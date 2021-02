Horoscopul Iubirii cu Mihai Voropchievici și Lidia Fecioru: Ce înseamnă dragostea adevărată pentru fiecare zodie

Nu toate zodiile se comportă identic în dragoste, fiecare semn are forma lui de manifestare ori de acceptare a sentimentelor propriii și ale celuilalt. Fiecare vine cu zona lui de ipact și cu propriile atuuri. Așadar, iată diferențele explicate de Mihai Voropchievici pentru fiecare zodie în parte!

Ce înseamnă dragostea adevărată pentru Berbec

Berbecului îi place să fie șoferul în relație. El conduce, el dirijează. Dar de multe ori e greșită această abordare: trebuie să aibă și un copilot de aceeași valoare cu el! Nu o să cânte numai el în casă, are nevoie de o parteneră similară, cu control, care știe ce vrea și pe care să se poată baza.

Ce înseamnă dragostea adevărată pentru Taur

Taurul nu se îndrăgostește la prima vedere! E meticulos, e tipicar, analitic. Caută un partener care să îi dea stabilitate în căsnicie. Este corect și nu manipulează, nu se joacă cu mintea și inima celuilalt. Nu fac parteneriate cu persoane frivole. Au multe cerințe serioase, e bine să verificați de la început dacă faceți față la o astfel de relație.

Ce înseamnă dragostea adevărată pentru Gemeni

Gemenii sunt adevărați fluturi sociali cărora le lace să parcurgă meniul în întreaga lui diversitate. Le este greu să aleagă și atunci încearcă cât mai multe variante, le degustă, le cercetează. Atunci când primește stabiulitate își revizuiește toate opțiunile. Într-un partener le place să aibă și stimul intelectual, care să le incite inteligența.

Ce înseamnă dragostea adevărată pentru Rac

Dacă te-ai îndrăgostit de un Rac ai parte de o explozie de sentimente și destăinuiri pe care de multe ori nici nu știi să le simți ori să le explici. Racii sunt foarte profunzi și idealiști în iubire, nu vrea să pățească nimic neplăcut. Racul poate fi cucerit prin spontaneitate și inteligență, dar să nute ducă gândul laaventuri facile pentru că nu ai șanse.

Ce înseamnă dragostea adevărată pentru Leu

Alături de un Leu e o aventură continuă. Nu sunt terni și nici previzibili. Pasional, extravagant, amator de dragoste spontană este un partener de-a dreptul exploziv. Se îndrăgostește repede, dar la fel de repede îi trece. Iubirea adevărată la Lei vine doar cu un partener pe măsură, la fel de intens și de sincer.

Ce înseamnă dragostea adevărată pentru Fecioară

Până pătrunzi în mintea unei Fecioare durează ceva pentru că ea nu se grăbește să se îndrăgostească. Are niște standarde foarte care și ridicate față de viitorul partener. Trebuie cucerită încet și serios. Nu acceptă trivialități și insinuări. Perfecționistă și idealistă își dorește o poveste de dragoste pe măsură.

Ce înseamnă dragostea adevărată pentru Balanță

Balanțele sunt persoanele care tânjesc după dragoste. Ele întotdeauna își vor dori o relație la egalitate. Oferă mult, dar și pretind mult. Își doresc iubirea atât de mult încât uneori pot să o și cerșească, dar nu vă iluzionați nu se mulțumesc niciodată cu puțin.

Ce înseamnă dragostea adevărată pentru Scorpion

Dragostea unui Scorpion nu este pentru persoanele slabe de înger. Ei sunt posesivi și acaparatori. Vor totul! Sunt galanți, sunt darnici, sunt carismatici și, da, destul de mândri.

Ce înseamnă dragostea adevărată pentru Săgetător

Săgetătorul are foarte multe de oferit și știe că orice relație adevărată merită așteptată. Prin urmare el nu se prea grăbește și are rezerve de răbdare foarte mari. Nu renunță pentru oricine la independența sa. Are nevoie de cineva care vine la momentul potrivit, să crească împreună. Poate scoate ce e mai bun dintr-un partener.

Ce înseamnă dragostea adevărată pentru Capricorn

Capricornului îi place să ia lucrurile încet, sunt constructori ai relației, își modelează partenerul de la început după cum îl vrea, motivat de ambiție și succes. Se înconjoară de oameni care au control asupra vieții lor și au succes. Vrea pe cineva care să îl provoace și care să îi forțeze limitele.

Ce înseamnă dragostea adevărată pentru Vărsător

Vărsătorii iubesc cu ușurință, pe oricine și orice. Ca semn de aer sunt mai visători și greu de așezat, de prins într-o relație stabilă. Sunt foarte grijulii însă.

Ce înseamnă dragostea adevărată pentru Pești

Dacă cineva se poate îndrăgosti la prima vedere ăla sigur e un Pește! Și asta deoarece acest semn zodiacal e condus de planeta viselor, Neptun. Vor lucruri mărețe de la o relație, dar trebuie să se asigure de mute ori cu privire la ceea ce își doresc, pentru că pot fi schimbători când dau de o greutate.