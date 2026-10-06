Un gigant al ochelarilor retrage Meta Ray-Ban din 400 de magazine: femeile se plâng că sunt filmate cu dispozitivele fără acordul lor

Ochelari inteligenți Meta Ray-Ban. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Reacția împotriva ochelarilor inteligenți considerați o amenințare pentru viața privată continuă, iar retailerul olandez de produse optice Hans Anders retrage pe termen nedeterminat ochelarii inteligenți Meta Ray-Ban din magazinele sale online și fizice din Belgia și Țările de Jos, potrivit Tech Radar.

Hans Anders face parte din grupul de retail nexeye, care operează peste 400 de magazine numai în cele două țări. Dacă sunt incluse și magazinele din Germania, Austria și Suedia, grupul ajunge la un total de 776 de magazine, deși ochelarii inteligenți Meta Ray-Ban nu sunt comercializați în ultimele trei regiuni.

Utilizarea ochelarilor inteligenți a declanșat o dezbatere aprinsă cu privire la posibilitatea ca aceste dispozitive să fie folosite în spațiile publice, fiind ridicate îngrijorări atât legate de siguranța generală, cât și de protejarea vieții private. Într-o declarație pentru Reuters, un purtător de cuvânt al Hans Anders a explicat decizia companiei de a face acest pas și a declarat:

„Această decizie vine în urma dezbaterii publice și politice aflate în desfășurare în jurul ochelarilor inteligenți și a întrebărilor ridicate cu privire la condițiile în care această tehnologie poate fi utilizată.”

Femei filmate fără acordul lor cu ochelari inteligenți

Unul dintre cele mai mari motive de îngrijorare este reprezentat de protejarea vieții private a femeilor. Potrivit unui articol publicat de NL Times, ochelarii inteligenți ai Meta ar fi fost utilizați în ultimele luni pentru a filma „sute, poate chiar mii” de femei din Țările de Jos fără consimțământul acestora. Publicația susține că imaginile au fost distribuite pe aplicații de mesagerie precum Telegram, precum și pe alte site-uri online cu conținut dăunător.

Decizia Hans Anders vine după un avertisment recent al Autorității olandeze pentru protecția datelor (AP), care a precizat că fotografiile și înregistrările video cu persoane identificabile realizate cu ajutorul ochelarilor inteligenți nu pot fi distribuite fără permisiunea persoanei respective – deși acest lucru este evident dificil de controlat în spațiile publice.

Nu este singura organizație care a decis să adopte o poziție activă împotriva Meta. La începutul acestei săptămâni, Consumentenbond, o organizație pentru protecția drepturilor consumatorilor, a anunțat că va da în judecată Meta dacă gigantul din domeniul tehnologiei nu își modifică ochelarii inteligenți pentru a respecta legislația privind protecția vieții private.

Reacția Meta privind ochelarii inteligenți

Meta susține însă că dezvoltă în permanență ochelarii săi inteligenți:

„Fiecare pereche prevăzută cu o cameră are în partea din față o lumină puternică, ce clipește atunci când faci o fotografie sau o înregistrare video – aceasta nu poate fi oprită, iar camera este dezactivată dacă cineva acoperă sau modifică dispozitivul”, a declarat un purtător de cuvânt al Meta.

În ciuda acestui indicator luminos, nu există nimic care să împiedice utilizatorii să acopere lumina pentru ca celelalte persoane să nu își dea seama că sunt filmate.

În ceea ce privește retailerii, Hans Anders este unul dintre primii care au adoptat o poziție publică împotriva ochelarilor inteligenți, alăturându-se demersurilor pentru protejarea vieții private și a bunăstării consumatorilor.

Lupta Țărilor de Jos împotriva acestor dispozitive este abia la început, iar și alte țări și-au exprimat preocupări similare.

Și Marea Britanie ia măsuri similare pentru a se asigura că spațiile publice sunt protejate de amenințarea pe care o reprezintă ochelarii inteligenți.

Popularul lanț de puburi Wetherspoons a interzis utilizarea ochelarilor inteligenți în localurile sale din întreaga țară, în timp ce UK Cinema Association spune că și cinematografele ar putea introduce restricții similare privind ochelarii inteligenți pentru a preveni pirateria și chiar pentru a-i împiedica pe utilizatori să transmită în direct filmele pe platformele de socializare.