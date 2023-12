Horoscop 2024, cu Cristina Demetrescu | Scorpionii sunt binecuvântaţi, Berbecii trăiesc o epocă a independenţei

Cristina Demetrescu a dezvăluit, în cadrul emisiunii Voi cu Voicu de la Antena 3 CNN, care sunt previziunile astrelor pentru 2024.

Potrivit astrologului Cristina Dumitrescu anul 2024 va păstra anumite elemente din 2023, dar vor exista şi o serie de schimbări radicale. Vorbim în special de intrarea planetei Pluton, o planetă cu greutate şi simbolistică aparte şi cu o putere de transformare uriaşă. În acest context, previziunile generale pentru 2024 indică următoarele.

"Faptul că pe 21 ianuarie planeta Pluton intra în zodia Vărsătorului şi o va face pentru următorii 20 de ani, înseamnă o nouă eră, o schimbare majoră. Vărsătorul este o zodie a modernului, a viitorului, dar şi o zodie a oamenilor, a maselor. Evident că îi va ajuta mai mult pe Vărsători să facă schimbări. Este o planetă care nu îţi aduce cadouri, dar te poartă cumva energetic să faci toate acele schimbări pe care tu ţi le doreşti.

Unii oameni au impresia că au blocaje, că nu pot depăşi anumite bariere în viaţă şi este exact ceea poate aduce schimbări şi la nivel de mase. Noi suntem o ţară Vărsător şi asta înseamnă că România poate să intre într-o nouă eră.

În continuare vom avea axa vieţii pe axa zodiacală Berbec-Balanţă. Vorbim foarte mult despre relaţii anul acesta şi despre felul în care se pot lega sau desface anumite alianțe.

Dar sensul vieţii în zodia Berbecului indică mai mult felul în care ne putem descurca noi de unii singuri cu mai mult curaj, iniţiativă, independență, atât faţă de familie, soţ, angajator, adică de a nu mai aştepta anumite lucuri şi de a vedea tot ce ţine de noi pentru a putea să ne realizăm planurile şi scopurile.

Până pe 26 mai marele benefic nu doar că stă în zodia Taurului, dar intră direct acum de la data de 1 ianuarie Jupiter pe zodia Taurului şi teoretic ar trebui să aducă bani. De la 1 ianuarie sunt foarte multe lucruri care se deblochează. După care această planetă bună va intra pentru un an de zile în zodia Gemenilor. Aici vorbim şi despre învăţământ, comunicare şi cum oamenii îşi pot schimba viaţa învățând. Gemenii sunt o zodie care nu au legătură cu studiile superioare sau cu facultatea, ci mai degrabă cu aceste cursuri care sunt la dispoziția oamenilor şi care îi ajută să facă schimbări mai rapide.

Gemenii presupun activități de comerț noi. Jupiter în Gemeni poate să aducă multora maşini noi şi ar trebui ca şi România să progreseze, dar asta nu se va face fără un preţ. Adică schimbările nu vin peste noapte, ci au la baza lor nişte sacrificii şi vom vedea cine va şti să facă lucrul acesta.

Planeta Saturn este în continuare în Pești din 2023 şi va mai sta până în 2026 şi asta aduce o perioadă apăsătoare pentru foarte multe persoane. Adică exact sacrificiile de care spuneam mai devreme", a spus astrologul Cristina Demetrescu la Antena 3 CNN

Horoscop 2024 pentru Berbec

Berbecul este de unul singur, chiar dacă până acum a fost obișnuit să ia decizii cu cineva şi nu mă refer numai la cei care sunt căsătoriți. Cumva pentru că a început tranzitul destinului pe zodia Berbecului şi avem două seturi de eclipse în lunile martie-aprilie şi luna septembrie-octombrie, Berbecul este bine să se urnească într-o direcție individuală de descoperire personală, de lucruri pe care numai el poate să le facă.

Pentru asta uneori este constrâns de anumite încercări pe care el nu le traduce corect. De exemplu, dacă are o problemă de sănătate sau are un conflict şi nu se mai simte bine el trebuie să ia inițiativa că mai are timp până în ianuarie 2025. Predestinările îl împing spre deciziile cele mai bune, dar sperăm cumva să înțeleagă singur că aşa este mai bine pentru el.

Este o epocă a independenței pentru Berbec. Până pe 26 mai 2024 pentru el este despre cunoaștere, învățare, educație, despre a-şi exploata ebilităţile de comunicare de predare, de profesor, de a-şi face relaţii noi.

Horoscop 2024 pentru Taur

Taurii în 2024 ar trebui să profite să le fie bine până în luma mai. Marele benefic pentru ei începe de la 1 ianuarie şi ar trebui să deblocheze şi norocul. Este şi o chestie de mentalitate, de viziune, de gândire să îţi dorești şi să ai curajul să îndrăznești. Din luna mai pentru un an de zile Jupiter, marele benefic, va intra pe sectorul financiar, se sectorul banilor şi Taurul resetează nişte lucruri profesional care îl vor forţa să ia nişte decizii. Pot fi şi lucruri rele, dar Taurul ar trebui să extragă ceea ce este mai bun din anumite blocaje sau din anumite lucruri care nu se așează neapărat aşa cum îşi dorește el.

Ei trebuie să se concentreze şi pe partea de sănătate cam tot anul, pentru că sensul vieţii este pe ultima zodie, care are de a face cu tot felul de stări de disconfort pe care Taurul le are, fie că sunt de ordin fizic sau psihic-emoțional şi cumva acolo trebuie el să-şi pună "dușmanii" la pământ, adică să vadă ce anume îl deranjează. De aici înainte Taurul are drum liber.

Este o zodie cu foarte multe abilități din acestea, la care poate oamenii cu studii superioare nu se gândesc că ei ar putea să abandoneze un job sigur, bazat pe o anumită facultate și să se apuce de făcut prăjituri. Deci Taurul este bun pentru așa ceva, pentru lucrurile mici, care produc bani mulți, dar asta nu neapărat că-l scutește de muncă.

Fiind o zodie conservatoare și el trebuie să se gândească cumva la modernizare, odată cu intrarea lui Pluton pe casa carierei. Toți trebuie să ne gândim de aici înainte că viața se schimbă și că nu mai putem să facem lucrurile așa cum le făceam la un moment dat.

Horoscop 2024 pentru Gemeni

Gemenii dacă au terminat anul 2023 cu mai multă îngrijorare vizavi de problemele de sănătate, de la 1 ianuarie, de când cea mai bună dintre planete începe să meargă direct pentru ei și pentru sănătatea lor, până în luna mai, exact când soarele va intra în zodia Gemeni.

Şi cumva, indiferent de cât de sucite au fost informațiile în ultima perioadă, poate pentru ei, poate pentru cineva, pentru cineva drag pentru că zodiile astea duble, cum ar fi geamănul, care e prima zodie, au anumite blocaje de la axa asta Fecioară-Pești, care este și o axă încărcată în această perioadă și care poate să aducă pentru Gemeni probleme de sănătate, de exemplu ale părinților.

Dar veștile sunt mult mai bune din punctul acesta de vedere. Sunt soluții, medici buni, doctori și foarte multe lucruri care se pot vindeca. Pentru că după aceea, din luna iunie, marele benefic pentru un an de zile intră în zodia lor, Jupiter aduce mai multă viziune mai largă decât o are Geamănul de obicei, care vrea să iasă lucrurile repede, să se descurce repede, să vândă repede, să facă profit repede. De data asta nu mai este despre repede, pentru că Pluton va intra pentru ei pe o casă astrologică care aduce ideologii puțin mai înalte, studii pe termen lung, călători îndepărtate, chestiuni spirituale mai profunde.

Deci nu mai este despre repede. De aceea spun că de obicei, zodiile care se plâng că nu le ies apele sau nu reușesc, poate nu caută acolo unde trebuie. Pentru Gemeni în niciun caz nu este de căutat, nu se apleacă și ridică de pe jos norocul, ci cumva sunt de făcut proiecte pe termen lung.

Planeta profesor pentru ei este într-o poziție culminantă. Pot atinge cerul cu mâna, dacă își doresc, dar în același timp trebuie să-și asume și anumite responsabilități pentru viitor. Pentru ei, axa aceasta a destinului, eclipsele, dezechilibrele pot fi în plan emoțional, sentimental, iubire, relația cu copiii, prietenii. Simt nevoia de libertate și mai degrabă au tendința să-și neglijeze familia şi atunci cumva trebuie să ajungă la o conciliere. La familie, vorbesc în funcție de fiecare vârstă, că acolo este altceva.

Până la urmă Jupiter vine și cu daruri, vine și cu noroc. Dar eu întotdeauna consider că norocul nu-ți pică în din cer. Cumva, și tu trebuie să gândești amplu. Jupiter este o planetă a Săgetătorului, care cumva ne învață să explorăm acolo unde câteodată ne este greu să ieșim din zona de confort.

Horoscop 2024 pentru Rac

Racii parcă nu mai sunt Raci anul acesta. De ceva vreme, Racul este cumva forțat să facă anumite schimbări. Unde a stat Saturn încă din 2020, încă din pandemie, din martie, exact când a început pandemia, acolo va sta Pluton acum. Adică după ce și-a încheiat Saturn traiectoria pe casa asta a transformărilor, a schimbărilor pentru zodia Rac, Pluton acum vine pentru cei care au procesat sau cei care au aplicat anumite schimbări în viața lor, cu nivelul următor. Adică Racul ar trebui să treacă cumva la nivelul următor, al transformărilor prin care trece.

Racul nu mai este cel domestic de până acum. El are planete pe zona studiilor superioare, a călătoriilor. Oricum, Racul este patronat de planeta Jupiter prin exaltare. Deci există o categorie de Raci care sunt mai mult plecați de acasă decât stau pe acasă. Însă, dincolo de faptul că ei trebuie să găsească echilibru, să se vindece, Jupiter, după luna mai, va intra pentru un an de zile pe casa sănătății. Dacă nu a avut timp până în momentul de față să se investigheze sau să-și caute problemele de sănătate, ar fi bine să o facă.

Ar fi bine să învețe să se odihnească sau ar fi bine să învețe să se relaxeze, să-și adauge echilibru. Cei care au aspirații profesionale pentru carieră, cei care au afaceri mici, dar vor să le crească și să le facă mari, au practic toate șansele de a da examene de specialitate, de a ocupa poziții universitare. Poate sunt unii care se întorc la niște doctorate. Racii tineri, ar trebui să meargă către studii mai grele, pentru că acolo este planeta Saturn pe zona studiilor superioare, a unei investiții în viitor, adică aduce acele sacrificii pentru viitorul lor, care înseamnă o viață mai bună, un alt nivel de trai, adică trebuie să o facă cumva, să se gândească încă de pe acum.

Horoscop 2024 pentru Leu

Zodia leu are mai multă presiune din relație. Vorbim despre planeta Pluto, care intră pentru următoarele două decenii pe casa relațiilor. Și la ei a fost Saturn de vreo trei ani de zile.

Şi care Leu a scăpat fără divorț sau fără împărțit ceva cu partenerul, poate că Leul are de sacrificat mai multe pentru partener în următoarea perioadă. Dar e o presiune mult prea mare de acolo, dinspre zona partenerială, fie că sunt soți, soții, parteneri, concurență, procese în instanță, ei trebuie să facă niște schimbări fundamentale pe care ei în momentul de față nu le văd, nu știu la ce să renunțe, nu știu cum să se elibereze și atunci există riscul să târâie după ei niște conflicte, niște dușmănii, niște procese care le cam mănâncă din creativitate.

Haideți să zicem că nu toată lumea e căsătorită, nu toată lumea în conflict. Leul stă foarte bine din punct de vedere profesional, e pe val, cum s-ar spune, Jupiter încă îi mai ajută până în luna mai și mergând direct de aici înainte, ori au așteptat ceva, ori acum primesc telefoane, ori acum trebuie să încerce. Ori ocupă funcție, ori negociază cu șefii, ori pur și simplu au oportunități pe care eu zic că nu au voie să le rateze.

După ce Leul este genul de zodie așa care după ce-și bifează toate căsuțele și după ce-și demonstrează că poate încă de anul acesta se orientează mai mult către el, către timpul liber, către pasiuni, către hobby-uri, către lucrurile și care îi aduc bani, dar și care îi dau libertate.

Dar, asta ar trebui să facă dintotdeauna, să fie mai creativ și să se bazeze foarte mult și pe ce îi spun prietenii. Noi nu ne vedem întotdeauna foarte obiectiv, dar ne vedem prin ochii celorlalți. Ce caută oamenii la noi? Ce așteaptă de la noi? Ce ne spun oamenii, ce ne cer? Ce apreciază la noi? Și asta este o oglindă excepțională. Pentru asta, unii Lei trebuie să învețe. Da, este un an întreg în care trebuie să-și asume și ei drumuri lungi. Au destinul pe casa studiilor superioare. Unii vor să călătorească mai mult, alții vor să învețe.

Alții au ajuns la un nivel în care, dacă nu mai înțeleg nimic din viața asta, trebuie să să treacă poate spre lumea spirituală, care ar putea să aibă mai multe răspunsuri pentru ei și să-i învețe cum să aleagă mai bine.

Horoscop 2024 pentru Fecioară

Pentru Fecioare, Pluton intră pentru următoarele două decenii pe casa activității profesionale, pe casa serviciului, a ocupației. Cele mai conservatoare Fecioare probabil că în momentul de față trebuie să se gândească și să se modernizeze. Să învețe despre calculator, să învețe despre online, să învețe cum să se adapteze noilor cerințe. Evident că Pluton poate că a manifestat schimbări majore în viețile lor, undeva între martie, în primăvara lui 2023, pentru că foarte mulți oameni au avut idei în perioada respectivă. Atunci a intrat Pluton prima oară, dar foarte puțin.

La ce te-ai gândit și ce n-ai avut timp să pui în aplicare? Şi asta presupune că de acum încolo trebuie chiar să o în serios. Dacă ai vrut dintotdeauna să faci ceva, fă. Dacă ți se pare că e greu, nu este atât de greu, pentru că Pluton te ajută. Când vede un om că vrea să facă schimbări, te ajută. Iar Fecioarele au aspecte bune până în luna mai, pe călătorii. Pe a găsi oportunități chiar și în străinătate sau idei cu care vin ele din străinătate în țară. Nu există numai drumul dus. Sunt foarte mulți care ar trebui să vină, să aplice ce au învățat din viață de dincolo. Dacă te-ai dus acolo, vino și fă și aici.

Fecioara ar trebui să fie mai expansivă și să încerce să nu îi mai fie frică, pentru că ele sunt într-o etapă a morţii și ale nașterii în viața lor. Ce a fost până în momentul de față se pare că nu mai este valabil. Poate că unele dintre ele simt lucrurile astea, dar încă le este frică să opereze acele schimbări.

Aici vorbim despre probleme destul de mari de ordin conjugal, despre izolări, penitențe, despre felul în care au senzația că nu pot ieși dintr-o cușcă. Dar pot ieși. Că suntem în secolul 21, adică există niște drepturi, dar trebuie să ne interesăm despre ele. Din luna mai, marele benefic fiind într-o poziție culminantă, pot spune că Fecioarele au mai mult noroc. Jupiter, marele benefic în poziție culminantă, este bun și pentru activități profesionale. Atenție, Jupiter este în zodia Gemeni.

Mulți vor înțelege în 2024, Fecioarele poate au înțeles-o mai de mult, că sunt cele mai workcoholice, că dacă vrem să avem bunăstare, trebuie cumva să avem două surse de bani, două job-uri, două venituri sau cel puțin să gândim lucrurile în așa fel încât să nu mai stăm într-una singură.

Horoscop 2024 pentru Balanţă

Balanța e cu karma. Nodul sud-karmic pe zodia Balanță poate să întoarcă foarte multe lucruri în viața ei. Poate îi convine, poate nu îi convine. Undeva, din 30 iunie intră și Luna Neagră în zodia Balanței. Balanța este în 2024, în punctul în care trece în extrema cealaltă. Adică dacă până acuma a existat un extremism într-o direcție, nu știu, am făcut banii, am făcut cariera, acum nu mai vreau să fac bani, nu mai vreau să fac carieră, vreau să fac copii, vreau să fac familie. Foarte mare atenție la extremismul ăsta! Că de obicei, extremismul nu-i bun.

E o etapă karnică. Eclipsele vor impacta destul de mult în martie, aprilie, septembrie și octombrie această zodie și relațiile lor. Nu este despre a fi singur sau despre avea o relație, este de a avea un echilibru și de a învăța că practic este zodia relațiilor.

Pot învăța lucruri noi din punct de vedere profesional. Este mult de muncă și mult de asumat, ceva care să le aducă beneficii, în sensul de a înțelege ceva din munca pe care o fac, nu de a o face de rutină. Pentru că atunci când face o muncă de rutină, Saturn e foarte apăsător pe casa sectorului de activitate și-ți dă sentimentul de greutate și de karma. Asta înseamnă că mă întălnesc cu oamenii care nu-mi plac, nu mai îmi place mediul în care lucrez.

Au o perioadă foarte bună, s-ar putea să primească niște bani, să aibă un pic de relaxare financiară din punctul acesta de vedere. Fie eu știu consoarta, fie soțul, soția câștigă mai bine, fie primesc o moștenire, fie dobândesc un credit și își rezolvă niște probleme imobiliare sau se mai relaxează din punctul acesta de vedere. Posibil să primească niște despăgubiri, posibil să primească niște dividende sau niște bani pur și simplu și chestia asta să le dea un pic de respiro, de a face niște schimbări pentru viitor. Călătoresc mai mult anul ăsta.

Poate fi vorba și despre vacanțe. Poate fi vorba și despre călătorii în interes de serviciu, de a face școli pe care nu le găsesc, de exemplu, în România, de a se specializa, de a căuta anumite lucruri pe care practic nu le găsesc aici.

Pentru Balanță, Pluton deschide și pentru ele o eră, dar va ieși undeva de pe un sector care cumva le-a cam mâncat energiile. Sectorul acesta patrimonial, familie, tot ce au avut acolo de introspectat și schimbă lucrurile și deschide niște perspective în zona sentimentelor, dragoste, iubire, relația cu copiii și să nu uităm de partea creativă, care la Balanță este destul de pronunțată și asta este ceea ce Balanța poate să folosească a pentru a schimba ceva profesional, partea creativă.

Horoscop 2024 pentru Scorpion

Scorpionul are o perioadă lungă de aici înainte, odată cu intrarea lui Pluto pe zodia Vărsătorului, care cumva este o altă zodie din ce face parte din crucea fixă, aceea care operează schimbări majore.

Scorpionul în următoarea perioadă lungă de timp, de aici înainte, va vinde, va cumpăra, se va muta. Este genul de zodie care cumva are nevoie să-și găsească locul. Pluto o să aducă foarte multă frământare la nivel interior, dar este foarte superficial să consideri că dacă ți-ai schimbat locul, te-ai regăsit pe tine.

Cel puțin în ceea ce privește Scorpionul, pentru că e planeta lor, este o planetă care-i aduce până foarte adânc în străfundurile ființei lor. Aici este vorba despre un soi de autocunoaștere care vine și are legătură și cu psihogenealogia, și cu familia lor, și cu originile lor. Adică ei trebuie să rezulte în ăștia 20 de ani, cu cât ești mai tânără, cu atât este mai bine, esență pură.

Cine sunt eu pe planeta Pământ și ce am venit să fac aici? Dragostea îi pune la încercare și în 2024, pentru că se maturizează, sentimentele sunt adânci. Nu este despre genul de iubiri Barbie, este vorba despre genul acela de iubiri care te învață ceva despre tine, despre sufletul tău. Deci sunt două planete grele pe fundul cerului pentru Scorpion și asta-i ține în continuare într-o stare de adâncire, de profunzime a ființei lor.

Sunt predestinării în zona serviciului, a job-ului. Să nu se mire că anumite schimbări se produc pur și simplu. Sunt forțați de destin să fie oamenii potriviți la locul potrivit și să meargă cumva cu ideea asta de schimbare, chiar și într-o direcție independentă. Sunt o zodie mai binecuvântată anul acesta. Pot face căsătorii, nunți de bun augur, până în 26 mai, o cununie civilă, că îl au pe Jupiter și asta înseamnă că pleci cu dreptul.

Dacă nu se întâmplă asta, măcar pot cunoaște pe cineva. Dar pentru Scorpion vorbim și de bani. Cu cât ești mai aproape de tine, tocmai pentru că este o zodia celor care trebuie să învețe să facă bani, nu neapărat din salariu, ci cumva să-i multiplice din tot felul de activități legale, evident, din mai multe surse, din investiții, din vânzări, din activități de comerț. Este un an profitabil pentru zodia Scorpionului. Nu e foarte bun și sunt vulnerabili în zona prietenilor, adică n-ar trebui să aștepte ajutor, nici sfaturi, nici descurajări, nici exemple de la alții.

Horoscop 2024 pentru Săgetător

Săgetătorul este o zodie în continuare cu mai puțină energie fizică. Deci să nu încerce să se apuce de alpinism Săgetătorii în anul 2024. Cei care au activități fizice de făcut sau călătoresc din punct de vedere profesional, evident că o pot face în continuare, pentru că ăsta este job-ul lor, dar trebuie să învețe fiecare Săgetător să își conserve puțin această energie.

Pentru ei este despre comunicare. Anul acesta, Pluton intră și deschide o perioadă lungă de 20 de ani în care Săgetătorul trebuie să treacă la următorul nivel al ideii de comunicare. Întotdeauna este de schimbat ceva acolo. Vorbim și de comunicare modernă, de a-și exploata abilități didactice, auto-didactice, de a scrie, de a face lucruri în care să-și folosească inteligența. Știu că nu este corect, că alții mai mult muncesc fizic și că Săgetătorul mai mult muncește intelectual, dar este o zodie a filozofilor, pe de altă parte, și uneori este bine fiecare să-și pună în manifestare ce au mai bun.

Este un an al dragostei, al iubirii, al sentimentelor, al copiilor, al creativității și asta poate să le aducă lucruri bune. Să se îndrăgostească și să intre într-o etapă interesantă din viața lor. De la 1 ianuarie, Jupiter, care este planeta lor, deblochează sectorul atât al activității profesionale, cât și al sănătății.

Și Săgetătorul trebuie să ocupe de sănătatea lui, dacă tot am spus că energia este mai slabă. Dar pe de altă parte, apar proiecte interesante, noi și care sunt cumva conectate la acest nou nivel al comunicării. După luna mai, pot exista împăcări, soluții în procese, asociați, semnări de contracte foarte importante pentru Săgetători. Pot cunoaște oameni noi, deci cumva eu zic că e bine dacă nu se apucă să urce pe munți. Pentru Săgetător este bine mai mult pe activitate intelectuală 2024.

Horoscop 2024 pentru Capricorn

Capricornul este zodia de la care va pleca planeta Pluton, care a stat 14 ani, mai stă până pe 21 ianuarie, dar, atenție, se va întoarce undeva de la 1 septembrie până la jumătatea lunii noiembrie.

Planeta Pluton mai are ea ceva cu zodia Capriconului. Acele schimbări vizavi de Capriconii care sunt refractari. Cei care sunt născuți în ultimele zile ale Capriconului, dar în general, simbolistic vorbind sincer, nu ar trebui să fie refractari. Adică când văd că lucrurile nu sunt bune de jur împrejurul lor, probabil că acolo trebuie să opereze niște schimbări în mentalitate. Pentru asta se mai întoarce Pluton două luni jumate, nu neapărat că are ceva cu ei. Nu este neapărat o planetă comodă, dar trebuie să-și găsească locul.

Încă au de făcut tot anul modificări, schimbări patrimoniale legate de casă vând, cumpără, se mută, pleacă de acasă. Se pot întâmpla genul acesta de schimbări în care și Capricornul o ia singur în viață, așa cum probabil îi dictează lui conștiința. În schimb, este un an bun din punct de vedere sentimental pentru Capricorn și pentru că Jupiter devine direct până pe 26 mai, sunt cele mai mari șanse ca acei Capricorni care s-au plâns că poate au fost singuri în 2023, să găsească o iubire, o dragoste, o motivație. Că fiind o zodie puțin mai rece și mai calculată câteodată, e nevoie de un strop de căldură acolo ca să le modifice.

Saturn, planeta lor, este pe o casă astrologică ce ține de autorizări, studii, scris, învățământ, progres, în general, și marele benefic în Gemeni, care pentru ei se așează pe sectorul activității profesionale. Poate fiecare are nevoie de ceva în plus, să învețe ca să fie mai bine sau cel puțin dacă schimbă job-ul, dacă fac schimbări în sensul ăsta după data de 26 mai, li se mai cere ceva.

Fie că vor să plece singuri, fie că vor, fie independenți se pune mult accentul pe o nouă pregătire, nu neapărat pe ceva ce probabil iarăși Pluton când vrea să schimbe ceva în ei. S-ar putea să fie și lucrul acesta, dar e multă hârțogăreală pentru 2024 pentru ei.

Pentru Capricorn, Pluton va deschide o etapă lungă de a căuta diverse surse de bani. Pluton intră undeva pe sectorul banilor. Pluton poate să însemne și un tezaur sau o comoară pe care poat să o găsească undeva. Adică sunt oameni care nu au bani și la un moment dat, dintr-o idee, pot face bani. Nu, că nu excludem munca și nu mă duc în zona loterie sau ceva. Eu vorbesc despre o idee strălucită prin care este foarte posibil, tocmai dacă ieși din zona asta scepticismului, să poți să o aplici cu succes și să poți să faci un brand, să poți să construiești ceva interesant și să îți aducă foarte mulți bani. În spatele banilor stă foarte mult efort.

Horoscop 2024 pentru Vărsător

Zodia Vărsătorului se pregăteşte de marile schimbări, de această nouă eră. Ei sunt zodii conservatoare, care nu fac schimbări des sau cel puțin nu genul acela saturnian, dar ar trebui să se pregătească de această perioadă mai lungă în care, repet, fie că se modernizează, fie că învață ceva nou, fie că viețile lor se schimbă, fie că acceptă schimbarea în viața lor din partea unui partener, din partea copiilor. Au marele benefic care intră cumva pe sectorul copiilor: copilul poate să plece sau să se căsătorească, sau să facă un copil. Asta înseamnă că viața lor se va schimba sau viața lor se va schimba pentru că fac copii. Pentru că marele benefic este pe un sector personal al iubirii, al copiilor, să accepte schimbarea. Că există și nativi în zodia Vărsătorului care spun: noi nu vrem copii, pentru că nu vrem să ne asumăm responsabilități.

Dar de data asta ceva ce se modifică, se se schimbă fundamental și ai putea să vezi oameni schimbându-și practic mentalitățile, meseriile, casele, relațiile, job-urile, țările. Nu se știe ce se va întâmpla de aici înainte, însă trebuie să ia schimbarea mai în serios.

Să fie atenți la planul financiar, mai multă economie, mai mult calcul. Ar fi vorba despre niște investiții mai mai serioase. E vorba de casă, de proprietate, de un cămin propriu-zis. Dacă Jupiter, marele benefic se află pe casa patrimoniului, este posibil să și moștenească. Este posibil să se transfere în numele lor și în contul lor ori o sumă de bani, ori o casă, ori să ceva să își crească cumva valoarea. Este posibil să existe și vânzări, dar mare atenție cum depozitează banii, ce fac cu banii, în ce bagă banii. Adică nu e chiar de vândut o casă ca să îmi cumpăr o mașină sau să fac o afacere care este riscantă, nu neapărat la modul acesta.

Și sunt foarte mult în zona comunicării, a studiilor, a informațiilor, a informări lor. Trebuie să-și finalizeze amumite studii. Unii pot avea greutăți anul acesta, dacă au studii superioare și examene grele de specializare sau de specialitate. Undeva mai spre din vară încolo, din vara lui 2024 încolo, dacă le pot amâna, mai bine să le amâne. Vorbesc de examenele grele din vară încolo. Alții se răzgândesc sau alții s-ar putea să nu-și termine studiile din anumite influențe, motive. Aici nu pot să spun că ar fi foarte bine să nu termini ceva ce ai început, doar să știi practic ce te poate aștepta.

Horoscop 2024 pentru Peşti

Pentru zodia Pești, faptul că planeta Saturn, planeta profesor, este până în luna februarie 2026 în această zone, Peștele trebuie să-și ia foarte în serios viața, schimbările, să nu se mai lase așa în voia unor intenții pozitive și să încerce să facă anumite eforturi și eforturi de a-şi schimba un pic mentalitatea și de a scăpa de anumite, constrângeri în care au stat și au stat așa, fără să se gândească la vreo soluție.

E de învățat, este de muncit, trebuie să treacă prin asumarea unor responsabilități. Este de făcut un efort de a trece poate la un alt nivel de viață, la un alt nivel intelectual, la un alt nivel spiritual care poate să le aducă mai multă libertate, mai multă independență.

Pluton pot să spun că în următorii 20 de ani, pentru ei este casa încercărilor. Tocmai de asta Saturn vine și spune fă ceva. Că poate Saturn este o planetă a timpului și uneori, dacă nu acționezi în timp util, nu mai ai putere într-o zi sau nu mai ai soluții, că timpul trece.

N-aș vrea să spun pentru zodia Pești că în următorii 20 de ani, Pluton le va sta pe casa sănătății. Aș vrea să spun că le va sta pe casa iluminării, a transcendenței, a spiritualității, a unor lucruri și a unor profunzimi ale subconștientului, pe care ei, dacă vor avea curiozitatea să caute acolo și să le aducă la suprafață.

Pentru că Peștele are rolul vindecătorului. Nu trebuie să le țină pentru el și nu trebuie să le țină doar pentru bunica, față de care simt ei că trebuie să se sacrifice. Trebuie să crească atât de tare în următoarea perioadă, încât să știe cum să își canalizeze aceste energii.

Pentru că destinul se află pe casa banilor lor trebuie să fie independenți, trebuie să muncească, trebuie să învețe să facă bani, trebuie să studieze pentru lucrul ăsta, pentru că sunt foarte mulți care nu știu ce au de făcut. Sunt unii care nu și-au terminat un liceu și nu pot modifica și de asta de acolo există partea asta de constrângere. Deci până în luna mai pot începe școli, cursuri, își pot cumpăra și mașini dacă își doresc, dacă au nevoie de a face o navetă, de exemplu.

Adică să investești un pic, să ieși un pic din cuib. După luna mai cea mai bună dintre planete pentru Pești, îi ajută pentru un an de zile să-și achiziționeze o casă și să se gândească că nimeni nu-i blocat pe planeta Pâmânt decât dacă nu vrea să progreseze un pic și să facă un pic de efort.

Muncești mai mult, te gândești la o strategie financiară, îți cumperi o casă, poate să și cumpere și două, dacă Jupiter este în zodia Gemeni, dar pe de altă parte este vorba despre niște modificări în care Peștele trebuie să gândească foarte mult la el și la puterea lui și capacitatea lui și mai puțin să împrăștie din energia pe care i-a dat-o Dumenezeu.