrele de date folosesc multă energie, nu avem cum să negăm asta, dar energia pe care o folosesc este acum aproape 100% fără carbon sau regenerabilă”, spune el.

„În privința apei, există multe neînțelegeri, pentru că multe dintre date vin din Statele Unite, unde cadrul de reglementare este cu totul diferit. Centrele de date din Marea Britanie folosesc aproximativ 0,2% din apa noastră non-casnică, cea care nu merge către gospodării. Deci e o cantitate destul de mică, iar sectorul este hotărât să aducă tehnologii noi, mai eficiente, ca să folosim mai puțină apă și în noile centre de date de acum înainte”, mai precizează acesta.

Proiectul Planului Londrei, care le oferă consiliilor locale direcții în materie de urbanism, prevede că centrele de date amplasate în locuri potrivite ar trebui, în principiu, sprijinite.

Totuși, proiectele ar trebui aprobate doar dacă există capacitate disponibilă de apă și electricitate.

Terenurile destinate locuințelor nu ar trebui folosite, iar terenurile din centura verde ar trebui luate în calcul doar dacă nu există terenuri industriale dezafectate disponibile.

„Londra găzduiește cel mai mare cluster de centre de date din Europa. Acestea susțin creșterea unor sectoare importante bazate pe date și pe AI. Dar această creștere va aduce beneficii reale Londrei doar dacă infrastructura care o face posibilă este curată, eficientă și aliniată la obiectivele climatice ale primarului”, se arată în document.

Planul cere ca instalațiile să fie eficiente din punct de vedere energetic și al consumului de apă, să folosească tehnologii de răcire inovatoare și, acolo unde este posibil, surse de energie regenerabilă. De asemenea, prevede că centrele de date ar trebui să poată încălzi locuințele din apropiere prin „infrastructură de recuperare a căldurii”.

Primarul Londrei, Lord Sadiq Khan, spune că vrea ca orașul să aibă cele mai sustenabile centre de date din lume.

Digital Reef, dezvoltatorul proiectului din North Ockendon, a fost contactat pentru un punct de vedere, dar nu a răspuns.

Pe site-ul său, compania spune că proiectul „va oferi oportunități de angajare la nivel local și formare profesională”, alături de o nouă infrastructură digitală și de spații verzi publice.

Potrivit companiei, mai mult de jumătate din teren ar fi dedicată unui parc ecologic de 113 hectare – echivalentul a peste 174 de terenuri de fotbal – cu noi alei pietonale și piste de biciclete.

Keith Prince, liderul Consiliului Havering, spune că vor avea loc noi consultări pe marginea proiectului „atunci când va fi momentul potrivit”.

„Deși nu putem împiedica o companie privată să depună o cerere de autorizare, dacă centrul de date va fi construit, vom negocia cât se poate de dur pentru a maximiza beneficiile pentru locuitorii din Havering și vom urmări să existe câștiguri ecologice, de mediu și agricole”, adaugă el.

Nimeni nu știe cu adevărat cum se vor confirma estimările privind consumul de apă și electricitate al centrelor de date.

Ar putea centrele de date să devină mai eficiente și să consume mai puțin? Industria trece de la o eră a secretului și a securității la una a deschiderii.

Vrea să sublinieze cât de mult din viața modernă depinde de centrele de date – de la citirea acestui articol până la vizionarea celei mai noi producții Netflix.

Unii susțin că ar trebui să ne reducem dependența de aceste tehnologii, alții spun că mai multe centre de date sunt rezultatul inevitabil al folosirii tot mai intense a inteligenței artificiale.

Aceste clădiri uriașe sunt esențiale pentru o mare parte din viața modernă, dar dilema este că, deocamdată, puține comunități par dispuse să le primească.