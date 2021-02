Zodiac chinezesc: Pe cine poți iubi cu șanse maxime și care e cadoul perfect pentru fiecare zodie de Ziua Îndrăgostiților

Dacă jumătatea ta nu îţi spune ce îşi doreşte şi nu vrei să dai greş, astrologia îţi poate veni în ajutor.

2021 este guvernat de Metal Yin și de Bivol, ceea ce înseamnă că anul aduce un potențial uriaș pentru toți cei care acționează pentru atingerea obiectivelor și viselor pe care le au de o viață.

Cu toate acestea, pentru unii este mai ușor anul acesta, în special pentru cei născuți în an care se termină în cifra 6: 1986, 1996, 2006, 2016 etc, deoarece sunt născuți sub influența Focului Yang care este cel mai bun prieten al Metalului Yin.

Foarte bine susținuți de astre sunt și nativii din an de Șobolan, fiindcă Bivolul este cel mai bun prieten al lor. Însă, dacă ești născut în an de Capră, este indicat să schimbi tot ce nu mai funcționează în viața ta, pentru a consuma energia de anul acesta. Iar dacă vrei să ai claritate, pentru a lua cele mai bune decizii, ar fi bine să porți un medalion cu zodia Șobolan anul acesta, recomandă Gena Rusu, expert în Astrologie Chineza, Feng Shui PSYCH-K si Theta Healing care ne oferă idei de cadouri pentru fiecare semn zodiacal în parte, în funcție de anul nașterii.

Zodiac chinezesc. Tigrul şi cadourile în luna iubirii

Tigrul (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Nativii din an de Tigru sunt curajoși, competitivi, imprevizibili și încrezători în forțele proprii. Au impresia că pot cuceri întreaga lume și chiar așa poate fi. Tigri sunt nerăbdători, sunt impulsivi, evaluează cu rapiditate o situație și observă detalii pe care alții nu le văd. Astfel că un cadou potrivit pentru un nativ din an de Tigru ar fi ceva care să îi provoace curiozitatea, curajul.

De asemenea, cei născuți în an de Tigru pot avea pasiuni mai puțin obișnuite, iar dacă vrei să îl surprinzi cât mai plăcut, fii atentă la pasiunile lui.

Tigri pun preț pe obiectele de valoare, iar unii sunt adevărați colecționari. Astfel că îl poți impresiona cu un tablou valoros, cu un ceas sau cu un bilet la un parc de distracții, unde poate testa cea mai periculoasă și înaltă tiroliană din lume.

Femeile Tigru sunt impresionate de bijuterii sau produse de înfrumusețare, cât mai scumpe și cât mai strălucitoare, pentru că astfel simt că sunt iubite. Dacă este un model unic, este cu atât mai bine.

Zodiac chinezesc. Iepurele şi cadourile în luna iubirii

Iepurele (1927, 1939, 1951, 1975, 1987, 1999, 2011)

Iepurele este destul de sensibil la gesturile pe care le face partenerul pentru el. Prețuiește mai mult un cadou făcut personal de partener, decât unul cumpărat, fiindcă astfel știe că este iubit. Iepurele iubește și luxul, poate fi atras de cadouri scumpe, impresionante prin valoarea lor, dar poate fi cucerit și cu o cină romantică pregătită special pentru el, cu toate ingredientele care îi plac.

Iepurele este elegant, tăcut, plin de calități, răbdător, pe care le evidențiază când te aștepți mai puțin, așa că ar aprecia și o ținută elegantă pe care i-ai putea-o dărui în luna iubirii. Îi poți dărui și cel mai performant gadget, dar și un puzzle cu 1000 de piese.

Femeile născute în an de Iepure au un simț olfactiv bine dezvoltat, de aceea ar putea aprecia un parfum bun sau orice obiect care i-ar putea da o senzație de confort, dar și de lux, în același timp, dacă se poate, fiindcă apreciază calitatea.

Zodiac chinezesc. Dragonul şi cadourile în luna iubirii

Dragonul (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Dragonilor le place să își asume riscuri, sunt curajoși și orice ocazie care le permite să își testeze abilitățile fizice, psihice și emoționale este minunată.

Astfel că orice cadou care îi provoacă curajul este bine primit și mai ales dacă are legătură cu natura. Dragonul se simte bine în mijlocul naturii, îi place să exploreze. Un cadou bine venit ar fi să îi dăruiești o vacanță la munte cu băieții, pentru a urca pe munte sau o busolă și o pereche de bocanci pentru drumeții pe munte.

Femeile Dragon iubesc florile, așa că orice cadou i-ai cumpăra ar fi bine să fie însoțit de un buchet de frezii sau de trandafiri. Lor le place confortul, le place să se simtă bine, iar o pijama sau o cămașă de noapte din bumbac, de bună calitate, însoțită eventual de o cremă de corp cu miros floral, ar fi un caodu potrivit.

Zodiac chinezesc. Şarpele şi cadourile în luna iubirii

Șarpele (1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Persoanele născute în an de Șarpe sunt enigmatice, intuitive, inteligente, înțelepte, preocupate de cunoaștere, astfel că o carte bună, evetual rară, este cadoul potrivit pentru Șarpe. Pe de altă parte, Șarpele dăruiește foarte mult în relația de cuplu, se implică foarte mult și își dorește ca partenera lui să îl cunoască foarte bine, să îi știe gusturile rafinate. Pentru acest nativ este dificl și ușor, în același timp să găsești cadoul potrivit. Este dificil, dacă nu îi cunoști pasiunile și calitățile, este ușor, dacă ți-ai dat seama până acum ce îi trezește interesul cel mai mult.

Îl poți cuceri cu o carte, un ebook reader, cu un bilet la teatru sau la operă, dar îl poți cuceri și cu o rezervare la un restaurant de lux. Dar și gadgeturi de ultimă oră.

Femeia născută în an de Șarpe este și ea pasionată de tot ce înseamnă cunoaștere. Astfel că și pentru ea sunt aceleași recomandări.

Zodiac chinezesc. Calul şi cadourile în luna iubirii

Cal (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Cei născuți în an de Cal sunt extrem de energici, plini de viață, temperamentali. Lor le plac mulțimile, se simt bine înconjurați de oameni cărora să le vorbească sau alături de care să se distreze. Astfel că un bilet la un concert, la un eveniment sportiv, la teatru sau la un stand-up commedy l-ar face fericit.

Femeile născute sub influența acestui semn zodiacal sunt atrase de tot ceea ce ține de casă, de amenajarea casei, dar și de petrecerea timpul împreună cu partenerul.

Astfel că îi poți dărui un joc care poate fi jucat doar în doi, sau obiecte care să îi ofere senzația de confort sau de lux, cu condiția să includă și mult romantism. Adică, îi poți oferi un inel pe care să gravezi “Te iubesc” sau îi poți oferi un colier cu perle, împachetat frumos care să conțină și un card cu niște versuri scrise de tine.

Zodiac chinezesc. Maimuţa şi cadourile în luna iubirii

Maimuța ( 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 )

Persoanele născute în an de Maimuță sunt inteligente și îndrăznețe, sunt jucăușe, au simțul umorului foarte bine dezvoltat, ele învață din zbor și prin oportunitățile tot din zbor.

Le place cadourile strălucitoare, contează mai puțin cadoul în sine, cât gestul de a-i oferi ceva frumos împachetat.

Iar dacă ești bărbat și vrei să cucerești o femeie născută în an guvernat de Maimuță ai face bine să închiriezi o limuzină pentru a o duce la o cină romantică la cel mai apreciat restaurant din oraș, fiindcă în mod evident acesteia îi place luxul. Iar ei îi place să strălucească la brațul unui bărbat puternic.

Pentru bărbații născuți sub influența Maimuței este recomandat un ceas scump, dacă fumează îi poți cumpăra o brichetă specială, dintr-un metal prețios, sau chiar o pereche de butoni pentru cămașă pe care ai gravat numele lui.

Zodiac chinezesc. Cocoşul şi cadourile în luna iubirii

Cocoșul (1945, 1957, 1969, 1981, 2005, 2017)

Persoanele născute în an de Cocoș sunt dinamice, sunt active sunt populare și le place să fie mereu în centrul atenției. Ei sunt loiali, spun cu ușurință tot ce au de spus, le place să vorbească, sunt deschiși, sunt onești și prețuiesc lucrurile simple, însă de bun gust. Aceste persoane sunt foarte atente la detalii, indiferent că sunt bărbați sau femei. Dacă alegi să faci un cadou, este bine să știi dacă i se potrivește sau nu, fiindcă își va da seama imediat că este un cadou făcut din complezență sau nu.

Și bărbații, și femeile născute sub influența acestui semn zodiacal sunt persoane practice, cărora le place să aibă totul bine organizat în casă și la birou, dar care se ocupă foarte mult și de corpul lor, nu doar de casă.

Cadouri potrivite pentru ei sunt cele care îi ajută să fie mai bine organizați, precum o agendă cu un design special sau niște loțiuni de corp de foarte bună calitate, un voucher la spa, la masaj, o zi petrecută la piscină. Indiferent ce alegi să îi oferi unei persoane născută sub semnul Cocoșului, este important de știut că pentru el sau pentru ea contează și ambalajul.

Zodiac chinezesc. Câinele şi cadourile în luna iubirii

Câine ( 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Persoanele născute sub influența acestui semn zodiacal sunt oneste, sunt loiale și odată ce le-ai intrat în suflet, vor fi acolo oricând vei avea nevoie. Din acest motiv este important să le arăți că și tu îi prețuiești, că sunt importanți pentru tine și că le dăruiești cu multă iubire ceea ce știi că îi fac fericiți.

Atât bărbații, cât și femeile născute în an de Câine au nevoie de confort și de un spațiu cât mai frumos pentru a se simți bine. Casa este foarte importantă pentru ei, este locul unde se refugiază pentru a se reîncărca, și ar putea aprecia un cadou care să le amplifice starea de bine din casă. Un set de lumânări parfumate, o ramă pentru fotografia voastră le-ar putea face plăcere, dar și o cină romantică într-un restaurant nu neapărat scump, cât cochet și cu o atmosferă plăcută, cu muzica în surdină.

De asemenea, dacă alegi să le dăruiești o carte, un ebook sau un gadget de ultimă oră, este important să fie împachetat frumos, cu mare atenție la detalii.

Bărbații ar putea aprecia un set de DVD-uri pe care le vedeți împreună sau un set de CD-uri cu muzică de calitate.

În timp ce femeile s-ar bucura și de un vouche la masaj pentru cuplu, de o geantă, de o pereche de pantofi de calitate, evident.

Zodiac chinezesc. Porcul / Mistreţul şi cadourile în luna iubirii

Porc/ Mistreț (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, and 2031)

Acești nativi sunt răbdători, plini de compasiune și generoși. Sunt primii care se oferă să ajute, atunci când cineva are nevoie, sunt mereu bine dispuși și văd mereu partea bună din orice situație.

De obicei se îmbracă elegant, astfel că o cravată, o cămașă, o pereche de butoni gravați cu numele lui sau un parfum bun ar putea fi cadoul potrivit.

Iar pentru femei, un set de lenjerie intimă sau o cămașă de noapte care să le evidențieze senzualitatea, însoțite de un aranjament floral, ar putea fi cadoul potrivit.

Zodiac chinezesc. Şobolanul şi cadourile în luna iubirii

Șobolan (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Persoanele născute în an guvernat de Șobolan sunt inteligente, sunt oameni de succes cărora le place să își trăiască viața din plin. Ei observă cu rapiditate oportunitățile și găsesc rapid soluții pentru orice problemă. Suntă născuți pentru a face bani, iar dacă nu îi au sunt foarte preocupați să îi aibă.

În ceea ce privește cadourile preferate, acestea pot avea legătură cu elementul căruia îi corespunde Șobolanul, și anume Apa, astfel că ai putea să îi oferi o excursie în apropierea unui lac sau o croazieră. Sau o zi la spa, la masaj, la saună - dacă este femeie. Acestor nativi le place misterul și științele oculte astfel că ai putea să le oferi o astrogramă, sau chiar un curs de metafizică sau dezvoltare personală.

Totuși cele mai bune cadouri sunt cele care arată cât de important este pentru tine, astfel că este bine să știi care sunt pasiunile lui și să îi faci un astfel de cadou. Spre exemplu, poate avea o colecție de pixuri sau de stilouri unicat. Ai putea să îi completezi colecția cu obiectul care îi lipsește.

Zodiac chinezesc. Bivolul şi cadourile în luna iubirii

Bivolul (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Persoanele născute sub influența Bivolului sunt demne de încredere, te poți baza oricând pe ajutorul lor, își doresc stabilitate și oferă stabilitate celor pe care îi iubesc. Aceste persoane se căsătoresc pentru totdeauna, iar dacă ajung să divorțeze sunt profund marcați de dezamăgirea de a nu rămâne până la adânci bătrânețe cu alesul/ aleasa.

Totodată, nativii din an de Bivol vor să dețină controlul, astfel că nu le-ar plăcea prea mult o petrecere surpriză. Acești nativi nu sunt foarte dinamici, însă le place confortul, le place și lor luxul, iar un weekend petrecut în doi, într-un loc special, ar putea fi cadoul ideal. Și, dacă este femeie, ai putea să îi cumperi un parfum bun sau o bijuterie, eventual una foarte valoroasă fie prin piatra prețioasă, fie pentru că este foarte veche și este moștenire de familie.

Nativii din an de Bivol iubesc familia, iubesc tradițiile, iar dacă alegi să îi oferi un obiect care face parte din colecția familiei tale sau a aparținut bunicii, eventual, cu siguranță o vei impresiona - a spus Gena Rusu, expert în Astrologie Chineză, Feng Shui, PSYCH-K şi Theta Healing pentru Antena3.ro.

