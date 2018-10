Sony pregătește succesorul Playstation 4

Preşedintele Sony, Kenichiro Yoshida, a confirmat marţi pentru Financial Times că grupul nipon lucrează la un succesor pentru actuala consolă de jocuri video PlayStation 4, în condiţiile în care analiştii îşi pun întrebarea dacă consolele tradiţionale de jocuri video au un viitor.



"La acest punct, pot să spun că este necesar să avem o nouă generaţie de hardware", a spus Yoshida, care a refuzat însă să precizeze dacă viitoarea consolă va purta numele 'PlayStation 5'.



Aceste declaraţii vin pe fondul unei dezbateri cu privire la modul în care Sony poate răspunde la creşterea spectaculoasă a pieţei globale de jocuri pe smartphone, evaluată la 70 de miliarde de dolari. În plus, Sony nu a profitat de potenţialul oferit de esports (sporturi electronice), o piaţă cu o audienţă globală estimată la 167 milioane de persoane care urmăresc online cum echipe de profesionişti joacă jocuri pe calculator.



Potrivit analiştilor din industria jocurilor, primele semnale arată că viitoarea consolă a celor de la Sony nu va reprezenta o diferenţă majoră faţă de PS4 iar arhitectura de bază va fi similară. "Cel mai probabil Sony va dori să utilizeze platforma de succes PS4 cât mai mult timp posibil", susţine Kazunori Ito, analist la firma de cercetare de piaţă Ibbotson Associates Japan. De la lansarea pe piaţă în 2013, Sony a vândut peste 80 de milioane de console PS4.



De asemenea, experţii sunt de părere că ar fi prematur pentru Sony să facă trecerea de la console la jocuri bazate pe sistemul cloud, după ce PS4 va ajunge la finalul ciclului său de viaţă, pentru că ar putea să rateze oportunităţile oferite de pieţele unde nu va fi disponibilă următoarea generaţie de reţele 5G pentru descărcarea de jocuri via Internet.