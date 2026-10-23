„Telefonul olfactiv”, primul dispozitiv care înregistrează și transmite un miros la o distanță de câțiva kilometri

Dispozitivul constă într-o serie de senzori care analizează moleculele eliberate în aer de o anumită substanță, de exemplu, cafea, și apoi transmit datele către un procesor. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Cercetătorii de la Universitatea de Stat din Ohio au inventat Scentronic, primul dispozitiv care înregistrează și transmite un miros la o distanță de câțiva kilometri şi care are o gamă largă de aplicații potențiale, de la medicină până la divertisment.

Cercetătorii de la Universitatea de Stat din Ohio au creat un „telefon olfactiv” capabil să capteze orice parfum și să-l reproducă cu precizie, la sute de kilometri distanță. Deși conceput pentru a fi folosit în diverse aplicații medicale, dispozitivul ar putea, în mod inevitabil, să revoluționeze și lumea experiențelor de realitate virtuală.

Captarea mirosurilor: „nasul electronic”.

Dezvoltat de doctorandul Chunyu Yang, Scentronic a fost prezentat pentru prima dată în revista de specialitate „Science Advances”, preluată de presa din Italia. Este un dispozitiv „dual”, care funcționează ca un fel de nas electronic, capabil să detecteze mirosuri și să transmită informații. Acest instrument constă într-o serie de senzori care analizează moleculele eliberate în aer de o anumită substanță, de exemplu, alimente, și apoi transmit datele către un procesor.

Cu ajutorul inteligenței artificiale, acest procesor descompune, cu o precizie extremă, diversele arome prezente în aer.

Nebulizare în timp real: de la brățări la inele

La celălalt capăt se află un sintetizator de mirosuri, asemănător cu difuzoarele de parfumuri de cameră folosite în multe locuințe. Odată ce primește informațiile necesare, dispozitivul poate recrea un anumit miros folosind cinci atomizoare piezoelectrice, care transformă substanțele parfumate într-o ceață fină prin intermediul unor descărcări electrice, totul întâmplându-se aproape în timp real.

Deși, în prezent, aceasta este o tehnologie extrem de avansată și, prin urmare, nu este încă disponibilă pe scară largă, a fost concepută, în mod clar, pentru distribuția comercială. Sintetizatorul a fost dezvoltat în diverse forme, inclusiv sub aspectul unei brățări, al unui colier și chiar al unui inel.

După cum a explicat chiar Yang, această tehnologie ar putea avea aplicații în domeniul medical, de exemplu, în cadrul consultațiilor la distanță pentru pacienții care suferă de tulburări olfactive. De asemenea, ar putea fi ușor integrată în sectorul divertismentului, în special în realitatea virtuală sau în cinematografie. O altă utilizare potențială vizează cumpărăturile online, permițând clienților să simtă mirosul produselor înainte de a le achiziționa.

Cercetătorii au testat conceptul punând un utilizator să „ia” o ceașcă de cafea într-un mediu digital, moment în care dispozitivul a eliberat, simultan, aroma corespunzătoare. Aceștia au efectuat teste similare cu prăjituri, bere, vin roșu și portocale.

Tot ce este necesar pentru ca sistemul Scentronic să funcționeze este o rețea Wi-Fi și un server pentru stocarea datelor.