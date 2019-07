HOROSCOPUL saptamanii 29 iulie - 4 august: Cele trei zodii care vor avea o saptamana de cosmar

HOROSCOP. Saptamana 29 iulie - 4 august 2019 nu aduce nimic bun pentru aceste trei zodii.

HOROSCOP TAUR - Viata de familie devine o sursa de ingrijorare pentru tine in aceasta saptamana. Nu te simti deloc bine si in siguranta. Poate ca a venit momentul sa iei o pauza si sa te gandesti la lucrurile care conteaza cu adevarat pentru tine. Nu intra in conflicte si mai mult decat ai facut-o deja.

HOROSCOP FECIOARA - Nu te simtit deloc confortabil. Nu vrei sa vorbesti cu nimeni si vrei sa fii singura. Ai nevoie de o perioada pe care sa o petreci doar tu, cu gandurile tale. Asteapta-te sa ti se intample lucururi noi si neprevazute. Ar putea aparea amintiri din trecut pe care le credeai uitate.

