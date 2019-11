HOROSCOP. Bărbații cu cele mai multe defecte în functie de zodie. Sigur nu știai

HOROSCOP. Fiecare zodie are defectele si atuurile sale, insa daca vrei sa stii ce fel de barbat ai langa tine, iti recomandam afli sub ce semn astral s-a nascut.

HOROSCOP BERBEC - Barbatul Berbec are un deficit de atentia si nu se poate concentra la mai multe lucruri in acelasi timp. Pentru ca ii place aventura, este mereu in cautarea de cuceriri noi. Este un macho din fiecare punct de vedere si are foarte multe nevoi sexuale.

HOROSCOP TAUR - Barbatul Taur este materialist si risipeste foarte mult. Nu este deloc flexibil si uneori poate discrimina. Are o mandrie a lui si o incapatanre pe care nu le poti schimba, orice ai face.

HOROSCOP GEMENI - Barbatul Gemeni este cerbral si gandeste prea mult asupra unei situatii. Cand analizeaza, se pierde in detalii. In plus, este mereu in cautarea experientelor noi, asa ca poate deveni infidel. In secret, este un maniac al controlului.

HOROSCOP RAC - Starea de spirit a barbatului Rac este extrem de schimbatoare, asa ca nu stii niciodata la ce sa te astepti de la el. Se agata de prea multe lucruri in viata lui, asa ca ar putea sa nu plece niciodata de langa parinti. In plus, adora atentia si vrea sa-i fie oferita mereu.

