Horoscop Cristina Demetrescu, pentru începutul lunii septembrie 2022. Surprize în dragoste pentru Tauri, noroc la bani pentru Lei

"Nu sunt niște aspecte dintre cele mai puternice în aceste 2 săptămâni, cu excepția faptului că retrogradează Mercur din data de 10 septembrie și se va întâmpla lucrul acesta până pe 2 octombrie, deci cam 3 săptămâni. Deci cam de 3 ori pe an se întâmplă lucrul acesta și se va întâmpla pe 2 zodii.

Deocamdată, în perioada pe care noi o analizăm acuma este în zodia Balanței. Și această zodie este o zodia relațiilor, a asocierilor, a parteneriatelor, ceea ce s-ar putea un pic șubrezi acolo unde ele nu s-au bazat foarte bine pe pe corectitudine. Vine Mercur cumva și verifică.

Apoi va reintra în zodia Fecioarei, unde acum în zodiac este multă activitate. Fecioara este cea cu detaliile și asta înseamnă că trebuie să se dea foarte multă atenție detaliilor. Am mai spus chestia asta. Cumva, totul trebuie să fie pe hârtie. Totul trebuie să fie analizat, pentru că acest Mercur retrograd în Balanță poate rupe pur și simplu niște contracte. Există o tendință de a încălca legea. Balanța este o zodie a justiției. Există o tendință de a încălca codul bunelor maniere.

Suntem poate puțin prea atenți la ceilalți, ne lăsăm influențați, suntem Subiectivi, ne răzgândim datorită unor situații așa pe care le auzim. Și nu este cel mai bine, pentru că practic noi trebuie să știm ce vrem noi cu noi și mergem pe jumătăți de măsură.

Deci, atenție foarte mare la acest Mercur retrograd, că ne induce așa, într-o stare de delăsare. În altă ordine de idei, se strânge între 2:12 octombrie o tensiune astrală între Uranus și Saturn. Zilele de 8 septembrie și apoi 14-15 septembrie avem senzația că se strânge puțin cureaua, pentru că Luna trece prin zodiac și întâi se întâlnește cu Saturn și apoi cu Uranus și suntem din nou puși în fața unor situații pe care cu greu credem că le depășim la nivel personal, la nivel colectiv, la nivel național sau poate chiar internațional", a spus Cristina Demetrescu, într-o emisiune TV.

Horoscop septembrie 2022 Berbec

Mercur retrograd este pe casa căsătoriei, a parteneriatelor. Soțul, soția s-ar putea răzgândi într-o anumită situație sau chiar un partener vine cu niște rectificări la unele discuții avute în prealabil. În schimb, Berbecul se descurcă foarte bine pe partea de serviciu, chiar începe să facă lucruri care îi plac și caută mai mult bucuria în muncă. Chiar poate să schimbe locul de muncă și are noroc aici.

Horoscop septembrie 2022 Taur

Pentru zodia Taurului, atenție la niște recidive medicale, atenție la cei care sunt freelanceri și fac activități și cred într-un vis, dar acolo sunt și niște lucruri administrative de care trebuie să aibă grijă că pot da în probleme cu legea. Unii sunt prea visători și vor bani repede. Venus, care este în zodia Fecioarei, le aduc surprize în dragoste și celor căsătoriți sau în relații serioase copii.

Horoscop septembrie 2022 Gemeni

Pe Gemeni nu trebuie să ia gura pe dinainte când fac promisiuni în dragoste pentru după data de 10 s-ar putea să se mai răzgândească. Îi apucă renovatul în casă, vor să schimbe, cineva vine cu o idee, cu un ochi critic.

Horoscop septembrie 2022 Rac

Racul să își caute din timp niște acte prin casă, niște documente care s-ar putea rătăci și de care s-ar putea să aibă nevoie a doua zi. Sau tot felul de scrisori, lucruri legalizate în legătură cu casa. Dar au niște discuții terapeutice, fie cu amicii, fie cu prietenii, fie la psiholog să se destăinuie pentru că s-ar putea să găsească pe cineva care chiar le face bine, le spune ceva care să-i ajute foarte tare.

Horoscop septembrie 2022 Leu

Leul trebuie să fie atent la erorile de comunicare. Mercur retrograd este pe zona de comunicare și s-ar putea să încurce borcanele, să încurce lucrurile și dintr-o încurcătură de genul acesta se propagă și Mercur ține mult retrograd. În schimb, au foarte mare noroc la bani în perioada asta, fie cadouri, vând ceva, se descurcă.

Horoscop septembrie 2022 Fecioară

Feciorele cheltuie pentru etichetă. Nu ai bani, încearcă să te adaptezi ca să-ți fie și ți-e bine. În schimb, Venus le ajută foarte mult pe Fecioare. Suntem și în zodia Fecioarei. Slăbesc, arată bine, se îmbracă, își găsesc starea de bine sau se pot îndrăgosti, pentru că Venus este responsabil cu iubirea.

Horoscop septembrie 2022 Balanță

Balanțele sunt mai secretoase - dacă iubesc, iubesc în secret sau sunt iubite în secret. Au o stare de liniște, dorm bine, visează frumos, se trezesc bine dispuse. Este o perioadă chiar bună terapeutică pentru Balanțe, dar Mercur retrogradează pe zodia lor. Ele dau tonul: dacă astăzi sunt într-o stare bună, mâine sunt într-o stare proastă, e posibil să schimbe dispoziția întregului colectiv.

Horoscop septembrie 2022 Scorpion

Scorpionii s-ar putea să aibă ceva probleme cu legea. Foarte mare atenție la ce ascund, ce fac prost. Și la ei este foarte probabil să existe niște recidive pe coloană sau pe rinichi. Atenție! Cei care au trecut prin operații de genul acesta îi ajută cineva, îi ajută prietenii la necaz. Întotdeauna pot telefona și pot suna - cineva, mai ales cu uniformă, s-ar putea să îi scoată dintr-o situație.

Horoscop septembrie 2022 Săgetător

Mercur retrograd este pe casa prietenilor pentru Săgetători. Posibil să reia niște discuții cu cineva cu care nu au mai vorbit de mult. Atenție că Mercur retrograd produce și niște erori de interpretare a unor probleme, secrete trădate. În schimb, se simt foarte bine din punct de vedere profesional, ca imagine, în relația cu autoritățile, cu statul.

Horoscop septembrie 2022 Capricorn

Capricornul, dacă are probleme cu șefii, să-i abordeze între data de 10 septembrie și 2 octombrie ori acum ori să amâne din cauza lui Mercur retrograd. E posibil ca șeful să nu audă, să aibă căști în urechi sau să fie atent la altceva și să te gândești cererea ta n-a ajuns unde trebuie. Ei s-ar putea să aibă probleme cu autoritățile și cu niște autorizații care nu ies la timp. În schimb, au dor de ducă și probabil își planifica următoarea vacanță.

Horoscop septembrie 2022 Vărsător

Vărsătorul se cam sucește din punct de vedere spiritual, ideologic, în funcție de stările lui, în funcție de anumite situații. Azi există Dumnezeu, mâine nu mai există Dumnezeu. Ar trebui să caute în universul apropiat, nu foarte îndepărtat, că el este de foarte multe ori cauza unor probleme. Primesc banii, însă, Vărsătorii, au două săptămâni foarte profitabile.

Horoscop septembrie 2022 Pești

Cheltuie nesăbuit, dar asta nu se întâmplă de acum ci de mii de ani. Peștele care acum are o grămăjoară de bani, mâine n-o mai are, că știe un prieten că a pus niște bani de-o parte și, dacă nu mai are, poate să-l împrumute. Dar, fericit cel care n-are noroc cu banii, pentru că are noroc în dragoste, cereri în căsătorie, întâlnirea cu soarta, cu viitorul partener de viață, cine știe ce-i aduce la drum de seară.