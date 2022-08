Armata Ucrainei i-a lăsat pe ruși fără cale ferată între Crimeea și Herson

O declarație în acest sens a fost făcută de Serghei Hlan, consilier al șefului administrației civil-militare din Herson.

Potrivit oficialului ucrainean, rușii nu mai pot utiliza calea ferată dintre Crimeea și regiunea Herson, o zonă ocupată în mare parte de forțele Moscovei încă de la începutul invaziei

"Aceasta ruta care trecea prin Kalanceak, Brilivka, până la gara Oleșki și peste podul de cale ferată, până în Herson", a arătat el, adăugând că o altă rută era dinspre Crimeea către orașul Melitopol.

"Acolo, ocupanții și-au dus trenurile, pe care le-au descărcat puțin mai departe de Novooleksivka, în districtul Ghenicesk. Un alt convoi cu echipament și muniție a fost distrus acolo, ieri", a precizat Serghei Hlan.

CNN a relatat, marți, că au avut loc explozii în zona Ghenicesk.

