Horoscop 31 iulie 2018. Leii muncesc mult și fără rezultat. Ce trebuie să schimbe

Horoscop 31 iulie LEU: Muncesti mult, dar fara rezultat, ca intr-o lupta cu morile de vant. Mai bine amani totul cateva zile, pentru ca un ragaz te va ajuta sa vezi altfel lucrurile.

Horoscop 31 iulie FECIOARA: Nimeresti intr-un mediu in care planeaza problemele si, in loc sa le ridici tu moralul cu o gluma, te trag ei pe tine in jos si te fac sa te simti ciudat.

Horoscop 31 iulie BALANTA: Nu te sperie finalurile de drum, ci le tratezi ca pe o ocazie excelenta de a te apuca imediat de altceva. Spui adio unei etape si deja te concentrezi asupra alteia noi.

Horoscop 31 iulie SCORPION: Numai un om ca tine poate intelege lucrurile atat de profund, asa cum e in realitate, iar decizia pe care o iei e justa si sustinuta de date clare.

Horoscop 31 iulie SAGETATOR: Daca tu astepti doar evenimente acoperite intr-un ambalaj sclipitor, s-ar putea sa nu apara. Mai coboara si tu stacheta la un nivel modest.

Horoscop 31 iulie CAPRICORN: Se iveste sansa de a pleca in alta localitate in compania unui grup de prieteni. O fuga pana la mare s-ar potrivi de minune atmosferei acestei zile.

Horoscop 31 iulie VARSATOR: Ceea ce pe tine te favorizeaza, dezavantajeaza pe altul, dar conteaza doar ceea ce ai tu de castigat fara sa te tot gandesti la sacrificiile altora.

Horoscop 31 iulie PESTI: Cand faci ceva, nu te mai gandi si la alte variante si nu astepta sa apara si alte directii. Succesul cere o implicare totala in tot ce faci, investind tot doar in acel lucru.

Horoscop 31 iulie BERBEC: Apare ceva neprevazut care te obliga sa schimbi repede tot programul. Probabil o problema de sanatate aparuta din senin cere mai multa atentie de la tine.

Horoscop 31 iulie TAUR: Lumea larga e marea ta atractie si, daca ai putea, ai urca in primul tren ca sa pleci unde vezi cu ochii. Ziua e perfecta pentru o calatorie de placere.

Horoscop 31 iulie GEMENI: Esti cam timid in fata persoanelor care reprezinta autoritatea si-ti gasesti cu greu argumentele de a convinge ca ai dreptate. Raspunsul primit poate suna a refuz.

Horoscop 31 iulie RAC: Foloseste-te de indrumarile altora, pentru ca unii stiu ce spun, sunt retete de succes deja verificate si informatii bine documentate, deci n-are rost sa ai dubii.

