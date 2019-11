HOROSCOP. Zodiile care iubesc cu adevărat doar o singură dată în viață

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP Te poţi îndrăgosti zilnic, însă iubirea adevărată este cu totul altceva. În momentul în care îţi vei întâlni sufletul pereche vei înţelege exact cât de mult te poate schimba, în bine, acest sentiment. În vreme ce unii nativi au mai multe relaţii, fiind capabili să iubească mai multe persoane, alte zodii îşi vor găsi dragostea adevărată doar o singură dată în viaţă.

HOROSCOP Taur

Taurul este o zodie extrem de complexă. Acest nativ are o latură romantică bine dezvoltată şi ştie cum să-şi satisfacă partenerul pe toate planurile, mai ales în pat. Urmează tipul clasic de întâlniri, cu mâncare gătită şi lumânări parfumate, cu care nu are cum să dea vreodată greş. Atunci când îşi găseşte sufletul pereche va face orice să îl aibă alături pentru toată viaţa. Este o fire loială, deovată şi familistă. De aceea, primul lucru de care are nevoie este stabilitatea. În condiţiile în care va fi rănit, va trece foarte greu peste despărţire şi nu va mai fi capabil să iubească niciodată la aceeaşi intensitate.

