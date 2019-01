HOROSCOP FEBRUARIE. Cum stai cu dragostea în funcție de zodie. Racii au șanse să devină părinți, Taurii caută partenerul potrivit

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP FEBRUARIE. Februarie este luna romantismului. In aceasta luna, multe dintre zodii se vor bucura de clipe de neuitat alaturi de parteneri. Exista insa si cativa nativi pentru care lucrurile nu sunt chiar roz in aceasta perioada. Când vine vorba de fericire, fiecare zodie se manifestă în mod diferit. Iar atunci când ești nefericită, te poți simți rău, mai ales dacă persoanele dragi nu sunt alături de tine. Nu te poți preface atunci când nu ești fericită și nici nu ar trebui să fac

HOROSCOP FEBRUARIE. Berbec

Berbecii singuri accepta orice invitatie in oras alaturi de prieteni, cu speranta de a-si gasi perechea potrivita. Cei care se afla deja intr-o relatie au mari sanse sa se casatoreasca sau sa afle vestea venirii pe lume a unui copil.

HOROSCOP FEBRUARIE. Taur

Taurii singuri isi doresc mai mult decat oricand sa isi gaseasca partenerul potrivit si sa se implice intr-o relatie de durata. Au sanse mari sa gaseasca persoana potrivita daca ies mai des din casa. Pentru cei implicati deja intr-o relatie se intrevad cereri in casatorie.

HOROSCOP FEBRUARIE. Gemeni

Pentru Gemeni, luna februarie vine cu provocari in viata de cuplu. Cei aflati intr-o relatie tind sa puna presiuni pe partener, ceea le poate provoca multe probleme, ducand chiar la desaprtire. Cei singuri isi doresc sa isi gaseasca marea dragoste, insa in ciuda eforturilor depuse nu au sanse sa o gaseasca luna aceasta.

HOROSCOP FEBRUARIE. Rac

Racii aflati deja intr-o relatie au sanse mari sa afle ca voir deveni parinti. Cei singuri insa, viseaza cu ochii deschisi la marea dragoste. Vor avea parte de cateva intalniri cu persoane de sex opus insa, fiind destul de pretentiosi, nu se vor implica rapid intr-o relatie.

HOROSCOP FEBRUARIE. Leu

Leii singuri au sanse mari sa isi intalneasca marea dragoste, daca se lasa ajutati de prieteni ori familie. Pentru cei care se afla deja intr-o relatie stabila lucrurile nu sunt chiar roz. Va fi o luna plina de provocari si sunt posibile neinteleferi in viata de cuplu.

HOROSCOP FEBRUARIE. Fecioara

Fecioarele care se afla deja intr-o relatie stabila vor intampina dificultati in viata de cuplu, in special in a doua jumatate a lunii. Nativii singuri fac noi cuceriri si traiesc aventuri de neuitat. Nu au insa sansa sa intalneasca persoana alaturi de care sa ramana intreaga viata, scrie cereschoroscop.com.