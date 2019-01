HOROSCOP. Zodiile care vor avea o săptămână proastă. Au ghininon și nimic nu le merge bine

HOROSCOP. Saptamana care incepe nu aduce nimic pentru trei dintre semnele zodiacale.

HOROSCOP TAUR - Ai tinut prea multe sentimente ascunse pentru prea mult timp, iar acum simti ca incepi sa explodezi. Treci printr-o perioada ciudata si te simti destul de confunz. Esti prins intre dorinta de a te intelege bine cu toata lumea si dorinta de a spune tot ceea ce simti si tot ceea ce stii. Asigura-te doar ca nu ranesti pe nimeni.

HOROSCOP LEU - Te simti coplesit de multitudinea de ganduri care iti trec prin minte. Incepi sa te vezi altfel si nu in cea mai buna forma. In plus, te gandesti prea mult la ce cred altii despre tine si intri intr-o panica din care vei reusi sa iesi cu greu.

Continuarea AICI.