Horoscop noiembrie 2022, cu Mariana Cojocaru. Taurii pot ajunge la divorţ, Peştilor le surâde norocul

Horoscop noiembrie 2022, cu Mariana Cojocaru. Noiembrie se arată a fi o lună a tensiunilor, arată astrele, astfel că Taurii pot ajunge la divorţ, Berbecii au dispute karmice, dar Peştilor le surâde norocul.

Sursa foto: unsplash.com/Patrick McManaman-Antena 3 CNN

Horoscop noiembrie 2022, cu Mariana Cojocaru pentru Berbec

Berbecul are o perioadă în care sunt marcate dispute, dispute care evident vin de la zeul războiului, Marte retrograd. Berbecul, datorită marcajului puternic, va fi împins practic la astfel de dispute, deci poate fi ațâțat foarte ușor, se poate aprinde foarte ușor și de acolo, din nimic, poate să iasă un incendiu total. Mai sunt aspecte la Berbec care țin de sănătate, care nu sunt de aici de colo, pentru că avem un Neptun retrograd și un Jupiter retrograd. Poate Berbecii nu simt, dar presiunea este foarte mare pe sănătate și pe afecțiuni karmice care pot scăpa de sub control. Ele pot fi mocnite și în realitate ele pot trage anumite semnale, fie prin oboseală, dar oamenii nu realizează pentru că au intrat în vâltoarea aceasta. În realitate, lucrurile sunt mult mai adânci și mult mai puternic marcate de cele două aspecte. În plus, disputele se pot duce pe zona carierei și businessului și pe zona sentimentală, pe partea dragostei, pe relația de familie.

Horoscop noiembrie 2022, cu Mariana Cojocaru pentru Taur

Taurii sunt foarte vizați de aceste două eclipse care sunt pe axa karmică. În Taur este Uranus retrograd, Taurii trebuie să fie foarte atenți, în perioada următoare, pentru că pot izbucni. Putem să dăm vina pe eclipse și pe Uranus retrograd, dar în realitate ține de convingerile voastre sau de alegerile voastre, de relațiile în care vă aflați, relațiile sentimentale în mod deosebit, pentru că mulți au impresia că pot fi compatibili cu oricine, oricând. Nu este tocmai așa. Relațiile karmice implică anumite aspecte care țin de fiecare în parte. Se poate ajunge din te miri ce la divorț, tensiunile sunt foarte mari și atunci Taurii trebuie să știe gradul de compatibilitate cu persoana aleasă, cu persoana iubită, ca să nu meargă sentimental pe un teren minat. La un moment dat, neștiind ce ai pe karmă și pe viețile anterioare, nu știi care ușă ți se potrivește.

Horoscop noiembrie 2022, cu Mariana Cojocaru pentru Gemeni

Gemenii au un destin în perioada următoare care e exact ca o bombă pe cale să detoneze. Fiind o presiune atât de mare, Gemenii trebuie să fie atenți. În primul rând, există riscuri de accidente, riscul de a spune lucruri pe care foarte repede să le regrete, că vorbim de o zodie dublă. Mai există tensiunea care ține de agresivitatea verbală, agresivitatea mentală care e foarte importantă și, la fel, agresivitatea fizică. Prin urmare, Gemenii trebuie să fie mai atenți ca niciodată, pentru că presiunea aceasta îi poate pune în situații nu foarte simple, ci chiar foarte delicate și care într-un final, le-ar putea afecta chiar sănătatea. Tensiunea aceasta cu sabia lui Damocles deasupra capului îi poate pune în situații în care să ia decizii la mânie, deci trebuie să fie atenți la autocontrol.

Horoscop noiembrie 2022, cu Mariana Cojocaru pentru Rac

Racul este într-o perioadă mai mult decât complexă, și complicată. În primul rând, prima vizată este sănătatea, e o acumulare la maxim de energii negative. E un prea plin, ca un buffer care stă să se răstoarne. Pe urmă, trebuie să fie foarte, foarte atenți la partea care ține de sentimente. E o planetă a secretelor și ascunde ceva legat de natura lor emoțională, de partea sentimentală, de relația cu copiii. Pot să se trezească în niște situații limită, adică să fie puși în fața faptului împlinit că li se întâmplă ceva în relația matrimonială, sentimentală și nu știu de unde. Fie că au probleme care țin de carieră și care vin de undeva din umbră, pentru că ei nu au înțeles ceva în profunzime. Se anunță și anumite cumpene, blocaje care țin de business, nu doar de carieră, și chiar de loc de muncă. Prin urmare, Racii trebuie să se gândească de două ori înainte de a-și croi pânza destinului, o pânză care nu este ușoară. Presiunea nu este simplă şi îi poate pune în situații în care să fie trecuți într-un con de umbră, în plan social, pe carieră, business, ceea ce nu e confortabil pentru nimeni.

Horoscop noiembrie 2022, cu Mariana Cojocaru pentru Leu

Leii sunt de obicei sunt foarte deschiși spre ceea ce înseamnă viitor, afirmare, dar în această perioadă pot să apară cumpene grele. Perioadele acestea nu sunt ușoare și mai ales ele trebuie înțelese în profunzime. Tot ce ține de planul afectiv, emoțional, sentimental, comunicare, relație de familie, deci planul relațional, în general, planul sentimental, planul afectiv poate să fie băgat în corzi. În astfel de situații, ei trebuie să discearnă mult mai bine: sunt independent, nu sunt independent, mă descurc, nu mă descurc. Unii pot fi plecați în străinătate, la alții pot pune presiune pe zona de studii. Și, atunci, în momentul în care știi cu ce misiune karmică ai venit la naștere, tu știi cum să te dezvolți și cum să evoluezi.

Horoscop noiembrie 2022, cu Mariana Cojocaru pentru Fecioară

Nativii Fecioară vor fi destul de debusolaţi, pentru că întotdeauna presiunea aceasta, cu cele două eclipse (parțială de soare, totală de lună), trebuie să aleagă ce deschideri și ce oportunități ar trebui să apară și nu reușesc să le identifice. De multe ori pot să treci pe lângă un sortit și să nu-ți dai seama că e sortitul tău, pentru că ai mintea ocupată, gândurile într-o altă direcție. Atunci e bine să fiu în prezent. La fel și când mă refer la carieră și la business, și la zona aceasta socială, care este extrem de importantă. M-am dus pe drumul corect legat de carieră. Atunci de ce apar debusolările? Cum scapă Fecioarele de această debusolare sincer ţine de astrograma fiecărui om în parte, pentru că nu sunt doi nativi la fel. Dar datorită naturii lor duale, foarte greu identifică soluţia, pentru că depinde cum ai planetele la naștere și cum sunt aspectate și cu ce vii din viețile anterioare. Recomandări pentru Fecioare: să fie atente ce vorbesc, cum vorbesc și cât vorbesc.

Horoscop noiembrie 2022, cu Mariana Cojocaru pentru Balanţă

Balanțele sunt într-o perioadă de dezorientare din cauza instabilităților din jur, instabilități sociale, politice, militare. Ele au nevoie de foarte multă liniște și de foarte multă armonie în jur, ca să poată să ia decizii corecte și să se simtă bine în pielea lor. Când din exterior Balanțele sunt bombardate de tot soiul de energii, normal că în secunda doi apare această dezorientare. Au nevoie de un ambient, de un mediu foarte plăcut și foarte diplomat și foarte armonios, deci nu trebuie pusă presiune pe Balanțe mai mult decât este cazul, pentru că Uranus retrograd, pe cât este de calm și de cuminte, în momentul în care le dezechilibrează, au nevoie de un metrolog și metrologul respectiv trebuie să fie o persoană foarte avizată care să le creeze un astfel de cadru cât mai armonios. Trebuie să fie atente la sănătate şi la ce relație au cu cei din jur: la copii, la rude, la raporturile care țin de locul de muncă.

Horoscop noiembrie 2022, cu Mariana Cojocaru pentru Scorpion

La Scorpion, care sunt foarte vizați în această perioadă, este toată încărcătura posibilă, deci maxim la ceea ce înseamnă încărcătură pe eclipse, pe aspecte planetare, totul converge spre Scorpion, adică va fi o tensiune foarte mare. La ei pot să apară chiar conflicte deschise, de multe ori să aibă impresia că dacă cineva spune un cuvânt, poate nu cu rea voință, ci pur si și simplu ca să îl ajute, acel cuvânt să fie luat ca un afront. Este hipersensibil pe zona aceasta, chiar dacă are impresia că își pune armură. Acum perioada e atât de sensibilă din punct de vedere energetic, vibrațional, astral, încât Scorpionul practic își schimbă armură. Sunt perioade în care tu te mărești și atunci vechea structură nu te mai încape şi trebuie să schimbi tot învelișul specific. E perioada în care își vor schimba armura și rămân fără armură, deci sunt foarte sensibili. Dacă nu au înțeles ceva, îi poate pune într-o situație foarte delicată și atunci ei vor avea tendința să riposteze și fără armură. Dar o astfel de perioadă arată latura lor profundă, interioară. Vor fi mai apropiați de cei dragi, vor fi mai atenți la detalii. Alții, dimpotrivă, dacă sunt în relații neconforme, dacă nu au cadru, atunci s-ar putea să fie mult mai puternici, pentru că realizează ce înseamnă Eul interior și cum se conectează la univers.

Horoscop noiembrie 2022, cu Mariana Cojocaru pentru Săgetător

Săgetătorii vor traversa o perioadă critică. Marte retrograd le poate crea probleme, le poate da de furcă. Prin urmare, Săgetătorii trebuie să fi atenți la deciziile care țin de carieră, de asocieri, parteneriate, pe zona de business. Trebuie să fie atenți la planul sentimental, pentru că acolo lucrurile pot scăpa de sub control, în sensul de agresiune, tensiuni, de dispute, de certuri. Mai degrabă e o chestiune prin care oamenii sunt avertizați că pe noi nu ne interesează să facem ceva negativ sau să-i provocăm. Prin urmare, au aspecte care sunt cu presiune foarte mare pe zona sănătății, trebuie să aibă mai multă grijă de ei decât aveau de obicei. Prin urmare, trebuie să fie foarte atenți Săgetătorii la ce acțiuni vor să demareze de aici încolo, în așa fel încât să nu-i afecteze pe alții, pentru că are efect de bumerang şi se poate întoarce împotriva lor. Deci, atenție mare, să fiți cât puteți voi de diplomați, de echilibrați.

Horoscop noiembrie 2022, cu Mariana Cojocaru pentru Capricorn

Şi la Capricorn, presiunile sunt foarte mari și foarte importante. Capricornii, în general, sunt niște oameni foarte serioși, foarte sobri și pragmatici. Ei ştiu exact ce vor de la viață, dar în această perioadă pot fi în ipostaza în care și ei să simtă mai atrași de anumite lucruri decât de obicei. Important e să nu fie niște fluturi atrași de o lampă care lampă la un moment dat nu este tocmai ceea ce își doresc. Să fie liberi și independenți este un lucru foarte important în viață. Prin urmare, atenție în ce conjuncturi intrați, atenție la partenerii de viață, pentru că acolo să poate întâmpla ceva și pot să apară cutremure pe relațiile sentimentale sau matrimoniale. Atenție foarte mare la ceea ce înseamnă dorința de a înțelege cum să iubești și cum să fii iubit. Pentru că unii fac compromisuri foarte mari. .

Horoscop noiembrie 2022, cu Mariana Cojocaru pentru Vărsător

La Vărsători, vigilența trebuie să fie maximă. Se spune că în astfel de perioade vă simțiți mai vulnerabili decât de obicei și este adevărat. Veți dori să fiți mai creativi, veți dori să vă aliniați cerințelor și să fiți foarte disciplinați. Și prin urmare, când vorbim de planul sentimental, are o importanță foarte mare şi cum știți să relaționați cu cei din jur și cum știți să vă atrageți prietenii, relații, nu neapărat relații sentimentale. Saturn vrea fidelitate, vrea stabilitate, vrea lucruri absolut corecte, iar Vărsătorul este rebel, este nonconformist. Când nu știi să te încadrezi la standardele de moralitate, atunci ceva nu este în ordine.

Horoscop noiembrie 2022, cu Mariana Cojocaru pentru Peşti

Peștii, zodie dublă iarăși, datorită eclipselor perioadei, pot fi rătăciți în propriul lor destin, unii din ei, iar alții pot avea norocul înfrânat, pentru că vorbim de un Jupiter retrograd și un Neptun retrograt. Peștii sunt compleși în felul lor, au o mască pe care o afișează în public, dar în realitate, ei sunt mult mai sensibili decât ar arăta tot ce ține de restanțe din trecut, de restanțele din viețile anterioare. Ei trebuie acum să le descifreze, să le decripteze, ca să poată să evolueze corect. Dintre toți, cei mai atenți sunt în aceste momente Peștii la evoluția corectă, pentru că nu vor să rămână cu restanțe. Recomandări pentru Pești: sunt mai sensibili, mai vulnerabili decât de obicei, alții vor fi și mai bucuroși atunci când se vor reconecta la anumite chestiuni care țin de trecut. Poate să revină ceva din trecut care să le facă sau să le refacă o mare plăcere și un mare favor.