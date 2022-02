Alunecările de teren și inundațiile au ucis peste 34 de oameni. A fost decretată stare de calamitate într-o localitate din Brazilia

Nu se știe cu exactitate numărul persoanelor date dispărute, potrivit ultimului raport al Departamentului de Pompieri și Apărare Civilă din Rio de Janeiro.

În orașul Petropolis a plouat într-o după-amiază mai mult decât media istorică pentru toată luna februarie, potrivit Apărării Civile din Rio.

Videoclipurile difuzate pe rețelele de socializare arată imagini cu mașini târâte de curenți puternici. Au fost și 207 apeluri la serviciile de salvare legate de ploile abundente.

Another Video- Brazil: Heavy rains hit the mountainous region of #Rio de Janeiro on Tuesday...causing flooding and massive landslides.#Petropolis #Brazil #rain #chuva #Enchente #Rio #Floods #landslide pic.twitter.com/9Y1rSumoLW