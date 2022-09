Horoscop Cristina Demetrescu, octombrie 2022: "Urmează un punct de cotitură. Tensiuni mari, în prima parte a lunii"

Horoscop Cristina Demetrescu, octombrie 2022. Astrologul vorbeşte de tensiuni în creştere în prima parte a lunii, iar despre Vladimir Putin spune că nu mai are resurse şi nu face decât să mai amâne momentul în care va ieşi pe uşa din dos a istoriei.

"Pe măsură ce astrele strâng şurubul, iar careul Saturn-Uranus ajunge iar la grad perfect între 2-12 octombrie, pentru a patra şi ultima oară în ultimii doi ani, reapare sentimentul fricii în faţa unor situaţii pe care nu le cunoaştem, nu le stăpânim şi mai ales nimeni nu le poate anticipa cursul cu maximă acurateţe.

În realitate, cele două planete care schimbă faţa lumii şi al căror impact este imprevizibil doar pentru noi, nu şi pentru Universul care ne pune pe o direcţie nouă, avangardistă, nu au stat prea departe una de cealalată, din decembrie 2020.

Procesul va lua sfârşit cu totul pe 7 martie 2023, când Saturn va binevoi să îşi încheie această lecţie social-colectivă-distructiv-progresistă, dacă ar fi să socotesc şi marile performanţe ale omenirii în raport cu Cosmosul, cu care ne-a fibrilat până n-a mai putut, fie că a fost vorba de schimbarea la faţă a unor virusuri, fenomene naturale de o violenţă fără precedent, schimbări climatice, mai ales ca arie de răspândire pe suprafaţa globului, de ameninţări nucleare, crize de tot felul plecând de la resursele ce au devenit elemente de şantaj ale unor conflicte fără noimă pentru majoritatea celor care suportă consecinţele.

Horoscop Cristina Demetrescu, octombrie 2022: "Urmează un punct de cotitură"

2022 mi s-a părut, de când l-am analizat anul trecut, un an cu două puncte de cotitură. Iulie-august şi octombrie. Iulie-august înseamnă, pe lângă toate catastrofele nelipsite din agenda zilnică, revoluţia valutelor etc, momentul în care efectele economice ale războiului au început să ne ardă la buzunar, cât şi anunţurile legate de reducerea consumului de gaze şi energie electrică ce devin obligatorii.

Ca şi cum chelului tichie de mărgăritar îi lipsea, partidele extremiste primesc la botul calului încă un subiect de propagandă populistă de rumegat şi scuipat în faţa prostimii care speră să fie salvaţi de maimuţele care ştiu doar să dea din buric, ca să distragă atenţia de la adevăratele probleme cu care se confruntă întreaga omenire.

În prima parte a anului am răspuns prin postările mele de pe Facebook la fricile colective. Întrebările care mi se puneau chiar şi prin mesaje private erau de genul "Va fi război?", altele, în schimb, mă trimiteau cu tot cu link la clarviziuni catastrofale ale unor persoane cu notorietate care vedeau cu al treilea ochi pârjol nuclear şi pe noi, împuţinaţi, ascunşi, cu măşti de oxigen, ca-n filmele apocaliptice cu nota 4 pe IMDB. Ştiu ce înseamnă anxietatea, doar că trigerele sunt diferite de la om la om.

Când nu mai există control asupra a ceea ce te poate amentinţa, chiar dacă este iraţional şi imaginaţia o ia razna, este cel mai rău lucru posibil prin care poate trece un om. Ce nu te omoară te ajută să o iei razna.

Trece Pandemia, trece şi războiul, iar noi rămânem vorbind singuri pe stradă, în cel mai bun scenariu. Anxietatea pe termen lung epuizează şi fără ajutor medical lasă sechele urâte. Unii mai simpatici plecaseră iraţional să se pună la coadă la paşapoarte prin luna februarie. Să fie! În realitate combăteau neputinţa.

Dacă faci ceva, orice, când apare o ameninţare, descarci tensiunea. Alt haos. Coada de la paşapoarte a fricoşilor care au găsit o soluţie împotriva neputinţei în faţa războiului a dat peste cap vacanţele altora care s-au trezit că nu au luat în calcul imprevizibilul.

Ştiu din feedbackurile multor persoane că în perioada aceea am liniştit nişte spirite prin notiţele mele de pe facebook. Iar până la ora actuală nici un proiectil nu a explodat la capul patului niciunuia care m-a întrebat dacă va fi război. Nu mă întreba nimeni despre războiul din Ucraina, în realitate, ci adevărata teamă era ca războiul să nu ajungă pe agenda lui personală, în casa lui, pe strada lui, pe biroul lui.

Cristina Demetrescu: "Nu puţini m-au tras la răspundere că nu a murit Putin cum am spus. Păi nu am spus aşa"

Auzim cuvântul "nuclear" de 20 de ori pe zi şi nu suntem chiar obişnuiţi cu asta. Totuşi aceeaşi cuadratură Saturn/Uranus aspect format pe zodiile Vărsător/Taur întreţine această retorică. Asta mănâncă la picnic dragile de ele când se ciocnesc, genul ăsta de energie. Dar ştiţi cum e vorba aceea, mai bine să se vorbească, decât să se facă: "câinele care latră, nu muşcă".

Încă o precizare personală (...). Nu sunt puţini cei care m-au tras la răspundere că nu a murit Putin cum am spus. Păi nu am spus chiar aşa. Mi-aş fi dorit asta, dar de spus am spus că după 25 martie 2022, lucrurile se întorc împotriva lui. Atunci, chiar pe 25 martie atacul a încetat o săptămână, s-au regrupat şi s-au retras spre sud est, de unde initial erau împânziţi în toată Ucraina.

Acela fost momentul în care Putin a realizat că nu are cu ce, iar ceea ce s-a întors împotriva lui a fost mândra sa armată. De atunci încoace, în ciuda distrugerilor incomensurabile, puterea lui a descrescut, că nici nu a avut de la bun început din ce să crească (...).

Horoscop octombrie 2022, cu Cristina Demetrescu: "Putin mai amână puţin momentul când va ieşi pe uşa din dos a istoriei. Nu mai are resurse"

Din 2 octombrie până pe 13 noiembrie Saturn ajunge întâi retrograd, apoi staţionar şi direct în cele din urmă, peste Destinul lui Putin, fix aşa cum era în ziua în care a dat ordinul începerii invaziei din capul lui, pe 24 februarie 2022.

Mare greşeală a făcut atunci, iar acum suportă consecinţele unei incapacităţi de a ieşi la liman, onorabil cum ar visa, dar mai degrabă aş zice...viu. Că nu ştie să piardă e clar, nu ne facem iluzii. Mai apasă o dată pe pedala de acceleraţie a unui vehicul orientat către o prăpastie şi îşi cheamă poporul la arme, care până mai ieri umplea resorturile exotice prin vacanţe şi ducea o viaţă cât se poate de normală, ca orice popor al lumii civilizate.

Nu mai are cu ce, dar mai amână puţin momentul în care va trebui să iasă pe uşa din dos a istoriei, trăgând după sine şi imaginea unei ţări, altădată puternice.

Saturn atât de mult staţionând pe gradul 18 Vărsător, gradul la care are Putin Destinul sau Nodul Nord, care reprezintă direcţia sa de mers în viaţă, cea mai mare provocare a vieţii sale de până acum, "Marele Zid Chinezesc" pe care un şchiop fan filme cu eroi Marvel vrea să îl escaladeze, careul perfect cu Uranus pe casa duşmanilor, dar şi a aliaţilor pe care îi caută cu disperare, Lilith în Rac peste al său Uranus care reprezintă forţele colective pe care de ieri şi le-a pus la propriu în cap, retrogradarea lui Marte între 31 octombrie şi 13 ianuarie, planetă a războiului ce retrogradând slăbeşte puterea a ceea ce s-a dorit a fi marele şi istoricul plan de reîntregire a Imperiului Rus, dar care lui Putin i se aşează pe aceeaşi casă proastă ce indică faptul că nu mai are resurse, că şi-a pus tot Universul în cap şi că este doar o chestiune de timp până când bomba cu ceas pe care s-a aşezat va exploda cu tot cu el, fie ea şi o bombă socială, toate indică începutul sfârşitului.

Horoscop Cristina Demetrescu, octombrie 2022: "Tensiune în creştere, până în prima parte a lui octombrie"

Să nu zicem hop până nu sărim gardul, dar nici să nu intrăm în hora fricii unui nebun nuclear cu o putere de manipulare uriaşă, de nesubestimat, care în ultimele zbateri, sacrifică orice, până când se va distruge pe el însuşi aşa cum este prevăzut. Tensiunea este în creştere până în prima parte a lunii octombrie.

Nicio nenorocire nu are doar efecte negative. Starea de alertă a omenirii caută soluţii de supravieţuire în condiţii de criză majoră pentru următoare secole. Oamenii de rând au început să caute soluţii de energie verde etc. Şi nu în ultimul rând, iarna asta nu o văd aşa dramatică precum se anunţă şi nici nucleară! Dar este posibil să văd calmante pe multe noptiere.

Noi să fim sănătoşi!", a scris astrologul Cristina Demetrescu, joi, pe pagina de Facebook.