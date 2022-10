Democrații din Congres care i-au cerut lui Joe Biden "un acord negociat" direct cu Rusia în războiul din Ucraina își clarifică poziția

The Washington Post a relatat că grupul de 30 de semnatari i-a scris lui Biden pentru a-i cere să caute să negocieze "direct cu Rusia".

Însă lidera semnatarilor, Pramila Jaypal, spune că grupul își menține "sprijinul fără echivoc" pentru Ucraina, după ce scrisoarea către Joe Biden a atras critici la Washington.

Jake Auchincloss, reprezentant democrat de Massachusetts, a numit documentul "o ramură de măslin întinsă unui criminal de război care pierde lupta".

Unul dintre semnatari, congresmanul democrat de Wiscosin, Mark Pocan, a precizat că scrisoarea a fost elaborată în luna iulie și că "nu are habar" de ce a apărut acum.

Potrivit lui Pocan, demersul nu a fost conceput pentru a-l critica pe președintele american, ci pentru a conduce la o încetare a focului, în condițiile în care alții "băteau în tobele războiului".

Big problems with this letter from democratic members of Congress, including my own congressman @RepMarkPocan, to @POTUS. It asks the Biden admin to do some things that it's already doing and to do others that are counterproductive: https://t.co/ykwz8UUlkb 1/