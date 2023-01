Horoscop 2023: Lunile de şansă maximă pentru fiecare zodie în parte

Horoscop 2023: Lunile norocoase pentru fiecare nativ zodiacal. Scorpionii trag lozul cel mare în mai, Balanţele se simt perfect în martie, Vărsătorilor le merge din plin în iunie.

2023 este un an in care Universul va fi foarte generos cu noi. Iubirea nu ne va lipsi, la fel si banii. Vom descoperi un an 2023 bun, cu posibilitati de evolutie si sanse nenumarate.

Lunile norocoase din 2023 pentru Berbec

Aprilie 2023 va fi cea mai norocoasă lună a anului pentru nativii Berbec. Sagetatile lui Cupidon vor fi toate îndreptate către nativii și ascendenții acestei zodii iar dragostea le va surâde în orice împrejurare. O perioadă excelență, cu șanse mari pentru cei singuri să-și găsească jumătatea. Chiar și cei mai utin încrezători în astre, vor vedea că nu vor duce lisa de afecțiune și atenție din partea persoanelor de sex opus.

Pe lângă iubire, aprilie va fi șansă voastră să câștigați o sumă de bani pe care s-o investiți sau de care să vă bucurați făcând o achiziție importantă.

Lunile norocoase din 2023 pentru Taur

Iunie 2023 va fi cea mai norocoasă lună a anului pentru nativii Taur. Chiar dacă veți crede că anul 2023 nu începe în cel mai favorabil mod pentru voi, veți constată cu bucurie că lună iunie va fi o schimbare de paradigmă.

Din senin, se vor înșirui evenimente, situații și oameni care vor aduce noutate în viețile voastre. Veți simți că destinul vi se schimbă și că trăiți adevărate miracole. Pentru cei mai pesimiști dintre voi, mesajul este simplu: “Veți trăi și veți vedea! ”

Lunile norocoase din 2023 pentru Gemeni

August 2023 va fi cea mai norocoasă lună pentru nativii Gemeni. Mercur, planetă voastră guvernatoare, odată intrat în semnul Fecioarei în august, va face adevărate miracole pentru voi. Veți constată că sumele de bani care vor trece prin conturile voastre vor fi suficiente pentru a vă îmbunătăți considerabil stilul de viață. Odată cu această rampa de lăsare, energia voastră va crește la cote maxime. Veți fi mai joviali și această atitudine se va reflectă și în rândul relațiilor de suflet care vor fi din ce în ce mai înfloritoare.

Lunile norocoase din 2023 pentru Rac

Iulie și Septembrie 2023 vor fi cele mai noroase luni pentru nativii Rac. Soarele în semnul vostru dar și Mercur din Fecioară sunt două tranzite norocoase pentru voi în acest an 2023. Dacă ați simțit că sunteți năpăstuiți de soartă și că orice obțineți este câștigat cu eforturi înzecite, iată ca urmează două luni care să vă ajute să vă revigorați, să vă puneți pe picioare și să vă reclădească speranța în viitor. Iulie și septembrie sunt lunile care v-ar putea schimbă viața prin intermediul unei sau unor călătorii.

Lunile norocoase din 2023 pentru Leu

Iunie 2023 va fi cea mai norocoasă lună pentru nativii Leu. Un început de vară care vă va aduce multe bucurii, dragi nativi Leu. Problemele și supărările strânse se vor disipa că prin minune sau își vor găsi rezolvarea ca prin magie. Astrele va surâd în această lună iunie în care veți simți că realizați într-o singură zi cât ați fi făcut-o într-o altă împrejurare pe parcursul unui an.

Iubirea va surâde, fie că sunteți căsătoriți sau singuri. Nu veți duce lipsă de afecțiune și nici de susținere din partea partenerului. Veți cunoaște împlinirea și așa vă va merge până la finalul anului.

Lunile norocoase din 2023 pentru Fecioară

Septembrie 2023 va fi cea mai norocoasă lună pentru nativii Fecioară – Lună septembrie va a oferi cele mai mari realizări ale acestui an. Prin perseverență și ambiția voastră, veți reuși să atingeți culmile succesului în proiectele pe care le-ați avut în derulare. Veniturile voastre vor începe să crească în această lună și reușiți să vă relaxați și să trăiți bucurii și experiențe din ce în ce mai frumoase.

Norocul va surâde în septembrie și pe plan sentimental. Fie că sunteți deja între-un cuplu, fie că abia ați întâlnit o persoană interesantă, momentele intime foarte plăcute nu vă vor ocoli.

Lunile norocoase din 2023 pentru Balanță

Martie 2023 va fi cea mai norocoasă lună pentru nativii Balanță. Luna martie va fi pentru voi atât lună noilor începuturi cât și lună marilor realizări. Va regăsiți motivația și începeți primăvară cu proiecte noi care se vor realiza rapid și vor aduce și bani și recunoaștere. Sunt planuri vechi pe care le-ați pus la punct cu seriozitate iar în martie le veți implementa cu succes. Martie va fi doar începutul pentru ceea ce urmează să fie cel mai frumos.

Lunile norocoase din 2023 pentru Scorpion

Mai 2023 va fi cea mai norocoasă lună pentru nativii Scorpion. Norocul nu va mai ocolește și în sfarist vedeți și voi că vi se așază lucrurile și rapid și pe placul vostru. Norocul cel mare vine însă de la distanță, așa va supriza cea mai mare va apărea fie într-o călătorie, fie de la o rudă sau un prieten plecat peste hotare.

Luna mai va aduce oportunități în mediul profesional, puteți spera atunci la o avansare sau la o mărire a atribuțiilor foarte bine remunerată.

Lunile norocoase din 2023 pentru Săgetător

Octombrie 2023 va fi cea mai norocoasă lună pentru nativii Săgetător. Anul 2023 va fi unul destul de agitat pentru nativii Săgetător. Abia toamnă veți reuși să vă regăsiți echilibrul și să vă detașați de agitația verii. Octombrie va fi supriza cea mare pentru voi pentru că, odată ce veți începe să vă exprimați dorințele și veți cere fără nicio jenă și de la restul să vă asculte, vor începe să apară și împlinirile rând pe rând. Apar noi surse de venit, uimitor de altfel, pentru că nu ați fi văzut aceste oportunități cu câteva luni în urmă.

Lunile norocoase din 2023 pentru Capricorn

Ianuarie 2023 va fi cea mai norocoasă lună pentru nativii Capricorn. Începeți anul cu dreptul, dragi Capricorni. Veți fi plini de energie și veți avea mai multe inițiative decât niciodată. Ați simțit că ați pierdut timp în 2022? În 2023 vreți să vă scoateți pârleala și să luați de la viața tot ce este mai bun. Aveți energie iar astrele va asigură noroc. Nu doar în ianuarie ci pe tot parcursul anului! Veți ajunge să fiți mândri de voi și de realizările voastre!

Lunile norocoase din 2023 pentru Vărsător

Iunie 2023 va fi cea mai norocoasă lună pentru nativii Vărsător. Toate gândurile bune și toate inițiativele voastre vor fi încununate cu succes începând cu luna iunie. Dacă începutul anului va fi o luptă între voi și persoanele toxice din viața voastră, începutul verii va aduce o detașare clară de acestea, de negativismul lor și de influențele precare pe care le-au avut asupra voastră.

Iunie va aduce în viețile voastre oameni buni, oameni curați, pozitivi, cu suflet frumos, acei oameni pe care i-ați dorit întotdeauna în jurul vostru și alături de care puteți găsi împlinirea personală.

Lunile norocoase din 2023 pentru Pești

Luna Februarie 2023 va fi cea mai norocoasă pentru nativii Pești. Luna februarie va fi plină de reușite. Este și sezonul vostru și astrele va încurajează să deveniți cea mai bună varinta a voastră. Veți fi bine organizați și coroborat cu motivația voastră, realizările nu vor întârzia să apară. Așadar, împlini în februarie, atât pe plan personal cât și profesional.

