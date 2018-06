HOROSCOP. Berbecul are un noroc de zile mari. Cum începe săptămâna fiecare zodie

Foto: pixabay.com

Horoscop 18 iunie.

Horoscop 18 iunie BERBEC: Un noroc de zile mari vizeaza situatia ta materiala. Vine ca o idee practica foarte buna care, daca va fi folosita eficient, va atrage bani in plus in viitor.

Horoscop 18 iunie TAUR: Apar suficiente motive de distractie in preajma ta pe care merita sa le valorifici, deci spune da la orice noua. Chiar daca nu ai chef la prima vedere, pofta vine mancand.

Horoscop 18 iunie GEMENI: Cu cat pastrezi discutia pe un ton bland si pasnic, cu atat sansele de a aplana orice problemele de cuplu sunt mai mari. Discuta cu jumatatea ta cu diplomatie.

Horoscop 18 iunie RAC: Nu te lasa coplesit de stres, pentru ca ai leac la orice motiv de enervare. Unii abia asteapta sa-ti pierzi cumpatul, pentru ca asa te pot invinge mai usor.

Horoscop 18 iunie LEU: Fii intransigent si nu permite nimanui sa se abata de la reguli, ca nu cumva sa ai tu de suferit de pe urma eventualelor lor erori. Ia legea in mana si fa-o pe justitiarul.

