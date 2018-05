HOROSCOP. Cât de mult ne influențează de fapt ascendentul

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Pe langa zodie, despre care se cunoasc multe amanunte, ascendentul are o importanta covarsitoare. Ascendentul, precum indica si denumirea, este zodia care va creste in influenta la varsta adulta, la varsta de 30 de ani zodia in care cineva are ascendentul caracterizand pe acea persoana foarte puternic.

HOROSCOP. Ascendentul Berbec – Este o persoana curajoasa, hotarata, rapida in decizii si in actiune. Isi cunoaste foarte bine limitele si calitatile, ceea ce face sa intre usor in competitii si sa isi apere mereu punctul de vedere.

HOROSCOP. Ascendentul Taur – Are un temperament calm, dar este ferm pe pozitii. Este o persoana care se pricepe foarte bine la investii si mai repede sau mai tarziu isi incepe propria afacere.



HOROSCOP. Ascendentul Gemeni – O persoana deschisa, comunicativa, dar schimbatoare si nelinistita. Adaptabilitatea este o calitate a acestui ascendent. In general schimba mai multe locuri de munca sau anturaje deoarece se plictiseste usor. Ramane un vesnic adolescent!

HOROSCOP. Ascendentul Rac – O persoana buna la suflet si miloasa, care este un real ajutor tuturor persoanelor nevoiase si familiei. Mai putin sociabila, este un prieten de nadejde insa si un parinte de nota 10.

HOROSCOP. Ascendentul Leu – Stima sa de sine este crescuta si isi domina anturajul prin simpla sa prezenta. Nu prea gusta glumele la adresa sa. Are o vointa puternica si va cauta mereu o functie de decizie.

HOROSCOP. Ascendentul Fecioara – Este o persoana harnica si muncitoare, foarte rationala. Se descurca bine impartindu-se pe multiplele planuri: profesional, social si familial. Sa nu uitam ca Fecioara este zodie mutabila si adaptabilitatea este o caracteristica de baza!

Mai multe pe kudika.ro.