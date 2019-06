HOROSCOP pentru săptămâna 1-7 iulie 2019, cu astrologul Mariana Cojocaru. Berbecii au parte de zile delicate, Racii pierd lucrurile de sub control

HOROSCOP. Cunoscutul astrolog Mariana Cojocaru prezintă previziunile astrelor pentru săptămâna viitoare.

HOROSCOP BERBEC - Urmează o perioadă foarte delicată. De ce? Pericolul e generat de Mercur Retrograd spre final de săptămână, dar și de Eclipsele ce urmează și al căror efect se simte deja. Vă poate da viața complet peste cap. Așa sunt aspectele perioadei acesteia, dar trebuie combinat totul cu astrograma personală, ca să vă dau soluții de ieșire din impas.Ați ales corect școala/cariera, ca să corespundă misiunii de viață?!

HOROSCOP TAUR Pe Axa Timpului este aglomerație mare și vă poate da destinul peste cap. Vă încorsetează, vă pune în situații delicate: veți căuta adevărul la multe dintre întrebările care vă macină și veți avea nevoie de ajutorul meu pentru ridicarea vălului de pe ochi. Aspectele ce marchează blocajul sunt: Mercur Retrograd, Saturn Retrograd, Pluton Retrograd(soluțiile le văd acum pe viețile anterioare).

HOROSCOP GEMENI Perioadă cruntă pentru voi și pentru Fecioare. Dar și pentru cei care au Mercur Retrograd la naștere, Mercur în rezonanță cu una dintre planetele menționate la Berbec și Taur, sau în analizele făcute de mine în săptămânile anterioare. Doar pe harta Dvs. natală pot descifra mesajele și ieșirea din impas. Vă poate afecta sănătatea(karmică), cariera, deplasările,ș.a(Dvs. și rudele apropiate).

HOROSCOP RAC Atenție, Cod Roșu pe Horoscop! La voi, lucrurile pot scăpa complet de sub control. Scriam de la început de an și vă atenționam de așa ceva(citiți analizele făcute de mine de la începutul anului și veți înțelege că nu-I de joacă). Evident, răspunsurile le individualizez în funcție de personalitatea Dvs.! Ați văzut cum putea fi omorâtă Gabi Firea?! Băsescu-Scorpion o atacă, că-I spirit malefic…

HOROSCOP LEU Voi va trebui să înțelegeți ce aveți înscris pe Karma Personală, căci aspectul de cvintil cu Karma de la ora aceasta e un aspect care vă poate lovi precum valul de tsunami. Chiar eu am Ascendentul în Leu și tocmai am visat cum o vară de-a mea îmi dădea în grijă fetele+3 nepoate. Sunt doar două nepoțele. Apoi a apărut Băsescu în vis. Am sunat acasă urgent și una din ele a fost atacată de o căpușă…

Mai multe, pe Kfetele.